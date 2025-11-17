Politika

"Hanba, estébáku!" Babiš přišel položit květiny na Národní, osprchovaly ho nadávky

ČTK Viet Tran ČTK, Viet Tran
před 1 hodinou
Na pražskou Národní třídu dorazil kolem 08:00 šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa připomínající události 17. listopadu 1989. Někteří lidé na politiky pískali a volali "hanba" či "StB" v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníka komunistické policie. Z davu se ale ozvala i ojedinělá slova podpory.
"Hanba, estébáku!" volali někteří lidé na Národní třídě prakticky hned, jakmile spatřili Andreje Babiše. Bývalý a pravděpodobně budoucí premiér v minulosti chodil na Národní třídu i ve velmi brzkých ranních hodinách, aby se vyhnul svým politickým odpůrcům.

Letos si vybral osmou hodinu ranní, dorazil tedy na místo dřív než většina politiků z končící koalice. Spršce nadávek se ale nevyhnul. Z davu se však ozvala i ojedinělá provolání "Ať žije Babiš" nebo "Ať žije Andrej".

Babiš novinářům na Národní třídě řekl, že význam 17. listopadu spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii a svobodné volby. Lidé mohou bez obav vyjadřovat svůj názor, cestovat nebo podnikat.

Je podle něj třeba být vděčni těm, kteří tomu tehdy přispěli. "To nejdůležitější nastalo a za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdy přispěli. Stav naší společnosti, jaký je, o tom si můžeme povídat někdy jindy," dodal.

Babiš spolupráci s StB popírá

Bývalý a pravděpodobně budoucí premiér Babiš byl za normalizace členem KSČ a pracovníkem podniku zahraničního obchodu. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem "Bureš".

Babiš vědomou spolupráci s StB popírá a roky vedl na Slovensku soudní spory. Nakonec uzavřel dohodu s tamním ministerstvem vnitra, které uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší Státní bezpečnosti neoprávněně evidován jako agent a s StB vědomě nespolupracoval.

 
