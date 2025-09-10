Domácí

Policejní razie na Plzeňsku se týká dotací na rekonstrukci školní jídelny a lázní

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek a zadrželi a následně obvinili devět lidí a dvě společnosti.
Vizualizace projektu městských lázní v Plzni.
Vizualizace projektu městských lázní v Plzni. | Foto: Atelier Soukup Opl Švehla

Souvisí to s vyšetřováním podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) o tom informoval na síti X.

Celková škoda je zhruba 22 milionů korun, sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Uvedl, že všech devět obviněných je stíhaných na svobodě.

"Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání devíti fyzických a dvou právnických osob, které je vedeno pro trestné činy dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod, dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti," uvedl Ibehej.

Podle tiskové zprávy evropského žalobce je šest lidí a dvě společnosti obviněno z podvodu při zadávání veřejných zakázek a podvodu s dotacemi, další tři lidé čelí obvinění z podvodu spojeného s nesprávným hospodařením veřejně vlastněné společnosti.

Detektivové NCOZ v úterý zasahovali na plzeňském krajském úřadě a na městském úřadě v Domažlicích. Předmětem byla mimo jiné krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje, která má na starost dvoumiliardový projekt opravy městských lázní.

Školní kuchyně i městské lázně

"Jedná se o vyšetřování v souvislosti s podvodem při veřejných zakázkách a podvodem s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v plzeňském regionu," uvedl žalobce.

Podezření z podvodů se podle něj týká zadávacích řízení organizovaných dvěma veřejnými orgány v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Výběrové řízení, financované z Operačního programu Životní prostředí, mělo být určeno na modernizaci školní kuchyně.

Druhý případ se týká veřejných zakázek na přípravné práce u velkého investičního projektu rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Plzni, která má být podpořena fondy EU, a také nesprávného hospodaření veřejně vlastněné společnosti odpovědné za realizaci projektu. Plzeňským krajem stoprocentně vlastněná společnost Kulturní centrum Plzeňského kraje má rekonstrukci lázní na starosti.

Související

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni, zadrželi i exstarostu Domažlic

Krajský úřad Plzeňského kraje

Jejím jednatelem je bývalý domažlický starosta a nynější radní Domažlic Miroslav Mach. Server Novinky uvedl, že detektivové zadrželi Macha a jeho předchůdce v čele organizace, architekta Hynka Glosera. Mach podle Novinek také dozoroval přestavbu školní jídelny na domažlickém gymnáziu.

Mluvčí hejtmanství Helena Frintová řekla, že kraj nemá žádné oficiální informace o tom, zda jsou obviněnými právnickými osobami některé z krajských organizací či společností. 

"V obou případech se má za to, že byla manipulována zadávací řízení ve prospěch předem vybraných uchazečů," uvedl úřad evropského žalobce. Škoda vzniklá na evropských fondech je přes 250 tisíc eur (v aktuálním přepočtu asi 6,1 milionu korun), další škody přesahují podle evropského úřadu 600 tisíc eur (14,6 milionu korun).

Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Odstartovalo ji ale předchozí vedení kraje, které tvořilo ANO, STAN a Piráti. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu zchátralých lázní na multikulturní centrum včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie projektuje architektonické studio Evy Heyworthové.

Související

Novostavba nebude. Plzeňská galerie využije zchátralé lázně, koupil je kraj

Plzeň, lázně, 2022

Hejtman Kamal Farhan (ANO) v úterý řekl, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Nyní běží přípravné práce, loni se začalo s bouráním některých částí. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.

Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně. Měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně a zadal projekt napřímo. Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026.

 
Mohlo by vás zajímat

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění
domácí Aktuálně.cz Obsah Plzeňský kraj regiony Národní centrála proti organizovanému zločinu policie zásah razie úřad Plzeň krajský úřad Domažlice

Právě se děje

před 13 minutami
Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují.
před 30 minutami
Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Cílem je zlepšit ekonomiku divadla, a to prostřednictvím nového repertoáru a pravděpodobně i spoluprací s jinými divadly.
před 40 minutami
"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Vypadl z první desítky, na grandslamech se mu nedaří prorazit. Mladý dánský svéráz Holger Rune více než tenisem baví fanoušky milostnými příběhy.
Aktualizováno před 41 minutami
Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
před 44 minutami
Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Soud sice návrhu nevyhověl, Stačilo! ale za koalici označil, stejně tak i v jiných usneseních SPD.
před 52 minutami
"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

Horolezec Jan "Tráva" Trávníček v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje situaci v Nepálu, který se po násilných protestech propadl do chaosu.
před 52 minutami
Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Závěť se objevila až po 16 letech. O nároku na náhradu od státu musí znovu rozhodnout Městský soud v Praze.
Další zprávy