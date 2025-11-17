Domácí

Na Národní třídu už dorazil Pavel i Babiš. Jednomu spíš tleskali, druhému nadávali

Živě
Připomenout si události 17. listopadu 1989 dorazil dnes před 9:30 na pražskou Národní třídu také prezident Pavel. Lidé při jeho příchodu tleskali, skandovali Děkujem a Ať žije Pavel, zněly i nesouhlasné výkřiky. Někdo z davu Pavla v ruštině nabádal, aby řekl, co dělal v roce 1989, a oslovoval ho soudruhu. Zazněla i výzva "Čelem vzad a odchod" nebo ojedinělé výkřiky "Hanba".
Petr Pavel na Národní třídě.
Petr Pavel na Národní třídě. | Foto: ČTK / Deml Ondřej
Živě
Aktualizovat reportáž
11:04

Seznamte se s událostmi dne, který spustil sametovou revoluci. Vše na mapách či na záběrech z kamer Státní bezpečnosti.

Mapa: To byl průvod, jenž v listopadu 1989 spustil revoluci a stál za pádem komunismu

Přehled
10:38

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl dnes na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel.

V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta.

Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by měl 30 dní. 

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Předseda ANO Andrej Babiš odpovídá v nepříliš dobré náladě na několik málo dotazů novinářů po odchodu od prezidenta Petra Pavla ve středu 12. listopadu 2025
10:22

Jaký byl Václav Havel člověk, muž, přítel či kolega? Poprosili jsme několik osobností z uměleckého světa, aby se podělili o své vzpomínky na dramatika, spisovatele a prvního polistopadového prezidenta.

Pro Aktuálně.cz zavzpomínali hudebník Michal Prokop, spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová, herečka a diplomatka Magda Vášáryová nebo výtvarník Tomáš Císařovský.

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko

Václav Havel v budově Melantrichu během revolučních listopadových dnů roku 1989.
Přehled
10:20

Petr Pavel dodal, že Václav Havel byl s datem 17. listopadu spojen asi jako nejznámější osoba a jeho knihovna, kterou od letošního března vede ekonom, filozof a spisovatel Tomáš Sedláček, je mu sympatická.

"Věřím, že udělají všechno pro to, co si zasloužíme všichni a především mladá generace - aby trošku přiblížili moderní dějiny ve všech úhlech pohledu. Protože o nich moc nemluvíme a dost často žijeme v zajetí mýtů," domnívá se prezident.

10:18

"Na dnešek se těším, i když vím, že bude spousta protichůdných emocí. Občas si to vytváříme sami tím, že čteme zprávy, kdo vlastně smí a nesmí slavit tento svátek, kdo si zaslouží nebo nezaslouží vůbec chodit na Národní třídu. Nikdo by neměl nikomu předepisovat, jak ten svátek cítí," řekl prezident Petr Pavel.

"Pokud ho někdo slavit nechce, je to jeho volba. Všichni ostatní, kdo oceňují, že můžeme žít v demokratické zemi, tak ať ho slaví podle svého," řekl prezident v Knihovně Václava Havla.

10:15

Nikdo by neměl druhým předepisovat, jak mají slavit nebo neslavit 17. listopad, řekl v pražské Knihovně Václava Havla prezident Petr Pavel.

Uvedl, že pokud toto výročí zahájení sametové revoluce, která svrhla komunistický režim, někdo slavit nechce, je to jeho volba.

Dodal, že Češi si dnes připomínají svobodu a demokracii a podle jeho názoru je to svátek pro všechny, kdo v demokracii a svobodě žijí rádi.

09:40

Připomenout si události 17. listopadu 1989 dorazil dnes před 9:30 na pražskou Národní třídu také prezident Pavel. Lidé při jeho příchodu tleskali, skandovali Děkujem a Ať žije Pavel, zněly i nesouhlasné výkřiky.

Někdo z davu Pavla v ruštině nabádal, aby řekl, co dělal v roce 1989, a oslovoval ho soudruhu. Zazněla i výzva "Čelem vzad a odchod" nebo ojedinělé výkřiky "Hanba".

09:30

Babiš novinářům na Národní třídě řekl, že význam 17. listopadu spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii a svobodné volby.

"Hanba, estébáku!" Babiš přišel položit květiny na Národní, osprchovaly ho nadávky

Na pražskou Národní třídu dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa.
09:15

Události listopadu 1989, který přinesly Čechům svobodu a demokracii, jsou i po 36 letech mostem mezi generacemi. Při dnešní připomínce tehdejších událostí na pražské Národní třídě to uvedla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Je ráda, že si revoluční dění připomínají nejen její vrstevníci, kteří tehdejší dění zažili, ale i mladí lidé.

V souvislosti s kritickým přijetím politiků ANO na Národní třídě zdůraznila, že ke svobodné společnosti patří i svoboda projevu a svoboda vyjádřit se i kriticky, nicméně o tom, kdo bude ve vládě a kdo v opozici, lidé rozhodují ve volbách. "Každý politik má své odpůrce i podporovatele," dodala.

08:45

Někteří lidé na politiky, kteří po vítězných volbách jednají o nové vládě s SPD a Motoristy, pískali a volali "hanba" či "StB" v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie.

Z davu se ale ozvala i ojedinělá provolání "Ať žije Babiš" nebo "Ať žije Andrej".

08:30

Na pražskou Národní třídu dnes kolem 08:00 dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa připomínající události 17. listopadu 1989.

08:00

Vítejte u online reportáže k dění kolem 17. listopadu.

Domácí ČTK Domácí, ČTK
Aktualizováno před 25 minutami
 
Mohlo by vás zajímat

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Návštěva galerie může zachránit život. A vlastní tahy štětcem ho umí prodloužit

Návštěva galerie může zachránit život. A vlastní tahy štětcem ho umí prodloužit

"Něco jako" terapie klidně rovnou v tramvaji. Spoléhání se na AI ale nese rizika

"Něco jako" terapie klidně rovnou v tramvaji. Spoléhání se na AI ale nese rizika
domácí Aktuálně.cz Obsah 17. listopad 1989 17. listopad

Právě se děje

před 11 minutami
Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela po tomto koncertu naplánovala pauzu na neurčito. Nevylučuje však ani úplný konec činnosti.
před 12 minutami
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální

Sledujte v den 36. výročí Sametové revoluce diskuzi tří předáků studentského hnutí Stuha.
Aktualizováno před 25 minutami
Na Národní třídu už dorazil Pavel i Babiš. Jednomu spíš tleskali, druhému nadávali

ŽIVĚ
Na Národní třídu už dorazil Pavel i Babiš. Jednomu spíš tleskali, druhému nadávali

Dění kolem oslav 17. listopadu sledujeme v online reportáži.
před 46 minutami
Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Andrej Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Irský zázrak pomohl Česku. Rýsují se čtyři barážoví soupeři, naději může zhatit Bosna

Irský zázrak pomohl Česku. Rýsují se čtyři barážoví soupeři, naději může zhatit Bosna

Pomohli jim Irové, kteří v neděli senzačně vyšoupli ze hry Maďary. Sami se zařadili do třetího koše a Češi se vrátili o level výše.
před 1 hodinou
Démon z pošty. Případ třídiče zásilek, který vraždil na příkaz mluvícího psa
Přehled

Démon z pošty. Případ třídiče zásilek, který vraždil na příkaz mluvícího psa

Poštovní třídič, který terorizoval New York, démoni v psí podobě a satanský kult. Případ vraha, který změnil americkou kriminalistiku navždy.
před 1 hodinou
Návštěva galerie může zachránit život. A vlastní tahy štětcem ho umí prodloužit

Návštěva galerie může zachránit život. A vlastní tahy štětcem ho umí prodloužit

Návštěva galerie uklidňuje, přináší nové impulzy a pomáhá s navazováním nových vztahů.
Další zprávy