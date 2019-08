Otcovská dovolená se prodlouží na deset dnů. Zbývá rozhodnout, kolik peněz dostanou

V celé Evropské unii se délka otcovské dovolené sjednotí na deset dnů, českým mužům se tak o tři dny prodlouží. Evropští politici budou v následujících třech letech hledat způsoby, jak nové směrnici europarlamentu o desetidenní otcovské vyhovět. Jejich úkolem bude také vymyslet, kolik peněz budou otcové brát za dny, kdy zůstanou s dítětem doma.

V Česku mají otcové v současné době možnost vzít si dovolenou až týden v prvních šesti týdnech od narození dítěte. "Zájem o otcovskou dovolenou roste. Sama se často setkávám se stížnostmi otců, kteří třeba procházejí rozvodem a připadá jim, že jsou znevýhodněni. Říkají, že neměli tolik možností trávit čas s rodinou, protože je systém tlačil úplně jiným směrem," vysvětlila pro Aktuálně.cz eurokomisařka Věra Jourová (ANO), proč návrh na zavedení desetidenní otcovské dovolené podpořila.

Loni si státem placené týdenní volno vzalo 43 tisíc českých otců. Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že zájem v příštích letech poroste. Na dávku má nárok každý zaměstnanec a také podnikatel, který si aspoň tři měsíce předem dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Někteří otcové by případné prodloužení volna uvítali. "Sám jsem si kvůli miminu bral otcovskou a navíc ještě týden dovolené. Role otce je po narození dítěte strašně důležitá ve smyslu pomoci, zázemí a psychické podpory. Je to pro ženu poměrně složité období a měla by mít muže nablízku," říká Zdeněk D., zaměstnanec z Prahy oslovený Aktuálně.cz.

Čerpání otcovské dovolené je v současné době dobrovolné. Čeští otcové v dosavadní praxi přicházejí o část mzdy, jelikož mají nárok na dávku ve výši 70 procent základu platu. Politici teď rozhodnou také o tom, zda tato částka zůstane stejná i po navýšení doby, po kterou budou muži moct zůstat doma s dítětem.

Hospodářská komora je proti

Proti navýšení dávky otcovské dovolené se staví například Hospodářská komora. Argumentuje, že stát kvůli otcovské přijde o 72 až 93 milionů korun na daních. "Podle nás toto opatření spadá do kategorie zaměstnaneckých benefitů, proto jsme nesouhlasili ani s jeho direktivním plošným zavedením," říká mluvčí komory Miroslav Diro.

"Otcovská už nebude dána procentem platu, ale výší, kterou stanoví stát při nemocenské dovolené," vysvětlila europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která dokument také podpořila. Podle ní je snahou, aby členské státy otcům proplácely tolik jako ženám na mateřské. Europoslankyně se domnívá, že dávka plní podobný, pečovatelský cíl.

Bude záležet na jednotlivých státech, ve kterých fázích příchodu dítěte na svět nechají otce volno vyčerpat. Celoevropská směrnice mužům umožňuje vybrat si ho například i v případě potratu, částečně také před porodem.

Konkrétní podmínky otcovské dovolené v Česku bude muset určit ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na dotaz Aktuálně.cz nereagovala s odkazem, že je na dovolené.