Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar

Kopečný medaili obdržel za přínos k posilování mezinárodní spolupráce v bezpečnosti, obraně a podpoře Ukrajiny v době ruské agrese. Jeho práce v čele českých iniciativ na podporu napadené země se podle ministerstva stala symbolem konkrétní solidarity, odvahy a lidskosti. Kopečný ve funkci skončí ke konci roku.
Vláda v demisi tento měsíc schválila návrh na jeho odvolání. Kopečný konec na postu avizoval už zhruba před měsícem, pro server Seznam Zprávy v říjnu jako důvod uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem byl od ledna 2023.
Pekarová Adamová stála v čele Sněmovny od listopadu 2021, ve funkci skončila letos v říjnu. Lipavský ji ocenil za přínos k reprezentaci a prestiži Česka v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí v době evropských a globálních krizí projevila osobní odvahu, otevřenost a schopnost spojovat.
Pojar dostal medaili za dlouhodobou službu státu, zvláště pak za mimořádný přínos k posilování bezpečnosti, mezinárodní spolupráce a dobrého jména ČR v zahraničí. Přispěl podle ministerstva k prohloubení strategického partnerství s USA, Izraelem, státy EU i NATO. Ve funkci poradce pro národní bezpečnost skončí ke dni jmenování nové vlády. Jeho rezignaci 12. listopadu přijala vláda v demisi.
Medaili dnes dále obdržel ředitel Ústavu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda, a to za přínos k ochraně a prosazování zahraničněpolitických zájmů České republiky, dlouholetou službu státu a posilování důvěryhodnosti české diplomacie v mezinárodním prostředí.
Bývalý ministr obrany a průmyslu a obchodu Karel Kühnl byl oceněn za přínos k rozvoji české zahraniční politiky, dlouholetou službu státu či oddanost demokratickým hodnotám.
Lipavský ocenil, že Kühnl i v exilu v 80. letech zůstal pevně spjat se svou vlastí, později pak sehrál klíčovou roli při obnově české státnosti a při jejím začlenění do mezinárodního společenství po listopadu 1989. Kühnl byl také velvyslancem ČR v Británii, Irsku a Chorvatsku, od roku 2023 vedl Lipavského kabinet na ministerstvu.
Ministr udělil medaili také bývalé předsedkyni Akademie věd ČR Evě Zažímalové za přínos k mezinárodní vědecké spolupráci, reprezentaci české vědy v zahraničí a podpoře vědecké diplomacie. Pod jejím vedením se podle Lipavského česká věda otevřela světu, přičemž posílila vazby s evropskými i mimoevropskými institucemi.
Medaile Za zásluhy o diplomacii byly poprvé uděleny v březnu 2019. Ocenění v minulosti získali například slovenská herečka a někdejší velvyslankyně Magda Vašáryová, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, ukrajinský exministr zahraničí Dmytro Kuleba a další osobnosti.