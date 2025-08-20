"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

"Vize 2030 - Česko, úspěšná a bezpečná země, ve které chceme žít!" stojí na první stránce a pokračuje na dalších třech. Potom začíná kapitola o obraně a pokračuje zahraniční politikou, následuje ekonomika.
Shodu nenašla koalice u daňové politiky, a proto v programu chybí přesné parametry případných změn. Svoji roli v tom sehrála i zkušenost z minulých voleb, kdy Spolu slibovalo, že daně nebude zvyšovat - přesto však k jejich růstu následně došlo v několika oblastech.
Spolu chce mimo jiné zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. To mezi lety 2021-2024 vedl Ivan Bartoš (Piráti), poté jej nahradil Petr Kulhánek (STAN).
Body volebního programu SPOLU
Obrana
- Modernizace armády
- Stabilní výdaje na obranu a jejich hospodárné využití
- Posílení aliančních závazků
- Odolná a připravená společnost
- Motivovaná společnost
Zahraniční politika
- Aktivní role ve světě
- Ekonomická a vědecká diplomacie
- Ochrana zájmů českých občanů
- Aktivní role v reformě EU
- Zachování výroby spalovacích motorů
- Nový přístup k dotacím v EU
- Euro jen za výhodných podmínek
- Rozšiřování EU
"Program stojí na straně lidí," řekl na tiskové konferenci v pražské kavárně Louvre lidovecký šéf a ministr zemědělství Marek Výborný. "Neslibujeme bombastické sliby. Náš program je realistický," dodává. Premiér Petr Fiala, ale i další vládní politici se chystají vyjet mezi lidi do regionů a právě na podobné akce lákal i Výborný. "Pojďte nám říct, co bychom mohli dělat jinak a lépe a co je potřeba v Česku změnit," vyzval voliče.
Body volebního programu SPOLU
Vnitřní bezpečnost
- Bezpečné hranice a boj proti nelegální migraci
- Efektivní policie
- Modernizace vybavení
- Bezpečné komunity
- Rozvoj kybernetické bezpečnosti
- Ochrana před novými hrozbami
- Integrace uprchlíků z Ukrajiny
Silná ekonomika a snadné podnikání
- Jednotný Portál občana
- Digitální daně bez starostí
- Chytré technologie pro obce
- Rychlejší povolovací procesy
- Stabilní růst ekonomiky
- Odpovědné rozpočty
- Investice s dlouhodobým přínosem
Spolu změnila i vizuální stránku horké kampaně. Zatímco na setkáních Petra Fialy, kde jej doprovázela herečka a stand-up komička Iva Pazderková, voliče vítal slogan "Teď jde o všechno", na tiskové konferenci i na nové zelenobílé brožurce je nápis "Teď jde o Česko". Na tiskové konferenci stál napravo od politiků Spolu roll-up usmívajícího se Petra Fialy, nalevo v červené barvě obličeje Tomia Okamury, Andreje Babiše a Kateřiny Konečné. "Nedopustíme, aby se naše země vydala po rudých stezkách na Východ," naráží ministr dopravy Martin Kupka na své konkurenty z jiných politických stran.
Vymezení se vůči opozici
Premiér Petr Fiala, který celou konferenci uvedl, varoval před jinými politickými subjekty, které chtějí opustit NATO i Evropskou unii. Neopomněl ani svého největšího politického rivala Andreje Babiše.
"Nevěřím představitelům hnutí ANO, že přes členství v NATO nejede vlak. Mám s nimi jiné zkušenosti a vy taky. Je to strana vedená obchodníkem, který za cestu k moci prodá cokoliv," řekl premiér. Obdobnou taktiku měla koalice Spolu i před čtyřmi lety. Tenkrát ale v jiné situaci, když se ve volbách o voliče ucházela jako opoziční síla a sázka na vymezování se proti Andreji Babišovi vyšla.