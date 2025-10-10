Domácí

Pelta žádá o odklad dnešního nástupu do vězení. Nejspíš příliš pozdě

Nejvyšší soud (NS) obdržel dovolání někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty spojené s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí, na jehož základě si má odpykat 5,5 roku ve vězení. V pátek to potvrdil vedoucí oddělení styku s veřejností NS Václav Vlček. Podnět zatím není přidělený konkrétnímu senátu, je tedy nepravděpodobné, že by jakékoliv rozhodnutí padlo dřív než po víkendu.
Miroslav Pelta na archivním snímku z roku 2017
Miroslav Pelta na archivním snímku z roku 2017

Ve čtvrtek NS přerušil výkon trestu Simoně Kratochvílové odsouzené společně s Peltou. Do vězení nastoupila v pondělí, nyní je znovu na svobodě. Pelta má nástup odložený ze zdravotních důvodů právě do tohoto pátku.

Že by měl Pelta v pátek nastoupit do pankrácké věznice, České televizi potvrdil i jeho advokát Bronislav Šerák.

Zásah NS v případě Kratochvílové byl reakcí na složitou procesní situaci. Zatím totiž NS nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.

V případě Pelty je procesní situace obdobná, avšak Vlček nechtěl žádným způsobem předjímat budoucí rozhodování NS. Pelta s Kratochvílovou podle verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.

Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře.

Obžaloba původně mířila nejen na Peltu s Kratochvílovou, ale kvůli údajnému rozsáhlejšímu zmanipulování dotací také na předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ČUS a Fotbalovou asociaci ČR.

V této části případu soudy všechny obžalované včetně Pelty s Kratochvílovou osvobodily s tím, že popsané skutky se sice staly, nejsou ale trestnými činy. Právě proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí míří dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže, které však dostal NS na stůl teprve v těchto dnech.

 
