Na Národní třídu už dorazil Pavel i Babiš. Jednomu spíš tleskali, druhému nadávali

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl dnes na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel.
V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta.
Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by měl 30 dní.
Jaký byl Václav Havel člověk, muž, přítel či kolega? Poprosili jsme několik osobností z uměleckého světa, aby se podělili o své vzpomínky na dramatika, spisovatele a prvního polistopadového prezidenta.
Pro Aktuálně.cz zavzpomínali hudebník Michal Prokop, spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová, herečka a diplomatka Magda Vášáryová nebo výtvarník Tomáš Císařovský.
Petr Pavel dodal, že Václav Havel byl s datem 17. listopadu spojen asi jako nejznámější osoba a jeho knihovna, kterou od letošního března vede ekonom, filozof a spisovatel Tomáš Sedláček, je mu sympatická.
"Věřím, že udělají všechno pro to, co si zasloužíme všichni a především mladá generace - aby trošku přiblížili moderní dějiny ve všech úhlech pohledu. Protože o nich moc nemluvíme a dost často žijeme v zajetí mýtů," domnívá se prezident.
"Na dnešek se těším, i když vím, že bude spousta protichůdných emocí. Občas si to vytváříme sami tím, že čteme zprávy, kdo vlastně smí a nesmí slavit tento svátek, kdo si zaslouží nebo nezaslouží vůbec chodit na Národní třídu. Nikdo by neměl nikomu předepisovat, jak ten svátek cítí," řekl prezident Petr Pavel.
"Pokud ho někdo slavit nechce, je to jeho volba. Všichni ostatní, kdo oceňují, že můžeme žít v demokratické zemi, tak ať ho slaví podle svého," řekl prezident v Knihovně Václava Havla.
Petr Pavel na Národní třídě promluvil o 17. listopadu. Řeč ale byla i o postoji Slovenska k tomuto svátku či o Andreji Babišovi, kterého prezident dle svých slov nejmenuje premiérem, dokud neoznámí, jak vyřeší svůj střet zájmů.
Nikdo by neměl druhým předepisovat, jak mají slavit nebo neslavit 17. listopad, řekl v pražské Knihovně Václava Havla prezident Petr Pavel.
Uvedl, že pokud toto výročí zahájení sametové revoluce, která svrhla komunistický režim, někdo slavit nechce, je to jeho volba.
Dodal, že Češi si dnes připomínají svobodu a demokracii a podle jeho názoru je to svátek pro všechny, kdo v demokracii a svobodě žijí rádi.
Připomenout si události 17. listopadu 1989 dorazil dnes před 9:30 na pražskou Národní třídu také prezident Pavel. Lidé při jeho příchodu tleskali, skandovali Děkujem a Ať žije Pavel, zněly i nesouhlasné výkřiky.
Někdo z davu Pavla v ruštině nabádal, aby řekl, co dělal v roce 1989, a oslovoval ho soudruhu. Zazněla i výzva "Čelem vzad a odchod" nebo ojedinělé výkřiky "Hanba".
Na národní třídu v Praze přišel prezident Petr Pavel. Lidé tleskali. Zněly ale i nesouhlasné výkřiky.
Babiš novinářům na Národní třídě řekl, že význam 17. listopadu spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii a svobodné volby.
Události listopadu 1989, který přinesly Čechům svobodu a demokracii, jsou i po 36 letech mostem mezi generacemi. Při dnešní připomínce tehdejších událostí na pražské Národní třídě to uvedla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.
Je ráda, že si revoluční dění připomínají nejen její vrstevníci, kteří tehdejší dění zažili, ale i mladí lidé.
V souvislosti s kritickým přijetím politiků ANO na Národní třídě zdůraznila, že ke svobodné společnosti patří i svoboda projevu a svoboda vyjádřit se i kriticky, nicméně o tom, kdo bude ve vládě a kdo v opozici, lidé rozhodují ve volbách. "Každý politik má své odpůrce i podporovatele," dodala.
Někteří lidé na politiky, kteří po vítězných volbách jednají o nové vládě s SPD a Motoristy, pískali a volali "hanba" či "StB" v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie.
Z davu se ale ozvala i ojedinělá provolání "Ať žije Babiš" nebo "Ať žije Andrej".
Na Národní třídu dorazili zástupci ANO. Společně s předsedou hnutí Andrejem Babišem přišli také místopředsedové ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček.
Na pražskou Národní třídu dnes kolem 08:00 dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa připomínající události 17. listopadu 1989.
