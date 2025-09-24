"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Kriminalisté zadrželi trojici mužů, kteří týrali, vydírali a brutálně zbili několik mužů bez domova. Detektivové stále pátrají po dalších poškozených," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Vyšetřování podle policie začalo, když ke konci loňského roku obchodní dům v centru Prahy navštívil cizinec. Na místě začal vyvolávat konflikt s obsluhou restaurace. Ta následně přivolala ostrahu. A vše tehdy nabralo úplně jiný spád.
"Rozhodli se s mužem vypořádat po svém, a tak ho zavedli na evakuační schodiště, kde proti němu použili pepřový sprej a začali ho bít. V průběhu toho ho donutili, aby si svlékl kožený opasek, se kterým ho následně bičovali na holých zádech. Poté ho nechali napospas osudu, opasek si nechali jako 'trofej' a odešli zpět do obchodního domu," popisuje policie útok, kterým celý případ odstartoval.
Původně totiž celý incident policie kvalifikovala pouze jako loupežné přepadení. Policie ale postupně odhalila, že obětí bylo více. Když začala procházet mobilní telefony násilníků, objevila několik videí.
"V mobilním telefonu jednoho z nich totiž nalezli několik videí, na kterých je zachyceno zcela nelidské a velmi brutální zacházení s bezbrannými muži bez domova," popisuje policie. Scénář byl stejný jako u napadeného cizince. Oběť vylákali na evakuační schodiště a následně ji tam začali brutálně bít.
"Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky, nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla. Jednomu z nich se snažili teleskopem vymlátit zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval, přičemž ho bili kovovým obuškem, " líčí brutální násilí policie. Na videu je skutečně zachyceno brutální násilí, kdy útočníci své oběti například nutí k omluvě. "Zase musíš uklízet, vypadl zub," říká na jednom ze záběrů jeden z násilníků muži, kterého několikrát udeřil pěstí do tváře.
Několik obětí se policii v současnosti už podařilo dohledat. Po dalších se ale stále pátrá. Právě ty mají být na zveřejněném videu. "Pokud je na fotografiích poznáváte nebo víte, kde se v současnosti nacházejí, volejte prosím linku 158," uvádí policejní mluvčí Hrdina.
Všechny tři podezřelé kriminalisté zadrželi a obvinili je ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, vydírání, loupež a nebezpečné vyhrožování. Muži ve věku 19 až 21 let tak mohou za mřížemi strávit až osm let. Hlavní obviněný už skončil ve vazbě.