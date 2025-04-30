Datavize

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Štefan Novák Aleš Vojíř
Aktualizováno před 22 minutami
Šotouš, vášnivý hráč Fortnite, správce hřbitova, hajný či dáma, která "celý život robila veWerku, nyní v důchodu". O poslanecký mandát bude v říjnových parlamentních volbách usilovat skoro 4,5 tisíce kandidátů roztodivných profesí. Aktuálně přináší jejich kompletní přehled.

Kandidátky průběžně aktualizujeme.

O místo v poslanecké lavici zaručující základní plat přes sto tisíc korun měsíčně letos usiluje 4473 kandidátů. "V roce 2021 byl zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 5243 mužů a žen. Počet kandidujících se může do voleb ještě změnit, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni či mohou například sami odstoupit," říká Eva Krumpová, první místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Průměrný věk kandidátů v nadcházejících sněmovních volbách je podle statistiků 49,2 roku. Nejmladším kandidátům je 21 let, dvěma nejstarším 90 let.

Z celkového počtu kandidátů představují ženy 31,3 procenta a jejich relativní zastoupení na kandidátkách se tak oproti předchozím sněmovním volbám snížilo o 0,3 procentního bodu.

 
