Domácí

Nejlepším eko-projektem v Česku jsou Ptačí parky, brzy by měly být v každém kraji

ČTK ČTK
před 12 minutami
Soutěž o nejlepší ekologický projekt v Česku letos vyhrály Ptačí parky, uspěly v konkurenci více než dvou stovek přihlášených. Z finálové šestice v soutěži E.ON Energy Globe vybrala vítěze hlasováním veřejnost. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v sobotu na ekologickém festivalu v Brně, oznámil mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Do letošního 17. ročníku soutěže se přihlásilo 216 projektů, loni jich bylo 167. O vítězi rozhodovala veřejnost v on-line hlasování, do kterého se zapojilo přes 24 tisíc hlasujících. Vítěz si odnesl finanční podporu 500 tisíc korun na další rozvoj.

"Každoročně nám soutěž E.ON Energy Globe ukazuje, kolik inspirativních a smysluplných projektů v oblasti udržitelnosti a ochrany přírody v České republice vzniká. Pro nás je velkou ctí, že jim můžeme poskytnout prostor, podporu a zviditelnění," uvedla generální ředitelka firmy v České republice Claudia Viohl.

Projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické aktivně obnovuje a chrání přírodní prostředí na téměř 700 hektarech po celé České republice. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek. Plánem je, aby do roku 2042 byly v každém kraji.

Související

Foto: Klid a krása Lednických rybníků. Kvůli vodním ptákům je 70 let chrání zákon

Lednické rybníky, národní přírodní rezervace, Jižní Morava, Lednice, ochrana životního prostředí, příroda
42 fotografií

Mezi šesti letošními finalisty byla například i nadace pro ekologickou zemědělskou půdu nebo projekt, který pomocí laserů likviduje kosmické smetí. Loni v soutěži uspěla milovická rezervace velkých kopytníků, kterou spravuje společnost Česká krajina. Projekt se snaží navracet rovnováhu do krajiny. V rezervaci pomáhají divocí koně, zubři a pratuři efektivně obnovovat přirozené ekosystémy.

Soutěž oceňuje projekty a inovativní nápady, které se týkají životního prostředí a úspor energií. Vítěz české soutěže zastupuje Českou republiku na světovém finále.

 
Mohlo by vás zajímat

Úrazy penisů bývají devastující, ale šijí se mnohem lépe než skalp, říká chirurg

Úrazy penisů bývají devastující, ale šijí se mnohem lépe než skalp, říká chirurg

Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO

Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO
6:19

Doktore, poraďte! Jak přežít otravu houbami? Spolkněte deset tablet živočišného uhlí

Doktore, poraďte! Jak přežít otravu houbami? Spolkněte deset tablet živočišného uhlí
2:32

Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi

Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi
domácí Aktuálně.cz Obsah ekologie ocenění fauna pták ochrana přírody ochrana zvířat cena ornitologie

Právě se děje

před 5 minutami
Boží influencer. Papež svatořečí Carla Acutise, bude prvním světcem z řad mileniálů

Boží influencer. Papež svatořečí Carla Acutise, bude prvním světcem z řad mileniálů

Weby zaměřené na šíření katolického poselství vysloužily mladíkovi přezdívku "Bohův influencer".
před 12 minutami
Nejlepším eko-projektem v Česku jsou Ptačí parky, brzy by měly být v každém kraji

Nejlepším eko-projektem v Česku jsou Ptačí parky, brzy by měly být v každém kraji

Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů.
před 17 minutami
"Stop okupaci Washingtonu". Američané protestovali proti nasazení Národní gardy

"Stop okupaci Washingtonu". Američané protestovali proti nasazení Národní gardy

Tisíce obyvatel Washingtonu v sobotu vyšly do ulic na protest proti nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
před 18 minutami
Vynález, který změnil svět k horšímu. A začalo se kouřit

Vynález, který změnil svět k horšímu. A začalo se kouřit

Poptávka po cigaretách na konci 19. století výrazně převyšovala tehdejší produkci.
před 1 hodinou
Palestinští teroristé otřásli světem: hromadný únos letadel skončil ohnivým infernem

Palestinští teroristé otřásli světem: hromadný únos letadel skončil ohnivým infernem

V září 1970 došlo k největšímu synchronizovanému únosu letadel.
před 1 hodinou
Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbý, přiznává šéf galerie DOX

Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbý, přiznává šéf galerie DOX

Někteří lidé tvrdí, že vlivem umělé inteligence klasické umění zanikne, ale já si to nemyslím, říká ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka.
Aktualizováno před 1 hodinou

Měsíc zrudne večer. Krvavé zatmění nastane už za soumraku

Měsíc zrudne večer. Krvavé zatmění nastane už za soumraku
Prohlédnout si 8 fotografií
Zatmění lidi odjakživa fascinovalo. Díky rudému zbarvení Měsíce ho často chápali jako předzvěst katastrofy.
Červený odstín mají přitom na svědomí dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla, která během úplného zatmění dopadají na povrch Měsíce.
Další zprávy