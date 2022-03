V Česku je přes 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, některá centra pomoci jsou plná

Počet ukrajinských uprchlíků, kteří přicházejí na krajská centra pomoci, je podstatně větší, než politici původně očekávali. Jen v Praze využilo centrum přes 10 tisíc uprchlíků. Velkou zátěž zažívají i v Ostravě a Olomouci, kde začali budovat nová větší centra. Podle ministra vnitra Víta Rakušana je v Česku přes 100 tisíc uprchlíků. Převažují ženy, děti a starší lidé.

Když Praha otvírala v úterý krajské centrum pomoci v Městské knihovně, nikdo nečekal, že vydrží pouhé tři dny. Už po prvním dni prostory pro uprchlíky nestačily a novým místem pomoci se od pátku stalo mnohem větší Kongresové centrum. I to se se ale rychle zaplňuje.

"Dnes do dvanácti hodin přišlo asi 1 200 uprchlíků," hlásil v neděli odpoledne pražský primátor Zdeněk Hřib s tím, že od úterý Praha odbavila přes 10 tisíc uprchlíků. Někteří uprchlíci jsou dokonce z přetíženého pražského centra převáženi do některých méně vytížených center v jiných krajích. Například hasiči z Jablonce nad Nisou přijeli v sobotu do Prahy a převezli pět stovek uprchlíků do centra pomoci v Liberci.

V sobotu byly před Kongresovým centrem velké fronty, za celý den centrum vyřídilo dokumenty pro tři tisíce. Primátor tvrdí, že se snaží, aby fronty nebyly. "Směřujeme k tomu, že by lidé už do budoucna neměli čekat před Kongresovým centrem. Doufám, že se nám to do tohoto stavu podaří dostat do dnešní půlnoci," řekl v neděli.

5:30 ráno. Kacpu @StredoceskyK a Praha. Venku cca 100 osob,uvnitř policisté, hasiči, dobrovolníci. Všichni koordinující, tlumočící, pomáhající v obtížích, také Český červený kříž. Žluté a růžové vesty, skvěle to šlape. Děkuji všem. Bez Vás by to nebylo možné zvládnout. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/gqqxf6L8NZ — Petra Pecková (@PPeckova) March 6, 2022

Podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila vznikají fronty proto, že je třeba roztřídit příchozí podle toho, zda přišli kvůli tomu, co centrum nabízí, nebo zda jde s něčím, co zde nemají ve své agendě. Hřib vyzval uprchlíky, aby nepřicházeli do centra se svými dětmi. "Děti do 15 let sem opravdu není nutné vodit, stačí, když přijdou rodiče a mají jejich papíry," řekl.

Protože do Prahy a střední Čech míří největší počet uprchlíků, otevírá Středočeský kraj po centrech v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi další centrum v úterý v Příbrami. "A pokud bude dost personálu, čtvrté by mohlo být v Kladně," upozornila hejtmanka kraje Petra Pecková.

Uprchlíkům v Ostravě bude sloužit bývalé očkovací centrum

Nové centrum vzniká od neděle v Ostravě, a to na výstavišti Černá louka. Současné centrum, které funguje v ulici Červeného kříže 4, svou kapacitou nestačí. "Centrum na Černé louce se otevře v úterý," oznámil v neděli mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Na ostravském výstavišti přitom bylo ještě do pátku největší očkovací centrum v kraji. "Probíhalo bourání očkovacího centra, teď zrovna jsme tam byli ujasnit si se všemi složkami definitivní rozdělení dispozic, jak to tam bude vypadat. Největší mraveniště začne v pondělí ráno, kdy začne samotná výstavba. Dneska se tam bude natahovat internet, kabely, dělat věci technického rázu," popsal nedělní stav Kozák.

Ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava Alžběta Hrabovská řekla, že v sobotu navýšili kapacitu dosavadního centra. "Snažíme se, abychom pobrali co nejvíce lidí, ale na výstavišti komfort i rychlost odbavení bude určitě větší," sdělila Hrabovská. Někteří uprchlíci museli přijít opakovaně, protože denní kapacitu už byla zaplněna.

"Vytvořili jsme rezervační systém. Věděli jsme, že máme kapacitu přibližně 100 lidí denně, takže už někdy od středy jsme je domlouvali na víkend i na pondělí. Už máme plno, dokud se nepřesuneme na výstaviště. Zjišťovali jsme jenom, jestli mají ubytování, aby opravdu o všechny bylo postaráno," podotkla.

Podobně nestačí krajské centrum ani v Olomouci. V úterý zahájilo provoz v budově krajského úřadu u vlakového nádraží, od příštího týdne bude nabízet své služby uprchlíkům ve větších Hanáckých kasárnách. "V noci na pondělí přesouváme naše asistenční centrum pro pomoc válkou zasaženým Ukrajincům do Hanáckých kasáren. Zvýšíme tím prostorovou kapacitu centra," oznámil hejtman Josef Suchánek.

Do nedělní sedmé hodiny večer pracovníci centra odbaví na krajském úřadě poslední žadatele. "V noci stěhujeme, a od pondělních sedmi hodin ráno rozjedeme non-stop centrum na nové adrese," řekl Suchánek. V pondělí odpoledne se v Hanáckých kasárnách uskuteční také první den materiální sbírky pro válkou trpící Ukrajince. "Přinést můžete trvanlivé potraviny, spacáky nebo zdravotní materiál," vyzval hejtman zájemce.

V Brně lidé už od pátku můžou vozit uprchlíkům nábytek. Někteří však vozí příliš staré kusy. Jeden z místních pracovníků ČTK sdělil, že polovina věcí je hezká a dá se využít, druhá polovina je ale zastaralá nebo natolik použitá, že posloužit už nemůže. Pracovníci proto prosí veřejnost, aby nevozila staré věci ze sklepů nebo půd.

