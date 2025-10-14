Domácí

"Nebojím se tady," ubezpečil Pavel ve Šluknově. Ptali se ho i na povinnou vojnu

před 2 hodinami
Zavést povinnou vojenskou službu v České republice zatím není nutné, řekl prezident Petr Pavel při debatě se studenty ve Šluknově na Děčínsku. Nahradit povinnou vojenskou službu lze podle Pavla vytvořením podmínek pro dobrovolné zapojení lidí.
Prezident Petr Pavel hovoří na 29. ročníku konference Forum 2000, 13. října 2025, Praha.
Prezident Petr Pavel hovoří na 29. ročníku konference Forum 2000, 13. října 2025, Praha. | Foto: ČTK

"Na zavedení povinné vojenské služby není Česká republika ani připravena," řekl Pavel. Důležitý je zodpovědný přístup k otázce bezpečnosti, zdůraznil.

Pokud jde o vnitřní bezpečnost, jde podle něj o to nebýt lhostejný k tomu, co se děje kolem. V otázce vnější bezpečnosti je dobré vytvářet podmínky pro zapojení aktivních občanů, kteří se mohou zapojit do vojenského výcviku, mohou nabídnout i svou odbornost, jako je létání s drony, ovládání moderních technologií a podobně. Možnost se nezávisle registrovat je také pro stát levnější, podotkl Pavel.

Pavel varoval před "králičí norou". Mluvil také o válce na Ukrajině

Prezident Petr Pavel

Prezident odpovídal studentům i na otázky, které se týkají umělé inteligence ve školách či funkce prezidenta. Zopakoval, že zatím není rozhodnutý, zda bude kandidovat na funkci hlavy státu znovu. Studenti se dozvěděli, že Pavel chtěl jít na lesnickou školu, ale nakonec se nechal nalákat na vojenské gymnázium.

Po debatě prezident zamířil na sídliště ve Šluknově, které je vyloučenou lokalitou. "Nebojím se. Není to první moje návštěva v podobné lokalitě," uvedl. Dodal, že byl v Chanově v Mostě nebo Janově v Litvínově. Šluknov má zhruba 5500 obyvatel, z toho 1000 jich bydlí právě na sídlišti. Po obědě se Pavel projde národním parkem České Švýcarsko a první den dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje zakončí debatou s občany v Děčíně.

 
Další zprávy