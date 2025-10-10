Domácí

Tajemné drony už létají i nad Českem, potvrdila armáda. Kde všude se objevily, tají

ČTK
před 1 hodinou
Armáda eviduje cizí drony nad českou infrastrukturou, především nad vojenskými objekty. V pátek o tom jako první informoval server Echo24.cz s odkazem na vyjádření mluvčí generálního štábu armády Zdeňky Sobarňa Košvancové, která informaci následně potvrdila. Armáda je podle ní připravena detekovat a identifikovat drony a také je zneschopnit.
Trosky dronu nalezeného letos v Litvě.
Trosky dronu nalezeného letos v Litvě. | Foto: LAF

Incidenty s neznámými drony nad zařízeními kritické infrastruktury hlásila v posledních týdnech řada evropských zemí včetně Německa, Dánska, Norska či Belgie. Zatím není jasné, kdo je za přelety dronů nad evropskými letišti a další infrastrukturou zodpovědný. Některé země ale vyjádřily obavy, že to může být Rusko.

"Jsme znepokojeni." Evropský zbraňový gigant tvrdí, že se drony vymykají kontrole

Thales
1:52

Sobarňa Košvancová pro Echo24 řekla, že armáda eviduje drony nad českou infrastrukturou. "Především nad našimi vojenskými objekty. Jejich seznam je však klasifikovanou informací," uvedla mluvčí. Dodala, že česká armáda si s aliančními partnery průběžně vyměňuje informace o hrozbách, nicméně i tyto poznatky jsou v utajovaném režimu.

Česká armáda je podle ní připravena detekovat a identifikovat drony a také je zneschopnit. "A to buď formou neletální - elektricko-magnetického rušení, tzv. zarušení, anebo letální - zneškodnění kinetickou silou. S volbou formy nasazení síly souvisí i možná rizika kolaterálních (vedlejších - pozn. ČTK) škod. Podmínky nasazení Armády ČR na území ČR jsou definovány zákony," dodala mluvčí.

"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu

Letadla aerolinií Lufthansa

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro Echo24 uvedla, že české úřady spolupracují se zahraničními partnery a předávají si informace, aby pomáhaly zvyšovat odolnost vůči těmto incidentům. "ČR má nastavený systém ochrany vzdušného prostoru, který zajišťuje Armáda ČR a dle hrozby by reagovala adekvátně. Dále má oprávnění zasahovat proti dronům Policie ČR a Vojenská policie a taktéž by reakce odpovídala druhu a typu hrozby," uvedla Malá.

 
