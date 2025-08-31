Domácí

Stanjura odtajnil návrh rozpočtu. Na obranu půjde přes dvě stě miliard

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard, loni byl 271,4 miliardy. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu ve výši 30,7 miliardy. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,094 bilionu korun, meziročně vzrostou o 0,4 procenta. Výši příjmů ovlivní změna pravidel pro zacházení s výnosy z prodeje emisních povolenek, které nově všechny připadnou Státnímu fondu životního prostředí. Výdaje se ve srovnání s letošním rokem zvýší o 2,3 procenta a dosáhnou 2,38 bilionu korun. Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a mimořádné výdaje, by měl být 1,75 procenta HDP.

Podle návrhu ministerstva budou obranné výdaje příští rok činit 2,35 procenta HDP, což odpovídá 206,5 miliardy korun. Výdaje na obranu budou rozděleny mezi ministerstva obrany, vnitra, dopravy a zahraničních věcí, část jich půjde i do rozpočtů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost. "Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku," uvedl Stanjura.

Celkový objem peněz na platy zaměstnanců ve státní správě by se měl příští rok podle navrženého rozpočtu zvýšit o 4,5 procenta. Společně s platy příspěvkových organizací by měl dosáhnout 279,5 miliardy korun. Součástí navrženého rozpočtu nejsou výdaje na platy nepedagogických pracovníků ve školách, které od ledna budou vyplácet samosprávy. Výdaje ministerstva školství se kvůli tomu meziročně sníží o 14,4 miliardy korun.

Na investice by z národních zdrojů mělo jít 174,4 miliardy korun, při započtení peněz z evropských zdrojů by celkové investiční výdaje měly dosáhnout 248 miliard korun. Investice tak podle návrhů zůstanou na letošní úrovni. Výdaje na vědu, výzkum a inovace by měly dosáhnout 53,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 1,5 miliardy korun.

Vláda ještě může státní rozpočet upravovat, schválit ho musí do konce září. Vzhledem k volbám vypsaným na počátek října ale bude už návrh schvalovat Sněmovna v novém složení. Existuje proto riziko, že se nová sněmovní většina s návrhem neztotožní a navrhne jeho přepracování. V takovém případě by Česko zřejmě zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.

Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):

Kapitola Schválený rozpočet 2025 Návrh rozpočtu 2026 Index 2026/2025
Kancelář prezidenta republiky 503,314.592 446,453.431 0,887
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.716,056.800 1.756,556.800 1,024
Senát Parlamentu 719,043.218 747,422.218 1,039
Úřad vlády České republiky 1.572,628.161 1.509,705.881 0,960
Bezpečnostní informační služba 2.368,429.858 2.837,829.858 1,198
Ministerstvo zahraničních věcí 9.902,703.080 10.634,347.622 1,074
Ministerstvo obrany 154.395,235.248 175.794,357.851 1,139
Národní bezpečnostní úřad 422,121.486 480,141.486 1,137
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí 173,427.562 216,105.382 1,246
Ministerstvo financí 24.935,828.741 27.848,137.184 1,117
Ministerstvo práce a sociálních věcí 968.754,450.337 990.637,355.815 1,023
Ministerstvo vnitra 107.766,228.906 119.685,889.469 1,111
Ministerstvo životního prostředí 21.336,258.234 20.849,464.313 0,977
Ministerstvo pro místní rozvoj 13.302,974.115 23.130,484.799 1,739
Grantová agentura České republiky 4.813,000.000 4.900,000.000 1,018
Ministerstvo průmyslu a obchodu 35.804,767.062 66.435,614.841 1,855
Ministerstvo dopravy 139.486,810.924 106.663,080.594 0,765
Český telekomunikační úřad 2.179,811.178 3.412,811.178 1,566
Ministerstvo zemědělství 59.024,313.455 55.245,768.788 0,936
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 290.878,567.544 276.462,173.460 0,950
Ministerstvo kultury 21.522,588.121 18.130,622.093 0,842
Ministerstvo zdravotnictví 17.633,041.707 12.926,406.441 0,733
Ministerstvo spravedlnosti 39.411,039.899 38.696,737.059 0,982
Úřad pro ochranu osobních údajů 209,085.181 205,451.989 0,983
Úřad průmyslového vlastnictví 238,707.009 243,267.009 1,019
Český statistický úřad 1.368,553.299 1.105,165.046 0,808
Český úřad zeměměřický a katastrální 4.253,606.104 4.349,245.584 1,022
Český báňský úřad 192,291.977 214,721.977 1,117
Energetický regulační úřad 360,595.836 352,418.453 0,977
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 325,877.462 324,377.462 0,995
Ústav pro studium totalitních režimů 221,963.868 228,187.368 1,028
Ústavní soud 244,174.723 238,404.723 0,976
Úřad Národní rozpočtové rady 27,194.002 26,794.002 0,985
Akademie věd České republiky 7.952,432.643 8.142,268.003 1,024
Národní sportovní agentura 7.908,995.743 8.257,248.844 1,044
Digitální a informační agentura 2.866,913.683 2.062,231.033 0,719
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 35,406.388 41,289.930 1,166
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 81 771 808 82,621.808 1,010
Správa státních hmotných rezerv 4.072,270.018 5.286,219.485 1,298
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 544,862.594 593,971.563 1,090
Generální inspekce bezpečnostních sborů 575,278.942 593,108.093 1,031
Technologická agentura České republiky 6.656,635.225 6.193,505.576 0,930
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 678,826.085 909,830.063 1,340
Nejvyšší kontrolní úřad 648,573.450 673,573.450 1,039
Státní dluh 99.966,880.286 109.966,880.286 1,100
Operace státních finančních aktiv 10,000,000 10,000.000 1,000
Všeobecná pokladní správa 269.019,448.912 270.799,850.547 1,007
C E L K E M 2,327.082,985.466 2,380.348,098.857 1,023

