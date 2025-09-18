Domácí

Oběti si vybral náhodně. Policie navrhla obžalovat šestnáctiletého mladíka z vraždy

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Policie navrhla obžalovat mladistvého z únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
Foto: Jakub Plíhal

Šestnáctiletý chlapec je podle znaleckých posudků příčetný a schopný účasti na trestním řízení. Na webu policie to uvedla mluvčí Karolína Macháčková.

Vzhledem k nízkému věku chlapci za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.

Související

"Nejextrémnější justiční omyl" žádá odškodné 90 milionů. Stát mu částečně vyhověl

Robert Tempel

Obviněný mladík na ženy, kterým bylo 19 a 38 let, ve čtvrtek 20. února zaútočil nožem v obchodě řetězce Action krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely.

Zásahová jednotka mladíka zadržela zhruba po deseti minutách na břehu Labe asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní. Chlapec se následně k činu přiznal.

Byl příčetný

Kriminalisté při vyšetřování podle mluvčí zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů. "Jejich závěry byly zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily jeho příčetnost a schopnost účasti na trestním řízení," uvedla mluvčí.

Související

"Jsem starý a chudý," litoval se estébák a exčlen ANO. Vraždil kvůli parkování

soud Plzeň senior

Mladík podle dřívějšího vyjádření kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a obchod i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem.

Zadržením podezřelého se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podezřelý si na zadržení stěžoval. Uvedl, že s ním policisté nelidsky zacházeli a způsobili mu újmu na zdraví. GIBS jeho podání prověřila se závěrem, že policisté nepochybili.

 
Mohlo by vás zajímat

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty
5 fotografií

V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali

"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali
domácí Aktuálně.cz Obsah vražda obžaloba policie Hradec Králové

Právě se děje

před 10 minutami
„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

Prezident Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přijal amerického spisovatele Dana Browna, který v Česku představuje román Tajemství všech tajemství.
před 31 minutami
Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Francouzský Renault se v Rusku pokoušel zaregistrovat novou ochrannou známku, ale z formálních důvodů neuspěl, píší ruské noviny.
před 34 minutami
Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Jediným krajem v Česku, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha.
před 53 minutami
"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

Tenista Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na okruhu ATP.
před 1 hodinou
Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

ŽIVĚ
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tohle Putin dlouho tajil. Navalného manželka popsala, jak její muž zemřel
0:43

Tohle Putin dlouho tajil. Navalného manželka popsala, jak její muž zemřel

Vdova po ruském opozičníkovi Alexeji Navalném Julija na sociálních sítích uvedla, že ví, proč a jak její muž zemřel.
Další zprávy