Už žádná chyba ve slibu. Pavel bude jako poslední přísahat na staré vydání ústavy

Pouhé dva týdny zbývají do chvíle, kdy Petr Pavel nastoupí do prezidentského úřadu, a slavnostní inaugurace získává čím dál jasnější obrysy. Po složení slibu navštíví nový prezident svatovítskou katedrálu i sochu Tomáše Garrigue Masaryka. Aby se neopakovala chyba ze slibu Miloše Zemana, věnují organizátoři zvláštní péči jeho textu, který bude vyvedený krasopisem a podepsaný originálním perem.

Petr Pavel nastoupí do prezidentského úřadu ve čtvrtek 9. března 2023. | Foto: ČTK

Miloš Zeman musel prezidentský slib podepsat v roce 2013 dvakrát, v první verzi byla gramatická chyba. Tomáši G. Masarykovi museli zase poslanci v roce 1934 napovídat, čerstvě zvolený státník slib nedokázal sám odříkat. Podobný zádrhel se letos nečeká, inauguraci Petra Pavla věnují organizátoři velkou pozornost. Nastupující prezident bude navíc poslední, kdo složí slib na starý výtisk ústavy.

Jiný než dřív bude list se slibem, který Pavel 9. března podepíše. "Od předešlých se bude lišit. Text bude proveden kaligraficky," ohlásil vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, že tentokrát bude slib napsaný krasopisně. Právě sněmovna se společně se Senátem, prezidentskou kanceláří a týmem zvoleného prezidenta na organizaci slavnostního nástupu do funkce podílí.

Změna listu s prezidentským slibem je prvním krokem k novému exempláři ústavy, která se při inauguraci používá. "Vidíme v tom historický dluh. Plánujeme letos vyhlásit soutěž, slavnostní provedení ústavy pak bude k dispozici při slibech prezidentů i jiných příležitostech," řekl Plíšek.

Nové bude i pero, kterým Pavel svůj slib podepíše. Vyrobené je ručně, v Česku a výhradně pro tuto příležitost. "Sama jsem se podílela na výběru designu, který bude obsahovat státní prvky," uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Připomněla také ručně vyhotovený stojánek, diplomatický inkoust a záložní pero.

Před 20 lety právě podpisové pero slavnostní okamžik zkomplikovalo. Když ho nastupující Václav Klaus vzal do ruky, nechtělo psát. Sáhl proto do kapsy a použil vlastní, které měl náhodou u sebe. O pět let později se podepisoval speciálem od společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. Luxusní pero se zlatým poplatinovaným hrotem mělo podle expertů sběratelskou hodnotu milion korun. Stejné nabídl výrobce v roce 2013 také Zemanovi, ten ho ale odmítl. Firmě vzkázal, ať dá raději psací potřeby dětem v regionu.

Úřadu se nový prezident ujme ve Vladislavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou komor parlamentu. Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová ji zahájí ve dvě hodiny odpoledne. Bývalý náčelník generálního štábu a šéf vojenského výboru NATO složí slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, podepíše ho a v sále zazní státní hymna. Poté Pavel přednese svůj první projev v nové roli. Následovat bude společenské setkání v hradním paláci a návštěva katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Pozvánky pro hosty má na starosti šéfka sněmovny. Kolem osmi set jich bude ve Vladislavském sále, po oficiální části se mohou přesunout na číši vína do Španělského sálu a Rudolfovy galerie. Tam přijdou i další hosté, celkově se mohou zúčastnit až tři tisíce lidí. Půjde o politiky, soudce, rektory, zástupce církví, vědecké obce, armády, policie, občanských sdružení, velvyslance či diplomaty.

"Dostali jsme seznamy z Pražského hradu a teď je budeme doplňovat," sdělil Plíšek, podle kterého další jména dodá budoucí šéfka prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. "Bavíme se o tom, kdo by měl být ještě pozvaný. Je to hodně na novém prezidentovi a jeho týmu. Jisté je, že se inaugurace neúčastní prezidenti okolních zemí," upozornil Plíšek.

Kromě oficiálních hostů přijde také veřejnost, pro kterou bude vyhrazené třetí nádvoří Hradu. Podle informací Aktuálně.cz čekají organizátoři velký počet návštěvníků. Na velkoplošných obrazovkách bude možné sledovat průběh inaugurace, lidé se zřejmě dočkají i samotného Petra Pavla. Zda přijde mezi ně, nebo promluví z balkonu, se ještě řeší.

Debatuje se také o bezpečnostních opatřeních. Na Hradě jsou pořád nutné prohlídky u bezpečnostních rámů při vstupu. Fronty se u nich tvoří i při podstatně menším počtu návštěvníků. "Určitě bude dobré, když lidé přijdou v předstihu," doporučil Plíšek.

Šéf kanceláře sněmovny se v tomto týdnu dvakrát sejde se svými hradními protějšky, budoucí šéfkou Vohralíkovou i končícím kancléřem Vratislavem Mynářem. Budou jednat právě o bezpečnosti a přístupu do areálu a dolaďovat celkové přípravy. Den před inaugurací se uskuteční generálka za účasti předsedů obou parlamentních komor.

Pokud Pavlovi příznivci na Hrad skutečně přijdou, bude to změna oproti poslední inauguraci Miloše Zemana v březnu 2018. Tehdy dorazilo jen pár osob. Po Zemanově nástupním projevu navíc někteří politici akci předčasně opustili. Proslov označili za nevhodný. Například Miroslavě Němcové z ODS se nelíbilo, jak Zeman kritizoval novináře.

Společenské setkání po složení slibu Zeman před pěti lety nedělal. Obnovil ale tradici z dob Václava Havla a za zvuku zvonů se přesunul do svatovítské katedrály poklonit se ostatkům svatého Václava, patrona české země. V chrámu se pomodlil pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident pak Hrad opustil. Před katedrálou nasedl do limuzíny, takže se vyhnul příznivcům i odpůrcům, kteří stáli za bezpečnostní bariérou.

Při své první inauguraci v roce 2013 vykonal Zeman také vojenskou přehlídku a navštívil i sochu Tomáše G. Masaryka na Hradčanském náměstí, kde kromě státní hymny zazněla Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku. Přehlídku letos Pavel odmítl, poklonit se prvnímu československému prezidentovi ale půjde.

Video: Zeman s Pavlem řešili volby i výhrady k fungování prezidentské kanceláře (13. 2. 2023)