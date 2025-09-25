Harvadská přednáška se uskutečnila ve čtvrtek v rámci cyklu The Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy, jenž odkazuje na někdejší řeč prvního českého prezidenta na půdě prestižní americké univerzity. Tehdejší událost připomněl ve své úvodní řeči také Michael Žantovský, někdejší velvyslanec v USA a bývalý Havlův mluvčí a poradce - nyní ve službách prezidenta Pavla.
Ten na Žantovského vzápětí navázal a začal svou zhruba půlhodinovou přednášku. V ní zmínil, že se z Ruska stal odhodlaný agresor bez jakéhokoliv zájmu zahájit mírová jednání s Ukrajinou. Naopak zdůraznil, že Vladimira Putina zajímá jediný cíl - podrobit si Kyjev.
"Ukrajina je pro nás zkouškou. Pakliže umožníme Rusku, aby tam porušovalo hranice a úmluvy, nemůže se nikdo z nás cítit v bezpečí," zdůraznil před několika desítkami studentů v aule Harvard Kennedy School. V závěru se dočkal potlesku, posléze následovala moderovaná diskuse, kterou postupně zpestřily i dotazy studentů.
Česku hrozí maďarský scénář, naznačil Pavel
Přišla řeč také na nadcházející sněmovní volby. Pavel připustil, že by se Česko mohlo vydat populistickým směrem po vzoru Slovenska nebo Maďarska. Zároveň vyjádřil mínění, že zásadní změny v zahraničněpolitickém směrování země pravděpodobně nenastanou.
"Bylo by nezodpovědné, kdybych řekl, že není žádné nebezpečí, protože s největší pravděpodobností budeme mít jiné složení vlády. Šanci dostat se do parlamentu má až sedm politických stran," odpověděl Pavel na dotaz studenta.
Poznamenal ale, že ačkoliv je momentálně nejsilnější hnutí ANO, nepovažuje subjekt Andreje Babiše za politickou sílu, která by byla vyloženě proti Evrpské unii nebo NATO. "Rozumí, že naše jediná cesta, jak můžeme garantovat naši bezpečnost a prosperitu, je v rámci těchto organizací," doplnil prezident.
Větší riziko podle něj představují menší strany, čímž zjevně odkazoval na hnutí Stačilo! či SPD. "Zůstávají tu strany, které jsou buď otevřeně extremistické, nebo k tomu mají blízko. Jedna z nich se vyjádřila, že chce referendum o setrvání nebo opuštění NATO a EU. Takže když oni půjdou do vlády, je možné, že uvidíme nějaký trend změnit současný kurz," pokračoval Pavel.
"Máme do voleb ještě dva týdny. A doufám, že naši lidé porozumí tomu, co je v sázce. Že si nemůžeme dovolit žádný experiment a riskovat naši bezpečnost referendem, které může skončit stejně jako referendum o brexitu, což přineslo mnoho frustrace řadě Britů," uvedl Pavel. "Myslím, že nakonec pravděpodobně neuvidíme žádnou významnou změnu v zahraničněpolitickém směřování (země)," zakončil prezident.
Čeští studenti přichystali dárek
Večer na Harvardu byl zakončen setkáním s českými a slovenskými studenty, kteří se momentálně vzdělávají na jedné z nejprestižnějších univerzit světa. Pro prezidenta Pavla si nachystali drobné překvapení - tričko harvardského běžeckého klubu. Ve dvou velikostech, jelikož si nebyli jistí, co české hlavě státu padne lépe.
"Pane prezidente, máme radost, že jste zavítal na Harvard a že jste si na nás, české a slovenské studenty, udělal čas. Protože víme, že rád běháte, chtěli jsme vám věnovat tričko Harvard Track & Field, ať máte vzpomínku, že i na Harvardu je česká stopa. Moc děkujeme," zaznělo v dopise pro prezidenta Pavla, do něhož mohl reportér Aktuálně.cz nahlédnout.
Přednáškou na Harvardu skončila prezidentova třídenní pracovní cesta do USA. Od pondělí trávil čas v New Yorku, kde se zúčastnil Valného shromáždění OSN i několika doprovodných akcí. Též promluvil na Radě bezpečnosti, zahájil výstavu UNICEF či se zúčastnil odhalení českého daru pro OSN.