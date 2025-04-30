Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

O místo v poslanecké lavici zaručující základní plat přes sto tisíc korun měsíčně letos usiluje 4473 kandidátů. "V roce 2021 byl zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 5243 mužů a žen. Počet kandidujících se může do voleb ještě změnit, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni či mohou například sami odstoupit," říká Eva Krumpová, první místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Průměrný věk kandidátů v nadcházejících sněmovních volbách je podle statistiků 49,2 roku. Nejmladším kandidátům je 21 let, dvěma nejstarším 90 let.
Z celkového počtu kandidátů představují ženy 31,3 procenta a jejich relativní zastoupení na kandidátkách se tak oproti předchozím sněmovním volbám snížilo o 0,3 procentního bodu.