Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Nehoda se stala v pondělí kolem 18:30 mezi Sečí a Vlčtejnem na silnici I/20 z Plzně na Nepomuk a České Budějovice.
"Šestadvacetiletá řidička vozidla Peugeot 206, která jela od Seče na Vlčtejn, přejela po 17:30 z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil o dva roky starší řidič," popsala pravděpodobný průběh nehody policejní mluvčí Dagmar Mifková. Policisté řidičku zadrželi a střeží ji v nemocnici.
"Řidička se podrobila dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. Pozitivně také reagoval orientační test na omamné a psychotropní látky, konkrétně na pervitin," uvedla Mifková.
Silnice byla uzavřená v obou jízdních pruzích téměř tři hodiny, po 20:00 byla zprovozněná kyvadlově.