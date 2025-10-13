Pavel varoval před "králičí norou". Mluvil také o válce na Ukrajině

Podle Pavla se nezdá, že by hnutí ANO, které před týdnem v Česku vyhrálo volby, bylo proruské. "Ale je riziko, že budou muset vytvořit koalici se stranami, které jsou ve svém přístupu k Rusku či Číně jemnější," uvedl v panelu věnovaném vztahům s Ruskem.
"Rusko dnes reprezentuje základní hrozbu pro evropskou bezpečnost, svobodu a demokracii," řekl Pavel. Moskva podle něj cílí na oslabení a rozdělení transatlantické komunity. "Tato válka má mnoho bitevních polí, od kybernetických útoků po zastrašování těch, kdo mluví proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi," řekl. Je to podle něj také válka vedená skrz klamání společností, kvůli strachu či frustraci.
Dezinformace podle něj samy od sebe nezmizí a vytváří paralelní realitu. "Takovou králičí noru, do které je snadné spadnout, ale mnohem těžší z ní vyšplhat," podotkl. Lidé si podle něj zaslouží spolehlivé informace a autentické hlasy. V této souvislosti Pavel uvítal ustavení regionální kanceláře Reportérů bez hranic v Praze, která bude oficiálně spuštěna na Foru 2000 v úterý. "Posílí obranu nezávislé novinařiny, podpoří ohrožené novináře a pomůže budovat odolnost proti dezinformacím napříč střední a východní Evropou," uvedl prezident.
Svobodná média ale podle něj nestačí, potřeba jsou také nezávislé univerzity či občanská struktura nevládních organizací. "Tento ekosystém je naší nejlepší obranou proti vnitřnímu rozdělení a hybridním hrozbám," dodal.
Rusko se podle Pavla poučilo ze studené války v tom, že nemůže vyhrát tradičními prostředky. Když nemohou protivníka přemoci, snaží se ho oslabit, například zaséváním nejistot a nedůvěry v instituce či infiltrací myšlenky, že demokracie je selhávající systém, uvedl. Ve své propagandě je podle něj Rusko tak úspěšné, protože se snaží využít ve svůj prospěch vnitřní problémy, které má každá společnost. "Pracují se strachem a emocemi, ne s fakty," podotkl. Demokratické země podle něj zatím nenašly dostatečně efektivní odpověď, jak takovému působení čelit.
Pavel na konferenci Forum 2000 vystupuje každoročně, v projevech se v minulosti věnoval například křehkosti demokracie. Loni byla jeho hlavním tématem ruská agrese na Ukrajině.
Vedle Pavla dnes na akci vystoupila také bývalá gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová, Gruzii označila za testovací pole Ruska pro vedení hybridní války. Zurabišviliová Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se zde v dubnu zúčastnila schůze Senátu. V projevu tehdy podobně jako dnes varovala před ruským vlivem.