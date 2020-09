Může se stát, že se proti mně všichni spojí, připouští "věčný vítěz" Čunek

V žádném jiném ze 13 krajů Česka nestojí politik tak osamoceně jako zlínský hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL. Několik dnů před volbami je jisté, že většina stran s ním nechce vládnout. Vadí jim, jak sveřepě prosazuje stavbu nové krajské nemocnice. "Alespoň mají voliči jasno, co kdo chce," komentuje situaci Čunek, který dosud ve volbách na Zlínsku dominoval.

Tvrdí, že už jiný nebude. "Pokud někdo říká, že jsem sebevědomý, tak ano, ale v tom smyslu, že vím, co je správné," prohlašuje hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "A když to vím, tak za tím jdu bez ohledu na to, co mi to jako politikovi přinese. Máme takovou povahu v rodu," odkazuje na svého dědečka, který vlastnil firmu na malířství, natěračství a písmomalířství.

"Když mu byl Vsetín malý, odstěhoval se do Zlína, dohodl se na spolupráci s Baťou, který mu postavil čtyřdomek, a věnoval se vlastní firmě, která byla svého druhu největší v regionu," pokračuje Čunek a dodává, že kdyby se v dětství s rodiči neodstěhoval zpět do Vsetína, měl by to teď z kanceláře hejtmana jen několik stovek metrů do někdejšího dědova zlínského domu.

"Dodnes si pamatuji, že jsme žili na třídě Úderníků 1337," odkazuje Jiří Čunek na páteřní ulici Zlína přejmenovaného komunisty na Gottwaldov. Ten už je zase dávno Zlínem a třída Úderníku nese jméno Tomáše Bati.

Právě tady, na Baťově ulici, sídlí krajský úřad, který Čunek od roku 2016 vede. Před čtyřmi roky KDU-ČSL na Zlínsku zvítězila, když v zastupitelstvu získala 12 křesel, druhé ANO osm a třetí ČSSD šest. A nynější hejtman dostal také nejvíc preferenčních hlasů - 14 468.

Ale zatímco voliči dál Čunka výrazně podporují - do Senátu za Vsetínsko se například dostal před dvěma lety už v prvním kole -, kritici pro něj nemají slušného slova. Natolik rozděluje veřejnost. A to už dlouho.

Do celostátního povědomí se dostal před 14 lety, když ve Vsetíně, kde byl starostou, přestěhoval Romy z chátrajícího domu do obytných buněk. O rok později zase Čunkova kauza otřásala budoucností vlády Mirka Topolánka. Tehdejší ministr pro místní rozvoj a zároveň předseda lidovců Čunek byl obviněn z přijetí půlmilionového úplatku. Za velmi diskutovaných okolností ale státní zástupce stíhání zastavil.

Nyní rozděluje Jiří Čunek veřejnost na východě Moravy kvůli snaze prosadit výstavbu nové krajské nemocnice nejméně za osm miliard korun. A vypadá to takřka na bratrovražedný souboj. Nikde jinde není atmosféra před krajskými volbami tak vybičovaná jako právě na Zlínsku.

Stavba nové nemocnice je ekonomickou nutností, tvrdí Čunek

Ačkoliv pět Čunkových volebních vítězství, a to s velkou převahou, budí respekt - komunální volby 2002, senátní volby v letech 2006, 2012 a 2018, krajské volby 2016 -, teď možná nynější hejtman a senátor takový úspěch nezopakuje. Jiří Čunek připouští, že ho čeká nejtěžší volební souboj.

Několik stran už dopředu avizovalo, že s ním nechce po volbách vládnout, zejména pokud Čunek bude trvat na stavbě nové nemocnice. Tu svorně odmítají hnutí ANO, ODS, ČSSD, Piráti, Trikolóra, SPD i komunisté.

Kdo chce být hejtmanem ve Zlínském kraji Jiří Čunek (KDU-ČSL) Petr Gazdík (STAN s podporou TOP 09, NI a ZHN) Radim Holiš (ANO) Hana Ančincová (Piráti) Olga Sehnalová (ČSSD s podporou Strany zelených) Ivan Mařák (KSČM) Lubomír Traub (ODS) Vladimír Zlínský (SPD) Jaromír Bernátek (Trikolóra, Soukromníci a Nezávislí)

"Je možné, že se proti mně skutečně spojí, ale třeba to tak nakonec nemusí dopadnout. Každopádně považuji za dobré, že voliči mají už teď jasno, co která strana chce," říká hejtman.

Ve Zlínském kraji se nyní všechno točí kolem toho, zda má kraj opravit dosavadní areál nemocnice Tomáše Bati, nebo pro ni postaví nové budovy na zelené louce ve Zlíně-Malenovicích, jak požaduje Čunek.

Ten fakticky spojil svůj politický osud s novostavbou. Prosazuje ji jako buldok, zatímco jeho odpůrci vystupují s podobnou urputností proti ní. Argumentují především tím, že nová nemocnice je obrovským ekonomickým hazardem, což Čunek odmítá.

"Voliči, kteří chtějí novou nemocnici, by měli volit KDU-ČSL nebo STAN. A voliči, kteří chtějí rekonstrukci staré nemocnice nebo nechtějí žádnou rekonstrukci, by měli volit kohokoliv z ostatních stran," říká Jiří Čunek.

Když prý vidí, že věci nesnesou odkladu, tak je řeší. "A situace ve zdravotnictví odklad nesnese. Je ekonomickou nutností postavit novou nemocnici a přestat vyhazovat peníze za opravu staré," tvrdí. Argumentuje tím, že největší skupinu obyvatel Česka tvoří lidé ve věku 47 až 52 let.

"V průměru potřebuje člověk od svých 55 let podstatně více nemocniční péče. Takže nám už za tři roky začnou nastupovat silné ročníky a nemocnice budou podstatně více obsazeny než nyní. Za tohoto stavu by byla jakákoliv rekonstrukce staré nemocnice obtížná. Navíc by nás stála hodně peněz a museli bychom v rámci rekonstrukce dělat spoustu přesunů pacientů," zdůvodňuje Čunek.

Jenže jeho vizi podporuje kromě vlastní KDU-ČSL jediná strana - Starostové a nezávislí. Zastupitelé za STAN společně s KDU-ČSL a jedním zástupcem ODS a ČSSD zvedli v zastupitelstvu ruku ve prospěch novostavby.



Vyčítám Jiřímu špatnou komunikaci, namítá Gazdík

Lídrem STAN na Zlínsku je Petr Gazdík, spoluzakladatel strany, její někdejší dlouholetý předseda, poslanec parlamentu a také krajský radní pro školství. V rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrzuje, že jeho hnutí sice chce postavit novou nemocnici, okamžitě však upozorňuje, že ji neprosazuje tak kategoricky jako Jiří Čunek. Gazdík ho dokonce za tento nekompromisní způsob kritizuje.

"Jiří je zkušený starosta, asi na 90 procentech věcí se s ním shodneme. Ale zároveň mu vyčítám, že jeho komunikace, zejména ohledně nemocnice, je prostě špatná. Nezvládl ji. Nedokázal lidem vysvětlit, proč nová nemocnice je lepší než částečná rekonstrukce té dosavadní. Strašně mě to mrzí, protože projekt nové nemocnice by si zasloužil podporu," stěžuje si Gazdík.

Přitom poukazuje na to, že před rokem většina radních kraje souhlasila s jeho návrhem usnesení, aby Čunek ohledně novostavby komunikoval lépe a kvalitněji. "To se zjevně nepodařilo. Proti nové nemocnici je obrovský politický odpor, který je ale bohužel vyvolaný nekomunikací Jiřího Čunka," míní Gazdík.

Pro politickou budoucnost nynějšího hejtmana je podstatné, jak se Starostové a nezávislí zachovají po volbách, pokud v nich uspějí. Z Gazdíkových slov vyplývá, že by byli ochotni smířit se i s rekonstrukcí stávající Baťovy nemocnice, což by Čunka odsunulo stranou.

"Zatímco Jiří Čunek spojil volby do značné míry se stavbou nové nemocnice, my postupujeme jinak. Nová nemocnice je pro nás jen jedním ze zásadních témat," říká Gazdík, jehož STAN je připraven po volbách spolupracovat s jakoukoliv stranou, pokud se s ní shodne také na školství, sociálních věcech, dopravě či vylidňování Zlínského kraje.

"Nekousneme se na nové nemocnici. Byť by nás mrzelo, když se nebude stavět, protože si na základě mnoha faktů opravdu myslíme, že je to nejlepší varianta," tvrdí.

Proto si Gazdík dokáže představit vládnutí s odpůrcem novostavby, hnutím ANO, které podle průzkumů patří společně s KDU-ČSL k favoritům voleb na Zlínsku. Možným partnerem by tak mohl být starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, který vede ANO do krajských voleb.

"Je to sympatický chlap, který ví, co chce. Myslím, že na 80 procentech věcí bychom se shodli," míní Gazdík, ačkoliv patří k politikům, kteří ostře kritizují předsedu hnutí ANO Andreje Babiše i působení ANO v české vládě a Poslanecké sněmovně. Gazdík tvrdí, že odděluje ANO na celostátní úrovni a v regionech.

"Už jen pro to, co páchá Andrej Babiš kolem koronaviru, nepřipadá v úvahu vládnutí s hnutím ANO. Ale tím, jak ANO živelně vznikalo, jsou v krajích a městech tu lepší, tu horší skupinky jeho lidí. Nám se s hnutím ANO velmi dobře spolupracovalo v minulém volebním období ve Zlíně a v tomto volebním období se nám velmi dobře spolupracuje s radními za ANO ve Zlínském kraji. Kromě sporu o nemocnici není mezi námi problém," tvrdí.

Nemělo to ani úroveň okresního přeboru, kritizuje lídr ANO

Ačkoliv určující budou až volební výsledky, je nakonec možné, že o politické budoucnosti Jiřího Čunka ve Zlínském kraji rozhodne kromě STAN, uspěje-li, především hnutí ANO. Čunek sice patří k nemnoha členům opozičních stran, kteří výrazně nekritizují Andreje Babiše, zároveň má ale značně špatné vztahy s regionálními politiky za premiérovo hnutí. Když například pohrozili odchodem z krajské koalice, Čunek jim vzkázal, ať si jdou, že je nepotřebuje.

Jednička hnutí ANO ve Zlínském kraji Radim Holiš sice tvrdí, že osobně nemá s nynějším hejtmanem "žádný problém" a "normálně" se s ním baví, ovšem Čunek se už prý s lidmi bavit nepotřebuje. "Nepotřebuje se radit, nemá na to trpělivost. Už dopředu ví, co má dělat. Takto pracoval v čele kraje čtyři roky a teď mu to lidé ve volbách sečtou," míní Holiš.

Na rozdíl od Čunka je Holiš v politice relativně krátce - do roku 2014 se 15 let věnoval práci projektanta pozemních staveb. Ale podle svých slov chtěl změnu ve způsobu řízení Rožnova pod Radhoštěm, a tak se rozhodl kandidovat za ANO. Následně byl překvapený, když hnutí s 19,25 procenta volby vyhrálo. Předloni svůj post starosty Rožnova obhájil, protože ANO ještě výrazně posílilo, získalo 27,86 procenta.

Holiš především upozorňuje na způsob, jakým Čunek prosazuje novostavbu nemocnice bez ohledu na ANO. "Koaliční smlouva na kraji s ním fungovala zhruba první dva roky, dokud nepřišel s novou nemocnicí. Ta přitom vůbec nebyla součástí koaliční smlouvy," říká Holiš. ANO podle něho chtělo jen studii, která by srovnala variantu rekonstrukce staré nemocnice a výstavbu nové.

"Ale on, aniž by nám to dopředu řekl, schválil nejmenším možným počtem hlasů projekt nové nemocnice za pomoci lidí, kteří museli spáchat osobní harakiri," stěžuje si lídr ANO. Harakirim myslí to, že jeden zastupitel za ODS a jeden za ČSSD se rozhodli novostavbu podpořit, byť ostatní kolegové z jejich stran byli proti. Podle Holiše je to ekonomický nesmysl. "Novou nemocnici bychom stavět neměli. Akorát bychom k té stávající přistavěli dva pavilony, v jednom by byla interna, ve druhém urgentní příjem," vysvětluje.

Stavba pavilonů by podle něho nerušila provoz stávající nemocnice a kraj by postupně ročně investoval přibližně 100 milionů korun do její modernizace, aby výrazně nezatížil svůj rozpočet. Holiš dodává, že podobně pracuje i na projektech ve svém městě.

"Náš největší projekt v Rožnově pod Radhoštěm vznikal postupně, šetřili jsme si na něj, debatovali a nakonec prošel 17 hlasy z 21 zastupitelů. Jsem zvyklý pracovat zcela jinak než Jiří Čunek," tvrdí.

Je tak málo pravděpodobné, že by po krajských volbách vládlo hnutí ANO s Čunkem. "Nechceme jít do koalice se stranou, která bude požadovat stavbu nové nemocnice," říká Radim Holiš s tím, že koalice s Čunkovou KDU-ČSL se mu "v této chvíli jeví jako velmi těžká varianta".

Zároveň ale tvrdí, že nyní nelze předjímat vůbec nic. "Nevyhraňujeme se proti žádné skupině, chceme do toho jít s lidmi, kteří mají nápady a hlavně drží slovo. To je pro nás důležité, protože jsme na kraji zažili něco, co nemělo ani úroveň okresního přeboru."

Když ale loni navštívil Zlínsko Andrej Babiš, Čunek mu ukázal pozemek pro novostavbu nemocnice. A premiér podle tiskové zprávy Úřadu vlády řekl, že projekt je určitě zajímavý.

"Rozumím tomu, že do starých prostor je potřeba investovat strašně moc peněz. Ono to má podobný charakter jako náš projekt administrativní čtvrti v Praze. To znamená, že nemocnice je ve více budovách. Postavit ji na zelené louce, v tom je určitě velká návratnost, velká úspora z hlediska údržby a energetických záležitostí," srovnával Babiš novostavbu zlínské nemocnice se svým plánem vybudovat v Letňanech komplex, do něhož by se sestěhovala ministerstva z různých pražských objektů.

A podobně jako Babiš čelí sporům s odpůrci vládní čtvrti, odmítá Čunek výtky svých zlínských kritiků. Často opakuje, že se snaží co nejvíc pracovat, zatímco jeho oponenti myslí jen na to, aby uspěli v krajských volbách. "Mí kritici tvrdí, že se mnou skončí arogantní řízení kraje, a vzpomínají, jak na kraji dříve vládla údajná pohoda. Asi zapomínají na to, že neřídíme kraj kvůli nějaké pohodě. Jsme tady proto, abychom něco dělali, a ne abychom chodili po rautech a večírcích," oponuje Čunek.

V tom, že by musel z vedení kraje odejít, tragédii nevidí. "Věnoval bych se práci senátora," avizuje. Senátní mandát má ještě na čtyři roky a v případě dalšího volebního vítězství si ho může o dalších šest let prodloužit. Není to nemožné, když naposledy vyhrál už v prvním kole. To se od roku 1996 podařilo pouhým 12 senátorům.