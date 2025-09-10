Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Ústavní soudci ve středečním nálezu kritizovali formalismus. Justice trvala na prakticky nesplnitelné zákonné podmínce.
"Mnohé případy a jejich specifické okolnosti mohou být značně komplikované a netypické. To však nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro dosažení spravedlivého řešení," stojí v nálezu senátu se zpravodajem Zdeňkem Kühnem.
Muže vychovávala převážně babička a vícekrát mu řekla, že pořídila závěť a že mu v ní odkázala dům, kde bydleli. Když však v roce 2005 zemřela, žádná závěť se nenašla a podle zákonné posloupnosti získala celé dědictví babiččina dcera, tedy mužova matka. Dům krátce poté prodala.
Téměř 16 let po skončení dědického řízení vyrozuměl soud muže o nálezu závěti pořízené v roce 1973 ve formě notářského zápisu. Plyne z ní, že skutečně měl nárok na veškerý babiččin majetek.
Muž se cítil poškozený nesprávným úředním postupem a následným nezákonným rozhodnutím, a proto vůči státu uplatnil nárok na zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Stát nárok neuznal. Nešlo prý o nesprávný úřední postup. Závěť se včas nenašla kvůli tomu, že babička měla v době pořízení závěti a v době úmrtí různá příjmení.
Muž poté podal žalobu, Obvodní soud pro Prahu 2 jí vyhověl a uložil státu povinnost zaplatit 300 tisíc korun. Odvolací Městský soud v Praze ale žalobu zamítl, muž neuspěl ani s dovoláním k Nejvyššímu soudu.
Podle Ústavního soudu justice porušila právo na soudní ochranu i právo na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím. Odvolací soud totiž trval na splnění podmínky, že nezákonné rozhodnutí musí být před uplatněním nároku na náhradu újmy zrušeno či změněno pro nezákonnost, což se v daném případě nestalo - a ani stát nemohlo.
Proti usnesení, podle kterého celé dědictví získala jeho matka, se muž nemohl bránit žádným opravným prostředkem ani v době vydání rozhodnutí v roce 2005, ani v době po nalezení závěti v roce 2021. Napoprvé nebyl účastníkem řízení, napodruhé už mu uplynula lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení. Mohl sice podat žalobu podle starého občanského zákoníku, těžko by ale svůj nárok prokazoval.
"Na splnění této zákonné podmínky nelze trvat, jestliže poškozený neměl právě v důsledku pochybení veřejné moci reálnou možnost, jak zrušení či změny nezákonného rozhodnutí dosáhnout," stojí v nálezu.