Nástupce Pekarové Adamové? O post v čele TOP 09 se hlásí první zájemce

"Jdu do toho. Zvedám rukavici a budu kandidovat na předsedu TOP 09. Méně státu, více svobody. Méně výmluv, více osobní odpovědnosti. Proevropsky s rozumem, a hlavně: rozpočtově odpovědně," uvedl Havel. Nového předsedu vybere sněm TOP 09 v Praze 8. listopadu.
V létě získal nominaci na předsedu s podporou odcházející šéfky strany v Praze Jiří Pospíšil. Zda bude kandidovat, se chce rozhodnout potom, co zmapuje situaci strany po volbách. Uvádí, že TOP 09 by se měl ujmout politik, který získal důvěru voličů.
Dosavadní první místopředseda Vlastimil Válek v pondělí na jednání domovského krajského výboru požádal o nominaci na 1. místopředsedu, kterou výbor jednomyslně schválil. Do předsednictva nominovali jihomoravští členové TOP 09 brněnského radního Tomáše Aberla.
Havel byl lídrem koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ve sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji, získal 8178 preferenčních hlasů. Pospíšil v Praze uspěl s 24.552 preferenčními hlasy. Na společné kandidátce koalice Spolu ho přeskočili Jan Lipavský a Pavel Žáček za ODS a lidovec Hayato Okamura.
Současná šéfka TOP 09 v polovině února oznámila odchod z vysoké politiky kvůli zdravotním důvodům, svou pozici ve vedení strany obhajovat nebude.
V nové sněmovně bude TOP 09 zastoupená devíti poslanci, obhajovala 14 křesel. Předsedou poslaneckého klubu TOP 09 v nové Sněmovně bude poslanec Jan Jakob (44).