Milion chvilek je občanská iniciativa a nebude nikdy kandidovat, říká nový předseda

Milion chvilek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách, prohlásil nový předseda spolku Benjamin Roll. Dosavadní předseda Mikuláš Minář serverům IHNED.cz a Deník N řekl, že v pátek rezignoval na svou funkci. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb.

"Milion chvilek nestojí a nepadá s tím, kdo je zrovna předsedou. Milion chvilek je již přes dva roky spolek nadšených demokratů, tým zkušených lidí a také síť propojující aktivní občany celé České republiky," řekl Roll.

Když začal Mikuláš Minář o možném politickém angažmá mluvit, začalo být podle Rolla jasné, že by se jako předseda spolku dostal do střetu zájmů. Už v srpnu mu proto prý neformálně předal svou roli, v pátek oficiálně na funkci rezignoval. Členové spolku následně zvolili Rolla předsedou. "Je to obrovská příležitost ukázat, že Milion chvilek nikdy nestál jenom na Mikulášovi, že je to celá řada lidí, kteří se na těch aktivitách podíleli už dříve," uvedl Roll.

Podle Rolla se i v minulosti z některých členů spolku stali političtí kandidáti. "Po nových osobnostech vstupujících do politiky voláme od počátku našeho působení. Voláme po tom, aby aktivní občané překonali ostych, obavy a často i odpor a vstoupili do politického zápasu," vysvětlil předseda. "Jako spolek se cestou přímého politického kroku nevydáme. To není naší rolí. Naší rolí je informovat, burcovat a propojovat," dodal.

Politologové: Minář ještě více roztříští opozici

Mikuláš Minář uvedl, že je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. Zatím se stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli spolupracovat.

Založení nové politické strany Mikulášem Minářem by oslabilo a roztříštilo opozici. Vyplývá to z názorů politologů, které oslovila ČTK. Podle některých z nich by takový krok posílil především předsedu hnuí ANO, premiéra Andreje Babiše (ANO). Minář dnes oznámil, že odchází z čela spolku Milion chvilek. Chce se rozhodnout, zda založí vlastní politickou stranu.

Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze ČTK řekl, že ho informace o zakládání nového hnutí vyděsila. "Odpůrci Babišova a Zemanova stylu i obsahu vládnutí nemají problém s tím, že by si nemohli vybrat v důsledku malé nabídky. Právě naopak," poznamenal. Opozice je podle něj natolik roztříštěná, že to volbu voličů komplikuje. "Zakládat nový subjekt považuji za špatný nápad, který prospěje jedinému člověku - Babišovi," poznamenal. Minářovi proto doporučil, aby se přidal k některé již existující straně nebo hnutí.

Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze Minářovu motivaci chápe, domnívá se ale, že jím založený nový subjekt se bude prát o hlasy se stávajícími opozičními stranami. Podotkl, že Minář sice tvrdí, že chce oslovit voliče nové, dosavadní nevoliče či stávající voliče koaličních stran, neřekl ale zatím, jak to chce udělat.

Minář podle něj hovoří o tom, že ze sociologických sond, které má k dispozici, má 20 procent voličů ANO pozitivní či neutrální vztah k Milionu chvilek. "I kdyby se mu podařilo všechny tyto hlasy 'přetáhnout' od ANO, k čemuž ale nemusí vůbec dojít, anebo ne v takovém objemu, bude to znamenat nějakých pět až šest procent. O zbytek by si konkuroval s ostatními opozičními stranami," myslí si Just. Upozornil, že zatím ale není jasné, čím se chystá oslovit dosavadní nevoliče, což jakékoli odhady výrazně omezuje.

Pokud podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice, která je již dnes značně rozdělená.

Poznamenal také, že spolek Milion chvilek stál do značné míry na "protibabišovském" tématu. "Vystavět na tom, že jsem proti Babišovi, úspěšný subjekt, je podle mě málo pravděpodobné. To by musela být koncepčně širší záležitost," uvedl Kopeček. Poukázal na to, že současná česká politická scéna je "mimořádně plná" různých formací. Podotkl také, že Minář se chystá nové hnutí založit v době, kdy pro společnost je důležitá otázka koronaviru a záležitost tzv. babišových kauz není v popředí zájmu. Je proto podle něj sporné, zda bude mít jeho snaha skutečně nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí přijde o svůj "motor".

Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za logický krok. "Milion chvilek pro demokracii nemůže demonstrovat čili jeho potenciál pohřbila pandemie," podotkl. Zároveň podle něj Minář dlouhodobě kritizoval i opoziční strany, že nemají vize a nedokážou pořádně spolupracovat. "Takže se do toho musí pustit sám. Reálně ale hrozí, že opozici ještě více rozdrobí," uvedl.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Babišem. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. Minář řekl, že dal funkci předsedy spolku k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku