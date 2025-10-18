Domácí

Odcházející poslanci si na rozloučenou odnesou celkem 58 milionů, nejvíc Pekarová

před 2 hodinami
Sněmovní kancelář předpokládá, že na odchodném pro bývalé poslance vyplatí celkem asi 57,5 milionu korun. Částka vyplacená po předminulých volbách před čtyřmi lety byla o něco nižší. Sdělila to mluvčí kanceláře Martina Lustigová. Na odchodné pro letošní a příští rok by měla mít Sněmovna celkem přibližně 61,7 milionu korun.
Poslanci, kteří v letošních volbách mandát neobhajovali, nebo jej neobhájili, dostanou odchodné začátkem příštího roku. Výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let ve funkci. Zákonnou podmínkou pro vyplacení plného odchodného je to, že nenastoupí do obdobné funkce.

Nejvyšší odchodné skoro 1,5 milionu korun pravděpodobně dostane bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Ta letos v únoru oznámila odchod z vysoké politiky ze zdravotních důvodů. V letošních sněmovních volbách nekandidovala.

Pouze na jeden poslanecký plat, a to základní, bude mít patrně nárok někdejší poslanec ANO Bohuslav Hudec. Do Sněmovny nastoupil teprve letos v lednu jako náhradník za zesnulého Milana Ferance (ANO). Základní poslanecký plat činí v současnosti 109 500 korun.

Ve sněmovních volbách tento měsíc obhájilo mandát 108 dosavadních poslanců. O znovuzvolení se jich ucházelo 168. Po volbách v roce 2021 se do Sněmovny vrátilo 99 poslanců. Sněmovní kancelář tehdy vyplatila na odchodném podle Lustigové asi 52,1 milionu korun.

V letošním rozpočtu má dolní komora na odchodné podle informací odboru médií a marketingu skoro 3,9 milionu korun. V návrhu rozpočtu pro příští rok jde o téměř 40,4 milionu korun. Dalších asi 17,4 milionu korun tvoří ušetřené peníze z minulého volebního období. Peníze by měli bývalí poslanci dostat v lednu. Výplatu neohrozí ani případné rozpočtové provizorium, protože jde o zákonný nárok.

