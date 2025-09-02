Domácí

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zástupci vládních i opozičních stran shodně považují návrh rozpočtu pro ministerstvo dopravy na příští rok za nepřijatelný. Shodli se na tom v úterní  v předvolební debatě v České televizi.
Krajské volby 2024: Martin Kupka ve volebním štábu ODS, Praha, 21. 9. 2024.
Krajské volby 2024: Martin Kupka ve volebním štábu ODS, Praha, 21. 9. 2024. | Foto: Matej Slávik

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) věří tomu, že se při jednání ve vládě ještě podaří návrh rozpočtu přepracovat a chybějící peníze pro dopravu najít.

Také podle Hrnčíře navržený rozpočet znamená, že se dopravní stavby zastaví. Zároveň podle něj předložený návrh rozpočtu ukazuje, že Stanjura nevěří tomu, že podle něj bude muset současná vládní koalice fungovat. Rozpočet bude posuzovat sněmovna po volbách už v novém složení.

Kupka uvedl, že by pro navržený rozpočet v současné podobě hlasovat nemohl. Zároveň ale zdůraznil, že jednání o rozpočtu je teprve na začátku. Připomněl, že první návrhy ministerstva financí i v předchozích letech počítaly s méně penězi na dopravní infrastrukturu, než kolik bylo nakonec ve schváleném rozpočtu. "Věřím, že se během následujících týdnů dobereme řešení, které pokryje potřeby dopravy," řekl. Podobný názor vyjádřil i zástupce STAN Jan Sviták.

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 286 miliard korun po letos plánovaném deficitu 241 miliard korun. Za prohloubením schodku jsou vyšší výdaje na obranu a půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Vláda ještě může rozpočet měnit, s konečnou platností ho musí schválit do konce září.

 
