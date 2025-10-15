Domácí

Bradáčová podala v kauze dotací dovolání v neprospěch Pelty i Kratochvílové

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v neprospěch bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty i jeho spoluodsouzené v kauze zmanipulování sportovních dotací, někdejší náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové.
Podle Lenky Bradáčové jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku.
Nejvyššímu soudu Bradáčová navrhla, aby přezkoumal jednak správnost právního posouzení jednání obou obviněných, jednak dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní. Informovalo o tom v tiskové zprávě Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

"Manipulace při přidělování dotací vedla k preventivnímu zastavení celého programu investičních dotací na podporu sportu na rok 2017. Nejvyšší státní zástupkyně proto v dovolání namítá, že jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku," uvedlo NSZ. Odvolací soud také podle Bradáčové učinil procesní krok, kterým znemožnil státnímu zástupci podávat v dalším řízení opravné prostředky v neprospěch obou obviněných.

Bradáčová kritizuje to, že pražský vrchní soud ve svém letošním květnovém rozhodnutí hledisko poruchy v činnosti orgánů státní správy nezohlednil. Chce, aby NS tuto otázku vyjasnil pro budoucí rozhodování soudů v typově obdobných případech zneužití pravomoci úřední osoby.

To, že loni v červnu odvolací soud vrátil věc k novému projednání pouze na základě odvolání obviněných a odvolání státního zástupce výslovně zamítl, označila Bradáčová za zjevnou procesní vadu, která zkomplikovala celé řízení. Poukázala na to, že soud tehdy sám konstatoval, že skutkový stav dosud nebyl ustálen. Žádá, aby NS posoudil, zda byl takový postup vůbec přípustný. Ze stejného důvodu podal už dříve dovolání i předchůdce Bradáčové Igor Stříž. NS o něm dosud nerozhodl, protože čekal na pravomocné ukončení oddělené větve případu.

V souvislosti s dříve podanými dovoláními přerušil NS z procesní opatrnosti Kratochvílové výkon trestu, ve věznici strávila několik dní. Obdobný postup lze očekávat i ohledně Pelty, který za mříže nastoupil minulý pátek. Odpykat si má 5,5 roku, jeho bývalá milenka o půl roku déle. Oba vinu odmítají, rovněž se dovolali.

 
