"Nejdu do basy, ne?" Trojice polonahých mužů okradla seniora, vše zachytila kamera

Případ z Ústeckého kraje zaměstnal policisty na několik týdnů. Podle vyšetřovatelů si trojice mladíků vytipovala a sledovala seniora, kterého se rozhodla okrást. Aby se vyhnuli okamžité identifikaci, vymysleli neobvyklý plán.
Všichni tři muži svlékli svá trička, která si následně omotali kolem hlav. Polonazí pak přiběhli k seniorovi, využili momentu překvapení a vytrhli mu malou pánskou tašku s osobními věcmi a finanční hotovostí.
Na videozáznamu z bezpečnostní kamery, který policie zveřejnila, je patrné, že se poškozený muž snaží maskované osoby dostihnout. To se mu ale nepodařilo.
"Ihned po předání tohoto případu od žateckého obvodního oddělení sbírali kriminalisté důkazy a kamerové záznamy, díky kterým se dostali na stopu tří tou dobou neznámých pachatelů," oznámil mluvčí ústecké policie Jakub Mareš.
"Nejdu do basy, ne? Nebo jo?"
Pro zloděje si minulý týden kriminalisté přišli až do jejich bydliště, kde je zadrželi. "Nejdu do basy, ne? Nebo jo?" ptal se jeden z mladíků s pouty na rukou. Mezi zadrženými jsou osmnáctiletý a devatenáctiletý muž ze Žatecka. Poslední pachatel, kterému je dvacet let, pochází z Mostecka.
"Za toto jednání jim v případě uznání viny soudem hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta," konstatoval na závěr policejní mluvčí Mareš.