Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

před 49 minutami
Pondělní havárii šestadvacetileté řidičky u Seče na Plzeňsku prověřují policisté jako pokus o vraždu. Žena, která byla pod vlivem alkoholu a pervitinu, vezla v autě osmiletou dívku. Dítě, řidička a čtyřiačtyřicetiletý spolucestující se při nehodě zranili a skončili v nemocnici. Vrchní komisařka zahájila trestní řízení v pondělí, řekla policejní mluvčí Pavla Burešová.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nehoda se stala v pondělí kolem 18:30 mezi Sečí a Vlčtejnem na silnici I/20 z Plzně na Nepomuk a České Budějovice.

"Šestadvacetiletá řidička vozidla Peugeot 206, která jela od Seče na Vlčtejn, přejela po 17:30 z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil o dva roky starší řidič," popsala pravděpodobný průběh nehody policejní mluvčí Dagmar Mifková. Policisté řidičku zadrželi a střeží ji v nemocnici.

"Řidička se podrobila dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. Pozitivně také reagoval orientační test na omamné a psychotropní látky, konkrétně na pervitin," uvedla Mifková.

Silnice byla uzavřená v obou jízdních pruzích téměř tři hodiny, po 20:00 byla zprovozněná kyvadlově.

 
