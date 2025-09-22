Domácí

"Fakt se u Dozimetru ničeho nebojím," prohlašuje Rakušan ke schůzce na vnitru

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Předseda STAN Vít Rakušan odmítá, že by díky své funkci ministra vnitra měl nějaké dřívější informace o vyšetřování kauzy Dozimetr, která se kromě jiného týká jeho hnutí. Na otázky Aktuálně.cz tvrdí, že veškeré informace před sdělením obvinění podezřelým měl od novinářů a z médií. Rakušan tak reagoval na nejnovější informace o schůzce vedení STAN, která proběhla právě před sdělením obvinění.
Aktuálně.cz se zeptalo předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana na nejnovější informace ke kauze Dozimetr i ke schůzce na vnitru. | Video: Radek Bartoníček

"Tak pozor! Tak tady jasný ne, to tvrdě odmítám!" zareagoval v pondělí odpoledne Vít Rakušan na dotaz Aktuálně.cz, zda měl, či neměl z bezpečnostních složek informace o vyšetřování korupční kauzy Dozimetr v pražském dopravním podniku dříve, než se dostaly na veřejnost. Přestože je v čele policie, podle zákona nesmí mít o vyšetřování živých případů informace. Pokud by tomu tak bylo, dostal by se do velkých problémů. 

Rakušan prohlašuje, že pokud něco věděl, bylo to jen a jen z médií a od novinářů, a rozhodně ne například od policie. Argumentuje tím, že v údajném přepisu nahrávky schůzky vedení STAN se mimo jiné objevila jeho následující slova: "Já nic ovlivňovat nechci a nemůžu." Podle svých slov si za touto větou jasně stojí. "Stejně jako za větou, že jsem nic nevěděl," dodal.

Související

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

neuvedeno

O kauze Dozimetr se od pondělka zase víc mluví ze dvou důvodů. Především začalo hlavní líčení, ve kterém se veřejnost dozvídá celou řadu informací. Navíc Novinky.cz publikovaly zprávu, podle které mají k dispozici údajný přepis schůzky z dubna roku 2022, který může Rakušana poškodit. Jestli je přepis pravý, web neví, ale některé informace podle něj sedí. Jisté je, že schůzka skutečně proběhla, a to v jeho ministerské kanceláři, kdy museli všichni účastníci odevzdat mobilní telefony. Kromě Rakušana se jí účastnili minimálně tři místopředsedové STAN, a to Stanislav Polčák, Věslav Michalik a Petr Gazdík.

Rakušan na další dotazy Aktuálně.cz odpověděl, že svolání schůzky vedení STAN považuje za logické, protože v médiích byly informace, že policie vyšetřuje případ, který se týká i lidí z jeho hnutí.

"Já jsem měl informace už od února 2022, kdy jsem seděl s jednou velmi renomovanou investigativní novinářkou, a ta mně doslova řekla: Co budete dělat, když vám zavřou Hlubučka?" citoval novinářku, jejíž jméno ale neřekl. Hlubuček byl v době vyšetřování případu vlivným členem STAN v Praze a v kauze vystupuje jako jeden z hlavních obžalovaných. Členem hnutí už není. 

Předseda STAN Vít Rakušan se věnoval předvolební kampani i v den, kdy začal soud v kauze Dozimetr. V Praze za ním chodilo mnoho mladých příznivců.
Předseda STAN Vít Rakušan se věnoval předvolební kampani i v den, kdy začal soud v kauze Dozimetr. V Praze za ním chodilo mnoho mladých příznivců. | Foto: Radek Bartoníček

"K tomu vyšly v únoru, březnu a dubnu 2022 články s dalšími informacemi. No a co já jsem měl jako předseda dělat? Reagoval jsem tak, že jsem sezval své tři místopředsedy a ptal jsem se jich na to, co o tom vědí. To je úplně celý. Já se fakt vůbec ničeho nebojím," hájí se Vít Rakušan. K dalším částem přepisů se nechtěl vyjadřovat, argumentuje tím, že nejsou přesné, a kdyby chtěl, může vybrat věty, které jsou jasně v jeho prospěch.   

"Mohl bych si z toho neautorizovaného přepisu vybrat mé věty typu: "Já nic dělat nemůžu a dělat nechci, nebo: Řekněte mně, jestli někdo z vás znal Redla a podobně, což svědčí o tom, že jsem ho osobně neznal," uvedl. V tomto případě Rakušan naráží na další důležitou postavu kauzy Dozimetr, což je podnikatel Michal Redl. S ním se v minulosti znal mimo jiné zmiňovaný Gazdík, který po vypuknutí aféry rezignoval na post ministra školství a nyní odchází z vysoké politiky. Rakušan opakovaně tvrdí, že Redla vůbec neznal, čemuž by odpovídal právě i přepis nahrávky.

Bez ohledu na soud a zveřejnění informací o nahrávce pokračoval Vít Rakušan v předvolební kampani. Po poledni se objevil v Praze u stanice metra Anděl, což je jeden z nejfrekventovanějších uzlů veřejné dopravy. Mluvil tam s řadou lidí a rozdával nejen předvolební letáky svého hnutí, ale také Pirátů a koalice Spolu. Rakušan tím chtěl dát najevo, že těsně před volbami je nejpodstatnější, aby lidi věřili ve společný povolební postup těchto uskupení. Pokud jde o Dozimetr, asi ve dvou případech na něj kolemjdoucí - zjevní kritici - toto slovo zakřičeli a spěchali dál. "Zastavte se, pojďte za mnou, můžeme se o tom pobavit," vybízel marně jednoho z oponentů.

 
Mohlo by vás zajímat

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč

Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč
40:44

Češi jsou skeptičtější ke klimatické změně, roste podíl popíračů, vyplývá z průzkumu

Češi jsou skeptičtější ke klimatické změně, roste podíl popíračů, vyplývá z průzkumu

Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl

Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl
domácí Aktuálně.cz Obsah Vít Rakušan STAN politika volby Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 6 minutami
"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

Časovka na úvod MS cyklistů ve Rwandě měla být velkým soubojem dvou favoritů. Skončila nečekaně drtivou porážkou Tadeje Pogačara.
před 7 minutami
Odchod za dvě miliardy. Šéf Red Bullu dostal po propuštění obří odstupné

Odchod za dvě miliardy. Šéf Red Bullu dostal po propuštění obří odstupné

Stáj formule 1 informovala dnes o oficiálním konci Christiana Hornera v týmu.
Aktualizováno před 17 minutami
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, pohrozil polský premiér Tusk

ŽIVĚ
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, pohrozil polský premiér Tusk

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 58 minutami
Nedvěd dostal podmínku na rok a dva měsíce. Dál trvá na své nevině, prý vyhověl klubu

Nedvěd dostal podmínku na rok a dva měsíce. Dál trvá na své nevině, prý vyhověl klubu

Generální manažer českých fotbalových reprezentací zná trest v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, což je případ údajně rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
před 1 hodinou
Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč
40:44

Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč

Petr Topinka stál u zrodu kampaně hnutí ANO. Na co vzpomínal a co je podle něj problémem současných politických kampaní?
před 1 hodinou
Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál
2:24

Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál

V oblíbené hře tvůrci uctili památku mrtvého fanouška. Hráče trápí jako mocný protivník
Další zprávy