Na sbírky pro Ukrajinu lidé v Česku přispěli více než 1,5 miliardy, nejvíc v historii

Napadení Ukrajiny ruskou armádou vyvolalo v Česku nevídanou vlnu solidarity. Jen na finančních sbírkách shromáždily humanitární organizace zatím přes 1,5 miliardy korun a denně přibývají další miliony. Je to nejvyšší částka, která se v Česku vybrala na pomoc lidem trpícím přírodní katastrofou či jiným neštěstím. Další bezmála půl miliardu korun shromáždilo ukrajinské velvyslanectví v Praze.

Peníze na pomoc Ukrajině mohou lidé posílat buď rovnou na sbírkové účty nevládních organizací, nebo využít portál na webu Darujme.cz. Tam najdou odkazy na sbírky víc než 40 organizací. Zatím nejvíc shromáždila ve sbírce SOS Ukrajina organizace Člověk tísni, k dnešku už přes 1,2 miliardy korun.

Společnost Post Bellum vybrala bezmála 120 milionů korun, za dary nakupuje zdravotnický materiál, neprůstřelné vesty, helmy, rukavice, spacáky, stany, vysílačky, baterie, drony, termovize, potraviny a další potřeby nutné pro obranu země.

Na sbírce Českého červeného kříže, která se zaměřuje na zdravotnickou pomoc, se sešlo skoro 125 milionů korun. "Navíc máme již příslib od dalších donorů aktuálně na dalších zhruba čtyři až pět milionů korun," uvedla v pondělí Miroslava Jirůtková z Českého červeného kříže. Charita ČR na webu uvádí, že na pomoc Ukrajině vybrala zatím přes 83 milionů korun.

Organizaci ADRA měla před víkendem k dispozici na pomoc Ukrajině téměř 45 milionů a dary stále přibývají. Spolupracuje také s Nadačním fondem pomoci či Nadací Terezy Maxové. Pomáhá přímo na Ukrajině ve spolupráci s ukrajinskou pobočkou, potřebným dodává hlavně jídlo, hygienické potřeby či deky, zajišťuje evakuaci a přístřeší.

V Česku se její dobrovolníci zapojili do činnosti asistenčních center v Ostravě, Brně a dalších městech nebo pomáhají při ubytování uprchlíků v registračním humanitárním středisku ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, sdělila Renáta Chlebková z organizace ADRA.

Další miliony korun vybrala Diakonie Českobratrské církve evangelické, do řešení humanitárních následků konfliktu na Ukrajině se zapojil také český UNICEF, Lékaři bez hranic, potravinové banky, Armáda spásy a desítky dalších nevládních organizací. Existují sbírky určené na pomoc ukrajinským romským dětem a rodinám, nemocným, novinářům, psím útulkům nebo rodinám ukrajinských karatistů, a další vznikají.

Po celé zemi se konají také materiální sbírky na pomoc lidem přímo na Ukrajině i těm, kteří před válkou odešli do Česka. Do pomoci se zapojuje stát, kraje a města, firmy, školy, spolky i jednotlivci. Koná se také řada charitativních akcí, jejichž výtěžek putuje na ukrajinské sbírky. Do Česka zatím přišlo od začátku bojů 24. února odhadem 100 tisíc uprchlíků a další tisíce v době pokračujícího konfliktu přicházejí.