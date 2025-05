Někteří sáhli po politických nováčcích, jiní vsadili sami na sebe. Ostrava bude boj

Předprázdninová atmosféra tady zatím nenasvědčuje tomu, že by se v brzké době měla Ostrava a potažmo celý Moravskoslezský region stát středem politického boje nastávajících parlamentních voleb. Kandidátní listiny jednotlivých stran a uskupení ale mluví jasně: Moravskoslezský kraj je důležitý.

Hezké jarní počasí láká lidi ven. Na Masarykově náměstí v Ostravě si v brzkých ranních hodinách připravují stánky se zbožím skupiny italských prodejců. Do města přijíždí pravidelně, aby místním nabídli paletu italských sýrů či špičkových uzenin. Okolní kavárny mají napilno. Snídaňová špička v podobě "ospalých brunchů" (pozdních snídaní pozn. red.) už se dávno netýká jen centra Prahy.

O pár kilometrů dál na dalším ostravském náměstí - Mariánském - se odehrává jiný příběh. Na tradiční prvomájové oslavy ostravské buňky KSČM a nově i hnutí Stačilo! dorazila necelá stovka účastníků. A to je pro baštu levicových stran podprůměrná návštěvnost. Přitom šéfka hnutí Stačilo! Kateřina Konečná v Moravskoslezském kraji vede z prvního místa kandidátky. Není ale jedinou předsedkyní hnutí, která v kraji kandiduje. Z čelního místa se o hlasy utká i Andrej Babiš z ANO. Za Spolu se o hlasy voličů budou ucházet ministr financí Zbyněk Stanjura, za STAN Michaela Šebelová a za Piráty Lukáš Černohorský.

I když strany sáhly spíše po celorepublikově známějších jménech, Ostrava má mnohdy "hlasitější" komunální politiky. Někteří se na podzimní kandidátku dostali, jiní ne.

Své doby nejmladší starosta za ANO

"Tady v obvodě máme ještě spoustu práce," vysvětluje devětadvacetiletý starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO) své důvody, proč se rozhodl ve sněmovních volbách nekandidovat. Tehdy jeden z nejmladších starostů v republice se k politice dostal už na gymnáziu. "Když jsem byl konečně plnoletý některé strany mě začaly oslovovat, zda bych za ně v komunálních volbách nekandidoval, jejich nabídka mě ale nenadchla. Ve stejné době vznikalo i hnutí ANO, do kterého jsem vstoupil," vzpomíná na své začátky Vereš. Podle jeho slov ostravskou buňku budovali zdola a v poměrně malém počtu asi sedmi lidí.

Moravskoslezský kraj se stal v posledních letech voličskou baštou Andreje Babiše. Podle Vereše za úspěchy ve sněmovních volbách stojí i práce tamních politiků z komunální úrovně. "Určitě na tom máme podíl. Kdyby automaticky platilo to, že nás volí někdejší levicoví voliči, tak máme možná horší výsledky než v celém Ústeckém kraji, kde vždycky měla levice ještě lepší procenta. Já znám spoustu lidí z Ostravska, bývalých voličů ODS, co dneska volí ANO. Někteří z nich se za to i nestydí," říká starosta, který v posledních komunálních volbách v roce 2022 získal přes 42 procent a stal se podruhé starostou.

"Já jsem lídr," říká Ivan

Podobně jako Richard Vereš odůvodňuje své rozhodnutí nekandidovat do sněmovny i místostarosta Radim Ivan z ODS. V posledních měsících si získal pozornost mimo svou rodnou Ostravu iniciativou Česko.plus, která podle jeho slov nechce jen kritizovat současnou vládu, ale hlavně předkládat alternativní řešení. Za jeden z největších problému označuje byrokracii. "I my v Ostravě-Jihu máme několik developerských projektů, ale tím, jak je ta regulace strašně 'drsná' a prodlužuje se, tak se to v konečném důsledku i prodražuje," popisuje Ivan proces, který podle jeho slov brzdí město v rozkvětu.

"Nachystal jsem si spoustu projektů a chci je dotáhnout, protože chci lidem v Ostravě-Jihu, které znám, říct: Hele, dobrý. Udělal jsem tohle a tamto. A pak se můžu posunout," říká pětatřicetiletý místostarosta obvodu Ostrava-Jih. Přiznává, že vliv na tom, jestli se do celostátní politiky pustit, mělo i personální rozhodnutí koalice Spolu. "Já jsem lídr a vím to o sobě. Mám problém s respektováním autorit. Kdybych kandidoval do poslanecké sněmovny za Moravskoslezský kraj, tak bych si ten tým chtěl sestavit sám. Chtěl bych si vzít tu zodpovědnost a chtěl bych to táhnout," říká Ivan a dodává, že takového lídra už mají. Kandidátku povede Zbyněk Stanjura.

Motoristé sázejí na mladou krev

Naopak příležitost dostal teprve třiadvacetiletý Matěj Gregor, který v Ostravě kandiduje za Motoristy jako lídr kandidátky. Zastupitel městského obvodu Ostrava-Vítkovice k Motoristům přestoupil ze Svobodných, v komunálních volbách kandidoval za lokální sdružení Vítkovičtí. Gregor si spolupráci s nově vzniklou stranou pochvaluje. "Sešel jsem se s Petrem Macinkou i Filipem Turkem a zeptal se, zda by neměli o projekt, který jsem kdysi nabízel Svobodným, zájem. Jednoduše jsem vysvětlil, že chci pomáhat s integrací mladých lidí do politiky. Kdyby to byl jen Filip Turek bez personální struktury pod ním, tak to časem zkrachuje. Ohromilo je to tak, že mi řekli: Naši důvěru máš," vysvětluje Gregor vznik mládežnického sdružení MotorGen.

Z Ostravy by mladý učitel chtěl mít jednou moderní město, které uzavřelo "mezigenerační smlouvu". "Musíme na Ostravsku průmysl v nějaké podobě udržet a podpořit ho. Nesmíme mu házet klacky pod nohy. Na druhou stranu bychom měli investovat peníze do budoucnosti," vysvětluje Gregor. "Mám takovou vizi. Z Vysoké školy báňské, což je technická univerzita, by se měl stát opravdu Michiganský technologický institut jako v Americe. Obrovské laboratoře na AI, obrovské laboratoře na automatizaci. Máme tu ty firmy, máme tu spoustu věcí, pojďme prostě naše studenty posílat na stáže do velkých firem," představuje Gregor jeden z bodů svého programu.

Chtěl Piráty vést, teď nechce kandidovat ani do sněmovny

Podobně si zkušenosti v politice pochvaluje i jednadvacetiletý Zacharias Samuel Fischer, který jde do sněmovních voleb na kandidátce Pirátů. "Jestli je tady strana, která je nejotevřenější, tak jsou to právě Piráti. Když jsem k nim stoupil zajímalo mě, jestli se budu se setkávat se stranickými strukturami, které mě v něčem budou brzdit, a to se nestalo. V momentě, kdy se člověk přidá, tak je v podstatě instantně v centru dění," říká Fischer, který zatím nezastává žádnou veřejně volenou funkci. Ve sněmovně by rád zastupoval mladou generaci a prosazoval mimo jiné snížení volebního práva.

Podporu má i u Davida Witosze, zastupitele z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který si u mladšího kolegy cení snahy personálně podpořit stranu, která na tom v posledních průzkumech není zrovna nejlépe. "Klidně sázejme na to, jestli budeme mít pět procent, nebo ne. Ale nás by to vůbec nemělo rozhazovat. V roce 2017 jsme si udělali ambiciózní program a je jasné, že naplnit všechny ty body bude na několik generací. Takže nás nemůže rozhodit, že se dostaneme na čas pod pět procent." říká Witosz, který loni neúspěšně kandidoval na předsedu Pirátů. Bojovat o křeslo ve sněmovně nechce, v obvodu má podle svých slov rovněž spoustu rozdělané práce.

Třetí nejlidnatější kraj, druhý nejvyšší počet poslanců

Moravskoslezský kraj není regionem, který by politici mohli jednoduše ignorovat. Jde o třetí nejlidnatější kraj v Česku. V poslanecké sněmovně jej zastupuje 22 poslanců. Volební účast tady bývá pravidelně o něco slabší než v ostatních krajích, vyjma Karlovarského a Ústeckého. Politická angažovanost a snaha být ve veřejném životě aktivní má podle všech dotázaných opačnou tendenci a je na vzestupu. "Obrací se na mě spousta lidí a hodně se ptají, jak se třeba angažovat v komunální politice," popisuje zájem o politiku Richard Vereš. I podle Radima Ivana se situace neustále zlepšuje. S mladými lidmi se pravidelně schází a o politice diskutuje.

Nehledě na politickou příslušnost nebo umístění na kandidátce je všechny pojí i obrovský optimismus. Mladí lidé, kteří se o veřejné dění aktivně zajímají, se v Ostravě nejenom narodili, ale také si ji pro život vybrali. Podle nich se život v regionu každým rokem zlepšuje.