Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk

K památníku potlačení studentské demonstrace v Praze před 36 lety přicházeli vedle ústavních činitelů i rektoři, velvyslanci, zástupci spolků a osobnosti veřejného života. Stejně jako rodiny s dětmi a lidé všech generací.
I v chladném a deštivém počasí na Národní třídu za celý den dorazilo podle odhadů okolo 102 tisíc lidí.
Největší ruch se jako každý rok odehrál už dopoledne. Tou dobou politici - ať už koaliční, opoziční nebo zcela neparlamentní - chodí pokládat kytice a zapalovat svíčky k pamětní desce na Národní třídě. Letos tomu nebylo jinak, jen přibylo nadávek i pískotu.
První salvu schytal šéf ANO a budoucí premiér Andrej Babiš, který společně s Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a dalšími představiteli hnutí zamířil na Národní třídu už okolo osmé ranní. I tento rok si vyslechl spršku urážek jako "estébák" či "hanba" v narážce na své jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie.
Ozvala se ale i ojedinělá provolání podpory. "Nikdy jsem nebyl estébák, já jsem nikdy nic nepodepsal, já jsem vyhrál všechny soudy, takže tady opakují nějaké lži," reagoval Babiš.
Prezident Pavel zmínil "domácí úkol"
Kritiky i potlesku se dopoledne dočkal prezident Petr Pavel, který k pietnímu místu dorazil s kyticí. Prohlásil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Svoboda znamená respekt a odpovědnost k druhým. Uvedl, že se sice navrátila vláda do rukou lidu, ale zloba, závist a zášť bohužel v české společnosti nepominuly.
Současná situace v Česku a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. "To máme za domácí úkol," uvedl Pavel.
Dosluhující premiér Petr Fiala (ODS) kritizoval Babiše mimo jiné za údajnou spolupráci s StB a předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) za to, že se podle něj přiklání k extrémním názorům.
"Ty 17. listopady jsou různé. Někdy sem chodím s radostí, někdy trochu s obavami. Tento 17. listopad patří k těm, kdy sem jdu spíše s obavami," řekl novinářům Fiala.
Vondráček překvapil, Okamura nikoliv
Postupně se u pietního místa vystřídali také šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 či její nástupce v čele strany Matěj Ondřej Havel. Dále pak špičky hnutí STAN, lidovců či Pirátů.
Určitým překvapením byl Libor Vondráček, šéf Svobodných zvolený do sněmovny na kandidátce SPD.
Hnutí Tomia Okamury přitom Národní třídu tradičně vynechává, sám nový předseda sněmovny se účastnil piety u Hlávkovy koleje a vzpomínkové akce na oběti nacistů z roku 1939 v ruzyňských kasárnách. Uvedl, že jeho voliči to vítají.
Šéf PRO Jindřich Rajchl, který se dostal do víru skandálu s intimním videem, dopředu avizoval, že k pietnímu místu nepřijde.
Bouře kolem Turka
Bouřlivá atmosféra provázela příchod Motoristů. Pískot a výkřiky, ale i vyjádření podpory mířily z davu zejména na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Tomu chvíli trvalo, než se prodral ke svíčkám, aby mohl zapálit tu svou. Na nadávku, že je "neonácek", reagoval tím, že si dav kolem sebe zkrátka natočil.
Novinářům řekl, že negativní reakce pokládá za součást demokracie a nemá je lidem za zlé. V narážce na příchod Pavla se podivil nad tím, že se píská na člověka z antikomunistické rodiny a naopak se vítají bývalí komunisté.
Frustraci dávali najevo i policisté, kteří se nelibě vyjadřovali na konto návštěvníků. Například je okřikovali, ať nedávají kytice na svíčky nebo nehasí plameny vodou, jelikož to bude kvůli vosku akorát horší.
"Sebrat všem volební právo a nakopat ty idioty," opakoval jeden z hlídkujících policistů dokola, když například sprostě okřikl rodiče malého dítěte, ať mu nedávají hořící svíčku do ruky. "Myslí to dobře, ale dopadlo to jako vždy. Blbec v uniformě, který by lidi nejradši mlátil obuškem," okomentoval policistu na oplátku jiný návštěvník.
Zaplněné Staroměstské náměstí
Odpoledne se pak uskutečnila demonstrace organizace Milionu chvilek pro demokracii, jejíž účastníci zaplnili celé Staroměstské náměstí. Řečníci zmínili, že nová vláda vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. "Zájmy republiky jdou stranou," uvedli členové organizace Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert.
Projev měl také někdejší premiér z dob české federace Petr Pithart. "Jak to, že jsme na tom s demokracií o dost hůře než před sedmi lety na Letné? Přestože jsme zvolili dobrého prezidenta a na čas uklidili část extremistů?" ptal se davu.
Zmínil, že občané musí dělat víc než jen chodit na demonstrace - ideálně by se měli přímo angažovat v politice a podporovat strany nejen zvenčí, ale i do nich vstupovat. Jen tak bude možné podle Pitharta porazit lidi, jako je Filip Turek. Toho na pódiu též označil za "nácka".
Podle organizátorů protestu přišlo zhruba 15 tisíc lidí. Řada z nich si přinesla s sebou české či ukrajinské vlajky, ve vzduchu se objevily též vlajky NATO a EU. Nechyběly ani transparenty, které buď kritizovaly pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo ztvárňovaly Tomia Okamuru jako "kočkoholku" ve školním úboru z japonských komiksů.
Svíčky hořely i mimo Prahu
Hodinu po poledni zazněla na Národní třídě státní hymna v podání slovenského romského umělce Mária Biháriho a symbolicky v 17:11 zazpíval herec a zpěvák Jan Cina Modlitbu pro Martu. V závěrečných taktech se k němu zpěvem přidali i přihlížející. Poté tleskali a dlouze zvonili klíči.
V dolní části Václavského náměstí odpoledne začal Koncert pro budoucnost, diváky čekalo deset hudebních vystoupení. Centrem hlavního města prošel i dvousethlavý karneval Sametové posvícení.
Zájem byl o stánky se svíčkami a trikolorami nebo o přednášky v tramvajích se symbolickými čísly 89, 17 a 11. Před deštěm se lidé mohli schovat třeba v kostele svaté Voršily, kde mohli vidět instalaci o tajném setkávání věřících v době nesvobody. Občerstvit se příchozí mohli na takzvaném sametovém "brunchi" u stolu dlouhého desítky metrů.
Happeningy, průvody a další akce odkazující na boj proti totalitám se konaly i v dalších městech po celé republice. Tisíce lidí se sešly v centru Brna, kde účastníci vytvořili živý řetěz z Kobližné na náměstí Svobody jako symbol odkazu událostí 17. listopadu, se svíčkami si lidé připomínali historii v Ostravě.