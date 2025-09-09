Domácí

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

ČTK ČTK
před 21 minutami
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. V úterý odpoledne to potvrdil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Frintová uvedla, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Policisté zároveň zasahují na městském úřadě v Domažlicích.
Budova plzeňského krajského úřadu, kde v úterý zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), 9. září 2025, Plzeň.
Budova plzeňského krajského úřadu, kde v úterý zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), 9. září 2025, Plzeň. | Foto: ČTK

Na zásah v Plzni jako první upozornily Novinky.cz. Druhou policejní operaci v Domažlicích pak potvrdil tamní místostarosta Viktor Krutina (bezpartijní).

Související

"Ubil jsem ji sekyrou." Někdejší primář se v slzách přiznal k vraždě a znásilnění

primář Domažlice

KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni na multikulturní centrum včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie (ZČG). Nikoho z vedení KCPK se dnes ČTK nepodařilo kontaktovat. Krutina, který je rovněž členem dozorčí rady KCPK, ČTK řekl, že o zásahu v Plzni nic neví. Z pozice člena dozorčí rady žádné informace nedostal, dozvěděl se o něm z médií. "Mohu potvrdit, že od ráda zasahují detektivové na městském řadě v Domažlicích, nemohu ale komentovat, jestli se to týká stejné věci," uvedl. Detektivové podle informací ČTK hovoří s lidmi na domažlickém městském úřadě, další podrobnosti ale nikdo s ohledem na nařízenou mlčenlivost nesdělil.

"Mohu pouze potvrdit, že dnes provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat," řekl dopoledne bez dalších podrobností Ibehej. Odpoledne při dotazu ČTK na zásah v Domažlicích pouze odkázal na své původní vyjádření. Neuvedl ani, zda dnes útvar poskytne další informace. Mlčenlivostí je vázán také kraj. "Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum," řekla Frintová.

Související

Střelbu na plzeňské univerzitě simulovali dva studenti, hrozí jim stíhání i vyloučení

Škoda Superb policie ČR

KCPK sídlí v kanceláři ve Františkánské ulici, mimo hlavní sídlo krajského úřadu. Přítomnosti detektivů v kanceláři, která sídlí v městském domě nad populárním plzeňským obchodem s látkami, nenasvědčuje nic jiného než dvě civilní auta s cedulkou POLICIE za předním sklem. Kancelář sídlí zřejmě v prvním patře, podle papírové cedulky na venkovních vstupních dveřích má otevírací dobu dva dny v týdnu.

Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu projektuje architektonické studio Evy Heyworthové. Zástupci vedení kraje letos odhadli, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele asi dosud největší krajské stavby. Radní pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO) už dříve ČTK řekl, že letos je vyčleněno v rozpočtu kraje na lázně 140 milionů Kč na projekty a část bouracích prací, které začaly loni. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.

Náklady stavby by měl kraj znát na konci letošního roku, aby se mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2026 a další roky.

Související

Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

pitná voda, voda z kohoutku, kohoutková voda, voda, ilustrační, pitný režim

Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně U Zvonu, která měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně, kde má být reprezentativní galerie, a zadal projekt napřímo. Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026. Prostory v lázních vyřeší podle vedení kraje problémy ZČG, která nemá kde uchovávat a vystavovat exponáty, prostor v lázních mají mít i příspěvkové a zájmové organizace a spolky.

Na krajském úřadě zasahovala NCOZ v jiné věci také letos v květnu. Policie obvinila v souvislosti se zásahem na krajském úřadě v Plzni dva lidi a jednu firmu. Obvinění se tehdy týkalo trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby.

 
Mohlo by vás zajímat

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda
3:32

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká
domácí Aktuálně.cz Obsah policie krajský úřad Plzeň

Právě se děje

před 7 minutami
Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu
0:29

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Pro Moskvu je nedostatek pohonných hmot více než jen nepříjemností: je symbolický. "Když dojde palivo v hlavním městě, ukazuje to, že systém selhává."
před 13 minutami
Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Kapitán Sparty přiznal, že mu k novému kontraktu na Letné pomohl i zájem bratislavského Slovanu.
před 21 minutami
Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Zásah policie v Plzni se týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), uvedla mluvčí hejtmanství.
Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora deníku Postoj.sk

Komentář: Proč Fico nesnáší Ukrajince? Novinář prozrazuje, kdo premiéra v Kyjevě urazil

Aktualizováno před 45 minutami
Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Po emigraci v roce 1962 zpívala Soňa Červená v operách v západním Německu i USA. Celosvětovou slávu jí přinesla role Bizetovy Carmen.
před 1 hodinou
Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Opoziční strany vyzvaly italskou vládu, aby parlamentu podala zprávu o pobytu izraelských vojáků, kteří mají podle médií také policejní ochranku.
před 1 hodinou
VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

Markéta Staňková, turistka z Česka, zažila v Tatrách moment, který většina z nás zná jen z přírodopisných dokumentů.
Další zprávy