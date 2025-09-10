Policejní razie na Plzeňsku se týká dotací na rekonstrukci školní jídelny a lázní

Souvisí to s vyšetřováním podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) o tom informoval na síti X.
At the request of the EPPO in Prague 🇨🇿, the Czech @PolicieCZ National Organised Crime Agency arrested 9 & carried out 17 searches in Pilsen & Prague regions in an investigation into procurement & subsidy fraud.— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) September 10, 2025
More: https://t.co/Uvljjufz7c pic.twitter.com/kfyx6SHSvZ
Celková škoda je zhruba 22 milionů korun, sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Uvedl, že všech devět obviněných je stíhaných na svobodě.
"Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání devíti fyzických a dvou právnických osob, které je vedeno pro trestné činy dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod, dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti," uvedl Ibehej.
Podle tiskové zprávy evropského žalobce je šest lidí a dvě společnosti obviněno z podvodu při zadávání veřejných zakázek a podvodu s dotacemi, další tři lidé čelí obvinění z podvodu spojeného s nesprávným hospodařením veřejně vlastněné společnosti.
Detektivové NCOZ v úterý zasahovali na plzeňském krajském úřadě a na městském úřadě v Domažlicích. Předmětem byla mimo jiné krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje, která má na starost dvoumiliardový projekt opravy městských lázní.
Školní kuchyně i městské lázně
"Jedná se o vyšetřování v souvislosti s podvodem při veřejných zakázkách a podvodem s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v plzeňském regionu," uvedl žalobce.
Podezření z podvodů se podle něj týká zadávacích řízení organizovaných dvěma veřejnými orgány v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Výběrové řízení, financované z Operačního programu Životní prostředí, mělo být určeno na modernizaci školní kuchyně.
Druhý případ se týká veřejných zakázek na přípravné práce u velkého investičního projektu rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Plzni, která má být podpořena fondy EU, a také nesprávného hospodaření veřejně vlastněné společnosti odpovědné za realizaci projektu. Plzeňským krajem stoprocentně vlastněná společnost Kulturní centrum Plzeňského kraje má rekonstrukci lázní na starosti.
Jejím jednatelem je bývalý domažlický starosta a nynější radní Domažlic Miroslav Mach. Server Novinky uvedl, že detektivové zadrželi Macha a jeho předchůdce v čele organizace, architekta Hynka Glosera. Mach podle Novinek také dozoroval přestavbu školní jídelny na domažlickém gymnáziu.
Mluvčí hejtmanství Helena Frintová řekla, že kraj nemá žádné oficiální informace o tom, zda jsou obviněnými právnickými osobami některé z krajských organizací či společností.
"V obou případech se má za to, že byla manipulována zadávací řízení ve prospěch předem vybraných uchazečů," uvedl úřad evropského žalobce. Škoda vzniklá na evropských fondech je přes 250 tisíc eur (v aktuálním přepočtu asi 6,1 milionu korun), další škody přesahují podle evropského úřadu 600 tisíc eur (14,6 milionu korun).
Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Odstartovalo ji ale předchozí vedení kraje, které tvořilo ANO, STAN a Piráti. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu zchátralých lázní na multikulturní centrum včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie projektuje architektonické studio Evy Heyworthové.
Hejtman Kamal Farhan (ANO) v úterý řekl, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Nyní běží přípravné práce, loni se začalo s bouráním některých částí. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.
Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně. Měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně a zadal projekt napřímo. Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026.