Domácí

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 59 minutami
Premiér Petr Fiala odstartoval horkou fázi kampaně před sněmovními volbami, která se vrací do podoby před letní pauzou - setkávání s voliči, debaty a další veřejné akce. Zelenobílá brožurka se základními body volebního programu koalice Spolu, kterou na tiskové konferenci dostali novináři k dispozici, ukazuje, že pro vládu zůstávají obrana a zahraniční politika prioritou. Konkrétní sliby chybí.
Ministr dopravy Martin Kupka na tiskové konference koalice Spolu, 20. 8. 2025.
Ministr dopravy Martin Kupka na tiskové konference koalice Spolu, 20. 8. 2025. | Foto: Radek Bartoníček

"Vize 2030 - Česko, úspěšná a bezpečná země, ve které chceme žít!" stojí na první stránce a pokračuje na dalších třech. Potom začíná kapitola o obraně a pokračuje zahraniční politikou, následuje ekonomika.

Shodu nenašla koalice u daňové politiky, a proto v programu chybí přesné parametry případných změn. Svoji roli v tom sehrála i zkušenost z minulých voleb, kdy Spolu slibovalo, že daně nebude zvyšovat - přesto však k jejich růstu následně došlo v několika oblastech.

Spolu chce mimo jiné zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. To mezi lety 2021-2024 vedl Ivan Bartoš (Piráti), poté jej nahradil Petr Kulhánek (STAN).

Body volebního programu SPOLU

Obrana

  • Modernizace armády
  • Stabilní výdaje na obranu a jejich hospodárné využití
  • Posílení aliančních závazků
  • Odolná a připravená společnost
  • Motivovaná společnost

Zahraniční politika

  • Aktivní role ve světě
  • Ekonomická a vědecká diplomacie
  • Ochrana zájmů českých občanů
  • Aktivní role v reformě EU
  • Zachování výroby spalovacích motorů
  • Nový přístup k dotacím v EU
  • Euro jen za výhodných podmínek
  • Rozšiřování EU

"Program stojí na straně lidí," řekl na tiskové konferenci v pražské kavárně Louvre lidovecký šéf a ministr zemědělství Marek Výborný. "Neslibujeme bombastické sliby. Náš program je realistický," dodává. Premiér Petr Fiala, ale i další vládní politici se chystají vyjet mezi lidi do regionů a právě na podobné akce lákal i Výborný. "Pojďte nám říct, co bychom mohli dělat jinak a lépe a co je potřeba v Česku změnit," vyzval voliče.

Body volebního programu SPOLU

Vnitřní bezpečnost

  • Bezpečné hranice a boj proti nelegální migraci
  • Efektivní policie
  • Modernizace vybavení
  • Bezpečné komunity
  • Rozvoj kybernetické bezpečnosti
  • Ochrana před novými hrozbami
  • Integrace uprchlíků z Ukrajiny

Silná ekonomika a snadné podnikání

  • Jednotný Portál občana
  • Digitální daně bez starostí
  • Chytré technologie pro obce
  • Rychlejší povolovací procesy
  • Stabilní růst ekonomiky
  • Odpovědné rozpočty
  • Investice s dlouhodobým přínosem

Spolu změnila i vizuální stránku horké kampaně. Zatímco na setkáních Petra Fialy, kde jej doprovázela herečka a stand-up komička Iva Pazderková, voliče vítal slogan "Teď jde o všechno", na tiskové konferenci i na nové zelenobílé brožurce je nápis "Teď jde o Česko". Na tiskové konferenci stál napravo od politiků Spolu roll-up usmívajícího se Petra Fialy, nalevo v červené barvě obličeje Tomia Okamury, Andreje Babiše a Kateřiny Konečné. "Nedopustíme, aby se naše země vydala po rudých stezkách na Východ," naráží ministr dopravy Martin Kupka na své konkurenty z jiných politických stran.

Vymezení se vůči opozici

Tisková konference koalice SPOLU, 20. srpna 2025.
Tisková konference koalice SPOLU, 20. srpna 2025. | Foto: Radek Bartoníček

Premiér Petr Fiala, který celou konferenci uvedl, varoval před jinými politickými subjekty, které chtějí opustit NATO i Evropskou unii. Neopomněl ani svého největšího politického rivala Andreje Babiše.

"Nevěřím představitelům hnutí ANO, že přes členství v NATO nejede vlak. Mám s nimi jiné zkušenosti a vy taky. Je to strana vedená obchodníkem, který za cestu k moci prodá cokoliv," řekl premiér. Obdobnou taktiku měla koalice Spolu i před čtyřmi lety. Tenkrát ale v jiné situaci, když se ve volbách o voliče ucházela jako opoziční síla a sázka na vymezování se proti Andreji Babišovi vyšla.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala Spolu tisková konference program Přehled zpráv

Právě se děje

teď
Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Německý sportovec Michael Walther chce bez doprovodu a pomoci přeplout Atlantik na paddleboardu z Evropy do Jižní Ameriky.
před 12 minutami
Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Film režisérky Barbory Kočičkové Tony má plán bude mít v českých kinech premiéru 21. srpna.
Aktualizováno před 12 minutami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College
Prohlédnout si 10 fotografií
Fanoušci odcházeli s plnými paměťovými kartami a širokými úsměvy. A možná i s pocitem, že se dotkli kousku hvězdné magie.
Akce byla součástí oslav sta let filmování v prostorách Old Royal Naval College. Právě zde už se natáčely desítky filmů, od Pirátů z Karibiku až po marvelovky.
před 17 minutami
Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris.
před 59 minutami
"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

Zelenobílá brožurka se základními body volebního programu koalice Spolu ukazuje, že pro vládu zůstávají obrana a zahraniční politika prioritou.
před 1 hodinou
Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Budování židovských osad na okupovaných územích označil za nelegální Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, proti jsou EU i arabské země.
Další zprávy