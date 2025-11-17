Politika

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk
Na pražskou Národní třídu dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa.
Pietní místo na Národní třídě bylo už dopoledne v obležení svíček. Někteří lidé ovšem pokládali květiny na svíčky, ty se pak rozhořely. Zasahovat museli hasiči s pískem.
Střípky z oslav 17. listopadu na Národní třídě. Podle odhadů přišlo přes 100 tisíc lidí, sychravému počasí navzdory.
Na stráži u pietního místa stáli tradičně skauti. Zobrazit 37 fotografií
Foto: Viet Tran
Viet Tran ČTK Viet Tran, ČTK
před 1 hodinou
Češi si opět připomínali události 17. listopadu. Vzpomínalo se zejména na Národní třídě, ale i na Staroměstském i Václavském náměstí. Došlo nejen na zapalování svíček a pokládání věnců, ale také na nadávky, pískot, masivní demonstrace a nelichotivé transparenty. Podívejte se na fotogalerii Aktuálně.cz, mapující celý den.

K památníku potlačení studentské demonstrace v Praze před 36 lety přicházeli vedle ústavních činitelů i rektoři, velvyslanci, zástupci spolků a osobnosti veřejného života. Stejně jako rodiny s dětmi a lidé všech generací.

I v chladném a deštivém počasí na Národní třídu za celý den dorazilo podle odhadů okolo 102 tisíc lidí.

Související

"Soudruh jest politicky uvědomělý. Zásady dělnické třídy hájí." Tajemství sálu 118

Fondy ÚV KSČ uložené ve sbírkách Národního archivu (11. 11. 2025)

Největší ruch se jako každý rok odehrál už dopoledne. Tou dobou politici - ať už koaliční, opoziční nebo zcela neparlamentní - chodí pokládat kytice a zapalovat svíčky k pamětní desce na Národní třídě. Letos tomu nebylo jinak, jen přibylo nadávek i pískotu.

První salvu schytal šéf ANO a budoucí premiér Andrej Babiš, který společně s Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a dalšími představiteli hnutí zamířil na Národní třídu už okolo osmé ranní. I tento rok si vyslechl spršku urážek jako "estébák" či "hanba" v narážce na své jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie.

Ozvala se ale i ojedinělá provolání podpory. "Nikdy jsem nebyl estébák, já jsem nikdy nic nepodepsal, já jsem vyhrál všechny soudy, takže tady opakují nějaké lži," reagoval Babiš.

Prezident Pavel zmínil "domácí úkol"

Kritiky i potlesku se dopoledne dočkal prezident Petr Pavel, který k pietnímu místu dorazil s kyticí. Prohlásil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Svoboda znamená respekt a odpovědnost k druhým. Uvedl, že se sice navrátila vláda do rukou lidu, ale zloba, závist a zášť bohužel v české společnosti nepominuly.

Současná situace v Česku a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. "To máme za domácí úkol," uvedl Pavel.

Střípky z oslav 17. listopadu na Národní třídě. Květiny k pietnímu místu přišli položit zástupci končící vlády i představitelé hnutí ANO či Motoristů sobě. SPD chybělo.
Střípky z oslav 17. listopadu na Národní třídě. Květiny k pietnímu místu přišli položit zástupci končící vlády i představitelé hnutí ANO či Motoristů sobě. SPD chybělo. | Foto: Viet Tran

Dosluhující premiér Petr Fiala (ODS) kritizoval Babiše mimo jiné za údajnou spolupráci s StB a předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) za to, že se podle něj přiklání k extrémním názorům.

"Ty 17. listopady jsou různé. Někdy sem chodím s radostí, někdy trochu s obavami. Tento 17. listopad patří k těm, kdy sem jdu spíše s obavami," řekl novinářům Fiala.

Vondráček překvapil, Okamura nikoliv

Postupně se u pietního místa vystřídali také šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 či její nástupce v čele strany Matěj Ondřej Havel. Dále pak špičky hnutí STAN, lidovců či Pirátů.

Určitým překvapením byl Libor Vondráček, šéf Svobodných zvolený do sněmovny na kandidátce SPD.

Hnutí Tomia Okamury přitom Národní třídu tradičně vynechává, sám nový předseda sněmovny se účastnil piety u Hlávkovy koleje a vzpomínkové akce na oběti nacistů z roku 1939 v ruzyňských kasárnách. Uvedl, že jeho voliči to vítají.

Střípky z oslav 17. listopadu na Národní třídě. Na fotografii je šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček.
Střípky z oslav 17. listopadu na Národní třídě. Na fotografii je šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček. | Foto: Viet Tran

Šéf PRO Jindřich Rajchl, který se dostal do víru skandálu s intimním videem, dopředu avizoval, že k pietnímu místu nepřijde.

Bouře kolem Turka

Bouřlivá atmosféra provázela příchod Motoristů. Pískot a výkřiky, ale i vyjádření podpory mířily z davu zejména na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Tomu chvíli trvalo, než se prodral ke svíčkám, aby mohl zapálit tu svou. Na nadávku, že je "neonácek", reagoval tím, že si dav kolem sebe zkrátka natočil.

Novinářům řekl, že negativní reakce pokládá za součást demokracie a nemá je lidem za zlé. V narážce na příchod Pavla se podivil nad tím, že se píská na člověka z antikomunistické rodiny a naopak se vítají bývalí komunisté.

Motoristický poslanec Filip Turek se na Národní třídě dočkal hlasitého pískotu a nadávek. Reagoval na ně tak, že si všechny natáčel na mobil a fotil si selfie.
Motoristický poslanec Filip Turek se na Národní třídě dočkal hlasitého pískotu a nadávek. Reagoval na ně tak, že si všechny natáčel na mobil a fotil si selfie. | Foto: Aktuálně.cz

Frustraci dávali najevo i policisté, kteří se nelibě vyjadřovali na konto návštěvníků. Například je okřikovali, ať nedávají kytice na svíčky nebo nehasí plameny vodou, jelikož to bude kvůli vosku akorát horší.

"Sebrat všem volební právo a nakopat ty idioty," opakoval jeden z hlídkujících policistů dokola, když například sprostě okřikl rodiče malého dítěte, ať mu nedávají hořící svíčku do ruky. "Myslí to dobře, ale dopadlo to jako vždy. Blbec v uniformě, který by lidi nejradši mlátil obuškem," okomentoval policistu na oplátku jiný návštěvník.

Zaplněné Staroměstské náměstí

Odpoledne se pak uskutečnila demonstrace organizace Milionu chvilek pro demokracii, jejíž účastníci zaplnili celé Staroměstské náměstí. Řečníci zmínili, že nová vláda vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. "Zájmy republiky jdou stranou," uvedli členové organizace Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert.

Projev měl také někdejší premiér z dob české federace Petr Pithart. "Jak to, že jsme na tom s demokracií o dost hůře než před sedmi lety na Letné? Přestože jsme zvolili dobrého prezidenta a na čas uklidili část extremistů?" ptal se davu.

„Jak to, že jsme na tom s demokracií o dost hůře než před sedmi lety na Letné?" ptal se někdejší premiér z dob federace Petr Pithart na Staroměstském náměstí.
„Jak to, že jsme na tom s demokracií o dost hůře než před sedmi lety na Letné?" ptal se někdejší premiér z dob federace Petr Pithart na Staroměstském náměstí. | Foto: Viet Tran

Zmínil, že občané musí dělat víc než jen chodit na demonstrace - ideálně by se měli přímo angažovat v politice a podporovat strany nejen zvenčí, ale i do nich vstupovat. Jen tak bude možné podle Pitharta porazit lidi, jako je Filip Turek. Toho na pódiu též označil za "nácka".

Podle organizátorů protestu přišlo zhruba 15 tisíc lidí. Řada z nich si přinesla s sebou české či ukrajinské vlajky, ve vzduchu se objevily též vlajky NATO a EU. Nechyběly ani transparenty, které buď kritizovaly pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo ztvárňovaly Tomia Okamuru jako "kočkoholku" ve školním úboru z japonských komiksů.

Střípky z akcí k 36. výročí sametové revoluce a státnímu svátku 17. listopadu. Došlo nejen na zapalování svíček a pokládání květin, ale také na demonstrace či nadávky.
Střípky z akcí k 36. výročí sametové revoluce a státnímu svátku 17. listopadu. Došlo nejen na zapalování svíček a pokládání květin, ale také na demonstrace či nadávky. | Foto: Viet Tran

Svíčky hořely i mimo Prahu

Hodinu po poledni zazněla na Národní třídě státní hymna v podání slovenského romského umělce Mária Biháriho a symbolicky v 17:11 zazpíval herec a zpěvák Jan Cina Modlitbu pro Martu. V závěrečných taktech se k němu zpěvem přidali i přihlížející. Poté tleskali a dlouze zvonili klíči.

V dolní části Václavského náměstí odpoledne začal Koncert pro budoucnost, diváky čekalo deset hudebních vystoupení. Centrem hlavního města prošel i dvousethlavý karneval Sametové posvícení.

Střípky z akcí k 36. výročí sametové revoluce a státnímu svátku 17. listopadu. Došlo nejen na zapalování svíček a pokládání květin, ale také na demonstrace či nadávky.
Střípky z akcí k 36. výročí sametové revoluce a státnímu svátku 17. listopadu. Došlo nejen na zapalování svíček a pokládání květin, ale také na demonstrace či nadávky. | Foto: Viet Tran

Zájem byl o stánky se svíčkami a trikolorami nebo o přednášky v tramvajích se symbolickými čísly 89, 17 a 11. Před deštěm se lidé mohli schovat třeba v kostele svaté Voršily, kde mohli vidět instalaci o tajném setkávání věřících v době nesvobody. Občerstvit se příchozí mohli na takzvaném sametovém "brunchi" u stolu dlouhého desítky metrů.

Happeningy, průvody a další akce odkazující na boj proti totalitám se konaly i v dalších městech po celé republice. Tisíce lidí se sešly v centru Brna, kde účastníci vytvořili živý řetěz z Kobližné na náměstí Svobody jako symbol odkazu událostí 17. listopadu, se svíčkami si lidé připomínali historii v Ostravě.

Prohlédnout si 37 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar

Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar

Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: V případě Babišových problémů by ANO mělo nabídnout jiného kandidáta

"Hanba, estébáku!" Babiš přišel položit květiny na Národní, osprchovaly ho nadávky

"Hanba, estébáku!" Babiš přišel položit květiny na Národní, osprchovaly ho nadávky
domácí politika Aktuálně.cz Obsah Obrazem státní svátek Národní třída 17. listopad 17. listopad 1989 Filip Turek Andrej Babiš Petr Pavel Staroměstské náměstí Milion chvilek pro demokracii Petr Pithart Motoristé sobě ANO 2011

Právě se děje

před 51 minutami
Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Hledání bude ještě nějaký čas trvat, uvedl třiapadesátiletý bývalý kapitán reprezentace v rozhovoru s ČT sport po dnešní výhře 6:0 nad Gibraltarem.
před 1 hodinou

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk
Prohlédnout si 37 fotografií
Na pražskou Národní třídu dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa.
Pietní místo na Národní třídě bylo už dopoledne v obležení svíček. Někteří lidé ovšem pokládali květiny na svíčky, ty se pak rozhořely. Zasahovat museli hasiči s pískem.
Aktualizováno před 2 hodinami
Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře

Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře

Česku pomohli Irové, kteří v neděli senzačně vyšoupli ze hry Maďary. Sami se zařadili do třetího koše a Češi se vrátili o level výše.
před 2 hodinami
Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu

Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa.
před 2 hodinami
Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky

Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky

Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny kvalifikace MS rozdrtili Gibraltar 6:0. Branky dali Douděra, Chorý, Coufal, Karabec, Souček a Hranáč.
před 5 hodinami
Změny ohledně inkluze ve školách? Expertka varuje před posilováním pravomocí ředitelů

Změny ohledně inkluze ve školách? Expertka varuje před posilováním pravomocí ředitelů

Přestože předvolební kampaň plnily výroky o zrušení inkluze, nově se formující vláda v programovém prohlášení mluví o její revizi.
před 5 hodinami
Česko - Gibraltar 6:0. Po rohu završil půltucet Hranáč, utkání se změnilo v exhibici

Přenos skončil
Česko - Gibraltar 6:0. Po rohu završil půltucet Hranáč, utkání se změnilo v exhibici

Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Gibraltarem.
Další zprávy