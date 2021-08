Známe nejvíce nebezpečné křižovatky českých měst

Kde se v největších českých městech nejvíce bourá? Na to vás upozorní nový Portál nehod.

Prázdniny už patří minulosti, děti se vracejí do škol a ve větších městech houstne doprava. Začátek školního roku se tak pojí se zvýšenými nároky nejen na děti ale i na řidiče, kteří musí být v této době více obezřetní. Zajímá vás, kde je nutné si dát větší pozor, abyste předešli dopravní nehodě? Na nejrizikovější místa v Česku vás upozorní nový Portál nehod.

Portál nehod mapuje místa, kde se na českých silnicích nejvíce bourá a kde by tedy měli řidiči dbát zvýšené opatrnosti zejména, pokud jimi pravidelně projíždí. Interaktivní mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Velmi jednoduše si na ní například dohledáte lokality, kterými jezdíte pravidelně a zjistíte, jestli se zde nestávají často dopravní nehody. Rizikové úseky pak lze filtrovat podle příčin, například vinou riskantního předjíždění nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by každý řidič měl být obzvlášť opatrný. Na interaktivní mapě rizikových míst se dají nalézt i místa s největší škodou při bouračkách nebo s největším množstvím vážných zranění (těžké zranění, smrt). Znalostí rizikových míst a větší opatrností, pokud jimi projíždíte, přispějete k větší bezpečnosti na silnicích.

Aktuální informace pro řidiče

"Informace na Portálu nehod průběžně aktualizujeme, tak aby nejen řidiči měli čerstvé informace. Věříme, že když budou řidiči vědět, kde se nejvíce bourá, kde dochází k nejfatálnějším nehodám, kde vznikají největší škody, budou na těchto úsecích opatrnější. Tím pádem budou české silnice pro nás všechny bezpečnější," říká Jan Chalas, ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. "Kromě toho, že se dozvíte, kde se nejvíc bourá, zjistíte i nejčastější příčiny nehod včetně výše škod nebo závažnosti zranění. Přehledná mapa nabízí také seznam TOP 10 nejrizikovějších míst po jednotlivých krajích či okresech. Dohledat si zde můžete i konkrétní místo nehod na mapě," dodává Jan Chalas.

Školáci patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu

S návratem dětí do školních lavic se zvyšuje i riziko nehod. Malí školáci jsou stále myšlenkami u zážitků z prázdnin, mohu být zbrklí, neopatrní a neuvědomují si nebezpečí silničního provozu. Proto by měli být řidiči v okolí škol a přechodů pro chodce obzvláště opatrní a přizpůsobit tomu i rychlost. "Při řízení je třeba předvídat a brát v úvahu nenadálé situace, které se mohou objevit, jako je například dítě ve vozovce. Vysoká rychlost zkracuje čas na adekvátní reakci a následky pak mohou být fatální. Přehledný úsek, kterým pravidelně pojíždím, se může náhle změnit v krizovou situaci a rozdíl 10 km/h na tachometru pak může nevratně zasáhnout do života někoho jiného," uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která je s Besipem spoluautorem preventivní kampaně: "Zpomal, dokud není skutečně pozdě".

Místa častých nehod ve velkých městech České republiky

Zdroj: www.portalnehod.cz