Nástupce Pekarové Adamové? O post v čele TOP 09 se hlásí první zájemce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
O vedení TOP 09 po Markétě Pekarové Adamové bude usilovat místopředseda strany a poslanec z Královéhradeckého kraje Matěj Ondřej Havel. Kandidaturu oznámil na síti X po té, co získal v pondělí v Brně nominaci jihomoravské regionální organizace. Je třeba kopnout do vrtule, uvedl k plánu, jak by měla strana fungovat v situaci, kdy ji voliči ve sněmovních volbách poslali z vlády do opozice.
Ondřej Havel
Ondřej Havel | Foto: FiftyFifty kreativní agentura

"Jdu do toho. Zvedám rukavici a budu kandidovat na předsedu TOP 09. Méně státu, více svobody. Méně výmluv, více osobní odpovědnosti. Proevropsky s rozumem, a hlavně: rozpočtově odpovědně," uvedl Havel. Nového předsedu vybere sněm TOP 09 v Praze 8. listopadu.

V létě získal nominaci na předsedu s podporou odcházející šéfky strany v Praze Jiří Pospíšil. Zda bude kandidovat, se chce rozhodnout potom, co zmapuje situaci strany po volbách. Uvádí, že TOP 09 by se měl ujmout politik, který získal důvěru voličů.

Dosavadní první místopředseda Vlastimil Válek v pondělí na jednání domovského krajského výboru požádal o nominaci na 1. místopředsedu, kterou výbor jednomyslně schválil. Do předsednictva nominovali jihomoravští členové TOP 09 brněnského radního Tomáše Aberla.

Současná šéfka TOP 09 v polovině února oznámila odchod z vysoké politiky kvůli zdravotním důvodům, svou pozici ve vedení strany obhajovat nebude.

V nové sněmovně bude TOP 09 zastoupená devíti poslanci, obhajovala 14 křesel. Předsedou poslaneckého klubu TOP 09 v nové Sněmovně bude poslanec Jan Jakob (44).

 
