"Hanba, estébáku!" Babiš přišel položit květiny na Národní, osprchovaly ho nadávky

"Hanba, estébáku!" volali někteří lidé na Národní třídě prakticky hned, jakmile spatřili Andreje Babiše. Bývalý a pravděpodobně budoucí premiér v minulosti chodil na Národní třídu i ve velmi brzkých ranních hodinách, aby se vyhnul svým politickým odpůrcům.
Letos si vybral osmou hodinu ranní, dorazil tedy na místo dřív než většina politiků z končící koalice. Spršce nadávek se ale nevyhnul. Z davu se však ozvala i ojedinělá provolání "Ať žije Babiš" nebo "Ať žije Andrej".
Babiš novinářům na Národní třídě řekl, že význam 17. listopadu spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii a svobodné volby. Lidé mohou bez obav vyjadřovat svůj názor, cestovat nebo podnikat.
Je podle něj třeba být vděčni těm, kteří tomu tehdy přispěli. "To nejdůležitější nastalo a za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdy přispěli. Stav naší společnosti, jaký je, o tom si můžeme povídat někdy jindy," dodal.
Babiš spolupráci s StB popírá
Bývalý a pravděpodobně budoucí premiér Babiš byl za normalizace členem KSČ a pracovníkem podniku zahraničního obchodu. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem "Bureš".
Babiš vědomou spolupráci s StB popírá a roky vedl na Slovensku soudní spory. Nakonec uzavřel dohodu s tamním ministerstvem vnitra, které uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší Státní bezpečnosti neoprávněně evidován jako agent a s StB vědomě nespolupracoval.