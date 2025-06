Tak ostrý útok na Babiše dlouho nezazněl. Poslanci ANO svého šéfa vyrazili bránit

Během projednávání "kauzy Blažek" v Poslanecké sněmovně vyvolal pořádné emoce nejen samotný končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ale ještě jeden zástupce ODS - bývalý špičkový skokan na lyžích a poslanec Jakub Janda. Ten při debatě o Blažkovi ostře zaútočil na šéfa ANO Andreje Babiše tak, že rozčílil hned několik Babišových poslanců. Jeden za druhým se do Jandy tvrdě pouštěli.

"Andrej Babiš se v posledních měsících stylizuje do role žalobce a moralisty. Z každého vystoupení cítíme, že by nejraději četl obžalovací spis. Na všechny má složky. Je to k popukání slyšet to drze od něj, od člověka, který byl evidován jako agent StB, od muže, který vytvořil klientelismus a pásl politiky, Petrimex, Unipetrol, Lovochemie, kámoši ze Schweizu, dary přes Panamu," začal svůj proslov poslanec ODS Jakub Janda a okamžitě vyvolal pozornost poslanců hnutí ANO.

V řetězci mnoha vystoupení zejména opozičních poslanců, kteří v "kauze Blažek" kritizovali vládu, byl Jandův proslov jiný. Nejen tím, že najednou promluvil vládní poslanec, ale ještě tím, že nezačal mluvit k Blažkovi, ale začal vyjmenovávat mimo jiné názvy firem, které jsou spojené s Babišem. Přes evidentní nevoli poslanců ANO ale Janda pokračoval dál s tím, že klientelismus provozoval právě Babiš jako jeden nejbohatších Čechů.

"Andrej Babiš pomáhal založit tento systém, který dnes tak rád kritizuje. A když se to začalo hroutit, když mu vlády přestaly jít na ruku, začal křičet, že za to můžou všichni ostatní. Ne, nemůžou. Tenhle dům postavil on," tvrdil Janda, který následně kritizoval to, jak nefungovala Národní sportovní agentura, kterou Babiš prosadil v minulém volebním období jako premiér, který měl většinu hlasů ve sněmovně. "Bývalý předseda byl symbolem maňáska," pustil se Janda ještě do bývalého předsedy agentury, v té době i poslance ANO Milana Hniličky.

Sotva domluvil, už z reakce poslanců ANO bylo jasné, že je pořádně nadzvedl. Někteří na něj pokřikovali, někdo bouchl do lavic, další kroutili hlavou. A začali chodit k mikrofonu.

"Slyšeli jsme sedm nebo osm minut o Andrej Babišovi. Možná jste pane kolego neřekl z vašeho pohledu tu zásadní věc. Možná bychom se dozvěděli od vás, že v tom projevu máte nachystáno, že vlastně ty bitcoiny sehnal Andrej Babiš," reagoval ironicky poslanec ANO Lubomír Wenzl a Jandovi vyčetl i to, že vůbec nemluvil k tématu projednávaného bodu. Tedy ke kauze Blažek.

Jakube, zklamal jsi, prohlásil Nacher z ANO. A požádal o odejmutí slova

Podobně mluvil další poslanec ANO Hubert Lang, který si také do Jandy rýpl s odkazem na to, že skákal mimo jiné na můstcích v Harrachově. "Když jsem tam viděl ten můstek, tak jako ve vší úctě, nikdy bych se nespustil dolů. Měl jste asi zůstat u toho sportu, možná vychovávat děti, a ty skoky vám šly líp než ten váš projev, co jste tady provedl," tvrdil Lang.

A přidávali se další. Robert Králíček, Patrik Nacher, Jan Kubík. "Je dobře, že Jakub vystoupil, protože podle mě projevil výborný komediální herecký talent. Je možná škoda, že pětikolka utrácí peníze za paní Pazderkovou, že by se toho mohl chopit - a s panem premiérem tu roadshow odjíždět on," říkal opět ironicky Kubík, který si vybral za terč i herečku Ivu Pazderkovou, která v kampani jezdí po besedách s premiérem Petrem Fialou.

Poslanec ANO Nacher se pro změnu přiznal, že "má Jakuba rád". Ale tentokrát ho prý naštval. "Čekal jsem, co vytáhne, ale že on tady bude kritizovat sport, považuju za úplně skandální a schizofrenní. Jakube, zklamal jsi," pravil Nacher a argumentoval tím, že přes Národní sportovní agenturu šlo za ANO do sportu kolem 11 miliard korun.

Parlamentní debata se tak v jednu chvíli stočila k úplně jinému tématu. Kauza Blažek jako by nebyla, poslanci se přeli nejen o Jandovo vystoupení, ale také o to, kolik ve skutečnosti šlo za ANO do sportu a jak efektivně ona agentura pracovala. Například poslanec ODS Karel Haas upozorňoval, že podle státního závěrečného účtu nešlo za ANO do sportu zdaleka tolik miliard a nejvíce peněz prý dala vláda Petra Fialy.

Nakonec se ale objevily na tvářích poslanců i úsměvy. To ve chvíli, kdy Patrik Nacher požádal poněkud paradoxně předsedajícího schůze, aby mu neumožnil dál mluvit. "Pane místopředsedo, odejměte slovo, včetně teďka mě, vůbec jsme se o tom neměli bavit. Bavíme se tady o kauze, která cloumá touto vládou. Nevím, jak s ním souvisí sport," řekl Nacher. A debata sněmovny se zase vrátila ke kauze Pavla Blažka a bitcoinů.