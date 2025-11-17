Domácí

Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar

před 50 minutami
Končícímu vládnímu zmocněnci pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáši Kopečnému, bývalé předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) nebo odcházejícímu poradci pro národní bezpečnost Tomáši Pojarovi udělil dnes v Černínském paláci ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) medaili Za zásluhy o diplomacii. Celkem ocenil šest osobností.
Medaile Za zásluhy o diplomacii.
Medaile Za zásluhy o diplomacii.

Kopečný medaili obdržel za přínos k posilování mezinárodní spolupráce v bezpečnosti, obraně a podpoře Ukrajiny v době ruské agrese. Jeho práce v čele českých iniciativ na podporu napadené země se podle ministerstva stala symbolem konkrétní solidarity, odvahy a lidskosti. Kopečný ve funkci skončí ke konci roku.

Vláda v demisi tento měsíc schválila návrh na jeho odvolání. Kopečný konec na postu avizoval už zhruba před měsícem, pro server Seznam Zprávy v říjnu jako důvod uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem byl od ledna 2023.

Pekarová Adamová stála v čele Sněmovny od listopadu 2021, ve funkci skončila letos v říjnu. Lipavský ji ocenil za přínos k reprezentaci a prestiži Česka v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí v době evropských a globálních krizí projevila osobní odvahu, otevřenost a schopnost spojovat.

Pojar dostal medaili za dlouhodobou službu státu, zvláště pak za mimořádný přínos k posilování bezpečnosti, mezinárodní spolupráce a dobrého jména ČR v zahraničí. Přispěl podle ministerstva k prohloubení strategického partnerství s USA, Izraelem, státy EU i NATO. Ve funkci poradce pro národní bezpečnost skončí ke dni jmenování nové vlády. Jeho rezignaci 12. listopadu přijala vláda v demisi.

Medaili dnes dále obdržel ředitel Ústavu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda, a to za přínos k ochraně a prosazování zahraničněpolitických zájmů České republiky, dlouholetou službu státu a posilování důvěryhodnosti české diplomacie v mezinárodním prostředí.

Bývalý ministr obrany a průmyslu a obchodu Karel Kühnl byl oceněn za přínos k rozvoji české zahraniční politiky, dlouholetou službu státu či oddanost demokratickým hodnotám.

Lipavský ocenil, že Kühnl i v exilu v 80. letech zůstal pevně spjat se svou vlastí, později pak sehrál klíčovou roli při obnově české státnosti a při jejím začlenění do mezinárodního společenství po listopadu 1989. Kühnl byl také velvyslancem ČR v Británii, Irsku a Chorvatsku, od roku 2023 vedl Lipavského kabinet na ministerstvu.

Ministr udělil medaili také bývalé předsedkyni Akademie věd ČR Evě Zažímalové za přínos k mezinárodní vědecké spolupráci, reprezentaci české vědy v zahraničí a podpoře vědecké diplomacie. Pod jejím vedením se podle Lipavského česká věda otevřela světu, přičemž posílila vazby s evropskými i mimoevropskými institucemi.

Medaile Za zásluhy o diplomacii byly poprvé uděleny v březnu 2019. Ocenění v minulosti získali například slovenská herečka a někdejší velvyslankyně Magda Vašáryová, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, ukrajinský exministr zahraničí Dmytro Kuleba a další osobnosti.

 
