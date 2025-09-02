"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) věří tomu, že se při jednání ve vládě ještě podaří návrh rozpočtu přepracovat a chybějící peníze pro dopravu najít.
Podle prvního návrhu státního rozpočtu, který v neděli zveřejnilo ministerstvo financí, by ministerstvo dopravy mělo v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliardy korun. Meziročně to představuje pokles o zhruba 33 miliard korun. Kupka v první reakci uvedl, že by podle tohoto návrhu chybělo resortu 60 miliard korun.
Kolovratník prohlásil, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se návrhem Kupkovi vysmál. Podle něj by návrh znamenal, že ministerstvo nebude mít peníze na projekty, na které už existují smlouvy. Zároveň zpochybnil, že se podaří rozpočet ministerstva zásadně změnit. "(Stanjura) řekl, že si dokáže představit změny, ale jen malé. Vy potřebujete 60 miliard," řekl.
Také podle Hrnčíře navržený rozpočet znamená, že se dopravní stavby zastaví. Zároveň podle něj předložený návrh rozpočtu ukazuje, že Stanjura nevěří tomu, že podle něj bude muset současná vládní koalice fungovat. Rozpočet bude posuzovat sněmovna po volbách už v novém složení.
Kupka uvedl, že by pro navržený rozpočet v současné podobě hlasovat nemohl. Zároveň ale zdůraznil, že jednání o rozpočtu je teprve na začátku. Připomněl, že první návrhy ministerstva financí i v předchozích letech počítaly s méně penězi na dopravní infrastrukturu, než kolik bylo nakonec ve schváleném rozpočtu. "Věřím, že se během následujících týdnů dobereme řešení, které pokryje potřeby dopravy," řekl. Podobný názor vyjádřil i zástupce STAN Jan Sviták.
Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 286 miliard korun po letos plánovaném deficitu 241 miliard korun. Za prohloubením schodku jsou vyšší výdaje na obranu a půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Vláda ještě může rozpočet měnit, s konečnou platností ho musí schválit do konce září.