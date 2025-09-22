"Fakt se u Dozimetru ničeho nebojím," prohlašuje Rakušan ke schůzce na vnitru

"Tak pozor! Tak tady jasný ne, to tvrdě odmítám!" zareagoval v pondělí odpoledne Vít Rakušan na dotaz Aktuálně.cz, zda měl, či neměl z bezpečnostních složek informace o vyšetřování korupční kauzy Dozimetr v pražském dopravním podniku dříve, než se dostaly na veřejnost. Přestože je v čele policie, podle zákona nesmí mít o vyšetřování živých případů informace. Pokud by tomu tak bylo, dostal by se do velkých problémů.
Rakušan prohlašuje, že pokud něco věděl, bylo to jen a jen z médií a od novinářů, a rozhodně ne například od policie. Argumentuje tím, že v údajném přepisu nahrávky schůzky vedení STAN se mimo jiné objevila jeho následující slova: "Já nic ovlivňovat nechci a nemůžu." Podle svých slov si za touto větou jasně stojí. "Stejně jako za větou, že jsem nic nevěděl," dodal.
O kauze Dozimetr se od pondělka zase víc mluví ze dvou důvodů. Především začalo hlavní líčení, ve kterém se veřejnost dozvídá celou řadu informací. Navíc Novinky.cz publikovaly zprávu, podle které mají k dispozici údajný přepis schůzky z dubna roku 2022, který může Rakušana poškodit. Jestli je přepis pravý, web neví, ale některé informace podle něj sedí. Jisté je, že schůzka skutečně proběhla, a to v jeho ministerské kanceláři, kdy museli všichni účastníci odevzdat mobilní telefony. Kromě Rakušana se jí účastnili minimálně tři místopředsedové STAN, a to Stanislav Polčák, Věslav Michalik a Petr Gazdík.
Rakušan na další dotazy Aktuálně.cz odpověděl, že svolání schůzky vedení STAN považuje za logické, protože v médiích byly informace, že policie vyšetřuje případ, který se týká i lidí z jeho hnutí.
"Já jsem měl informace už od února 2022, kdy jsem seděl s jednou velmi renomovanou investigativní novinářkou, a ta mně doslova řekla: Co budete dělat, když vám zavřou Hlubučka?" citoval novinářku, jejíž jméno ale neřekl. Hlubuček byl v době vyšetřování případu vlivným členem STAN v Praze a v kauze vystupuje jako jeden z hlavních obžalovaných. Členem hnutí už není.
"K tomu vyšly v únoru, březnu a dubnu 2022 články s dalšími informacemi. No a co já jsem měl jako předseda dělat? Reagoval jsem tak, že jsem sezval své tři místopředsedy a ptal jsem se jich na to, co o tom vědí. To je úplně celý. Já se fakt vůbec ničeho nebojím," hájí se Vít Rakušan. K dalším částem přepisů se nechtěl vyjadřovat, argumentuje tím, že nejsou přesné, a kdyby chtěl, může vybrat věty, které jsou jasně v jeho prospěch.
"Mohl bych si z toho neautorizovaného přepisu vybrat mé věty typu: "Já nic dělat nemůžu a dělat nechci, nebo: Řekněte mně, jestli někdo z vás znal Redla a podobně, což svědčí o tom, že jsem ho osobně neznal," uvedl. V tomto případě Rakušan naráží na další důležitou postavu kauzy Dozimetr, což je podnikatel Michal Redl. S ním se v minulosti znal mimo jiné zmiňovaný Gazdík, který po vypuknutí aféry rezignoval na post ministra školství a nyní odchází z vysoké politiky. Rakušan opakovaně tvrdí, že Redla vůbec neznal, čemuž by odpovídal právě i přepis nahrávky.
Bez ohledu na soud a zveřejnění informací o nahrávce pokračoval Vít Rakušan v předvolební kampani. Po poledni se objevil v Praze u stanice metra Anděl, což je jeden z nejfrekventovanějších uzlů veřejné dopravy. Mluvil tam s řadou lidí a rozdával nejen předvolební letáky svého hnutí, ale také Pirátů a koalice Spolu. Rakušan tím chtěl dát najevo, že těsně před volbami je nejpodstatnější, aby lidi věřili ve společný povolební postup těchto uskupení. Pokud jde o Dozimetr, asi ve dvou případech na něj kolemjdoucí - zjevní kritici - toto slovo zakřičeli a spěchali dál. "Zastavte se, pojďte za mnou, můžeme se o tom pobavit," vybízel marně jednoho z oponentů.