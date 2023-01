Nejen práce, ale poslání. Česko hledá pedagogy, kteří neučí předměty, ale učí děti

České národní kolo soutěže Global Teacher Prize hledá učitele, kteří se kromě kvalitní výuky mohou pochlubit individuálním přístupem k žákům, inovativní výukou a zapojením do mimoškolních aktivit a do odborné komunity. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022, přihlašování je otevřené do 5. března.

"Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti." Tak zní letošní motto národní soutěže Global Teacher Prize, která si klade za cíl ukázat na inspirativní české pedagogy a pedagožky a zvýšit prestiž učitelského povolání. "Díky ceně jsme dokázali najít učitele, kteří svou práci dělají dobře a mohou se tak stát inspirací pro ostatní. Naši výherci následně fungují jako konzultanti při formování české školské politiky. Spolupracují například s Českou školní inspekcí a asistují u revizí rámcových vzdělávacích programů," vysvětluje přínos soutěže koordinátorka cen Hana Matoušů. Odborná porota organizace EDUin, která cenu uděluje, hodnotí především individuální přístup učitelů k žákům, inovativní výuku a zapojení pedagogů do mimoškolních aktivit a do odborné komunity. Důležitým prvkem hodnocení je rovněž práce jednotlivých laureátů v hodinách. Související Skončila v byznysu a ve čtyřiceti začala učit. Stala se nejinspirativnější pedagožkou Učitelky a učitele ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2023 na webových stránkách soutěže. Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeni 1. června 2023 v budově Senátu. Vítěz či vítězka dále postoupí do mezinárodního klání Global Teacher Prize. Vloni se na prvním místě umístila prvostupňová učitelka Magdalena Málková ze Základní školy Prosperity z Nové Vsi u Kolína. Porota ocenila její respektující přístup k žákům a to, jaký důraz klade na individualitu každého z nich. "Nadchla nás její odvaha, se kterou do výuky přináší nové přístupy, její cit pro situaci a schopnost učit osobnostně a pružně modifikovat plán výuky," popisuje předseda poroty Lumír Al-Dabagh. Související Už jsem nechtěla být jako robot, říká pedagožka roku. Z japonské firmy odešla učit Na druhém místě porota ocenila učitele přírodopisu a dějepisu Daniela Pražáka z pražské Základní školy Strossmayerovo náměstí. Třetí místo obsadila Barbora Havířová, která učí matematiku, fyziku a informatiku na brněnském Gymnáziu Elgartova. Video: Děti mají se školou špatnou zkušenost. Chtěla jsem to dělat jinak, říká učitelka roku (3. 6. 2022) 21:40 Učitelství jsem začala studovat ve čtyřiceti. Byla to obrovská změna, nestačila jsem se divit, co se kolem mě děje. Měla jsem obrovské štěstí na lidi. | Video: Daniela Písařovicová