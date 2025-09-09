Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Na zásah v Plzni jako první upozornily Novinky.cz. Druhou policejní operaci v Domažlicích pak potvrdil tamní místostarosta Viktor Krutina (bezpartijní).
KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni na multikulturní centrum včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie (ZČG). Nikoho z vedení KCPK se dnes ČTK nepodařilo kontaktovat. Krutina, který je rovněž členem dozorčí rady KCPK, ČTK řekl, že o zásahu v Plzni nic neví. Z pozice člena dozorčí rady žádné informace nedostal, dozvěděl se o něm z médií. "Mohu potvrdit, že od ráda zasahují detektivové na městském řadě v Domažlicích, nemohu ale komentovat, jestli se to týká stejné věci," uvedl. Detektivové podle informací ČTK hovoří s lidmi na domažlickém městském úřadě, další podrobnosti ale nikdo s ohledem na nařízenou mlčenlivost nesdělil.
"Mohu pouze potvrdit, že dnes provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat," řekl dopoledne bez dalších podrobností Ibehej. Odpoledne při dotazu ČTK na zásah v Domažlicích pouze odkázal na své původní vyjádření. Neuvedl ani, zda dnes útvar poskytne další informace. Mlčenlivostí je vázán také kraj. "Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum," řekla Frintová.
KCPK sídlí v kanceláři ve Františkánské ulici, mimo hlavní sídlo krajského úřadu. Přítomnosti detektivů v kanceláři, která sídlí v městském domě nad populárním plzeňským obchodem s látkami, nenasvědčuje nic jiného než dvě civilní auta s cedulkou POLICIE za předním sklem. Kancelář sídlí zřejmě v prvním patře, podle papírové cedulky na venkovních vstupních dveřích má otevírací dobu dva dny v týdnu.
Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu projektuje architektonické studio Evy Heyworthové. Zástupci vedení kraje letos odhadli, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele asi dosud největší krajské stavby. Radní pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO) už dříve ČTK řekl, že letos je vyčleněno v rozpočtu kraje na lázně 140 milionů Kč na projekty a část bouracích prací, které začaly loni. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.
Náklady stavby by měl kraj znát na konci letošního roku, aby se mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2026 a další roky.
Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně U Zvonu, která měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně, kde má být reprezentativní galerie, a zadal projekt napřímo. Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026. Prostory v lázních vyřeší podle vedení kraje problémy ZČG, která nemá kde uchovávat a vystavovat exponáty, prostor v lázních mají mít i příspěvkové a zájmové organizace a spolky.
Na krajském úřadě zasahovala NCOZ v jiné věci také letos v květnu. Policie obvinila v souvislosti se zásahem na krajském úřadě v Plzni dva lidi a jednu firmu. Obvinění se tehdy týkalo trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby.