"Mlčení" premiéra Fialy, prosí o trochu času. "Cítím ale lítost i úlevu," přiznává

Kdo by hledal od skončení voleb větší rozhovor s premiérem Petrem Fialou, ten by ho nenašel. Jak říkají lidé z jeho okolí, potřeboval si vzít pár týdnů mediálního klidu po maratonu předvolebních rozhovorů a setkání s voliči na mnoha místech. Není proto jasné, jak si pro sebe analyzuje volební prohru, jak ji prožívá a co přesně bude v příštích čtyřech letech dělat.
Politici, kteří s ním po volbách opakovaně mluvili, Aktuálně.cz sdělili, že porážku nenesl lehce, bylo na něm patrné, jak moc ho to trápí. Neshodují se ale v tom, jestli na tomto jeho zklamání nenese podíl i chování některých spolustraníků z ODS, kterým 7. října hned na začátku jednání širšího vedení ODS oznámil, že už nebude na lednovém kongresu obhajovat post předsedy. "Petr Fiala si posteskl, že mu chodí obrovské množství podpůrných zpráv od mnoha voličů, ale podstatně méně od členů ODS," tvrdí jeden ze zdrojů, který si nepřál být jmenovaný.
Jiný politik, který s Fialou mluvil, přitakává tomu, že ho povzbuzuje velké množství podpůrných zpráv, ale nesouhlasí v tom, že by se k němu členové ODS postavili zády. "To bych neřekl, mnozí jsou si opravdu vědomi, že toho udělal pro ODS i pro Česko obrovsky moc. Jsou mu za to vděční. Zároveň je ale v ODS cítit převažující názor, že by nebylo dobré, aby pokračoval jako předseda," uvedl účastník toho jednání. Ocenil přitom, že Fiala oznámil svůj úmysl hned na začátku zmiňovaného stranického zasedání.
Aktuálně.cz se zeptalo samotného premiéra na jeho povolební reflexi i budoucí plány prostřednictvím ředitele vládního odboru komunikace Václava Smolky, Fiala se ale vyjádřil stručně a diplomaticky. "Budu se kromě jiného věnovat práci pro ODS, až do ledna zůstávám předsedou a nemám ve zvyku věci odkládat nebo nedokončovat. Chci zajistit plynulý chod strany i řádné předání agendy," řekl ke svému vztahu k ODS s tím, že podobně naplno se bude věnovat do poslední chvíle práci předsedy vlády.
Pokud jde o následující období, Fiala už několikrát avizoval, že zasedne jako poslanec do opozičních lavic. Zda má v plánu tam zůstat celé volební období, nebo jestli bude mít kromě toho další aktivity, není zatím jasné. Fiala Aktuálně.cz vzkázal, že se bude poslancování plně věnovat.
"Budu se nadále věnovat tématům, která jsou mi nejbližší - nejen modernizaci českého školství, ale také zahraniční politice a ochraně demokracie a jejích institucí. To jsou oblasti, kde vidím velkou odpovědnost," uvedl a přislíbil, že na vše ostatní bude ještě čas v budoucnosti při osobním setkání. Podle jednoho z jeho spolupracovníků zatím Fiala neposkytuje rozhovory ne proto, že by se médií obával nebo se cítil unavený, ale potřebuje více času, aby mohl fundovaně okomentovat celé své premiérské období.
Mimochodem, předseda ANO Andrej Babiš se po prohraných volbách před čtyřmi lety začal velmi brzy věnovat tomu, aby vyhrál další volby. Začal objíždět ve velkém voliče a sněmovně se téměř vůbec nevěnoval. Během celého volebního období není spojený s žádnými konkrétními tématy, zapsal se především tím, že občas vystoupil s dlouhými a často značně ostrými proslovy, ve kterých kritizoval vládu za všechno, co dělala. V této kritice pokračuje i po volbách, proti čemuž se Petr Fiala i někteří další ministři za ODS ohradili a označili jeho slova za lži.
V mých pocitech se odráží to, že jsme nevyhráli, tak to prostě je
Když se Aktuálně.cz zeptalo přímo Fialy v pondělí na prvním jednání sněmovny, jak prožívá prohru a předávání moci, nejdříve se rozesmál. "Já samozřejmě nějaké pocity mám, ale poctivě přiznávám, že jsem je ještě nemohl analyzovat a přemýšlet na nimi," začal s odpovědí a následně už vážným hlasem pokračoval. "Na jedné straně nemám radost, jak dopadly volby, ne kvůli sobě, ale vzhledem k tomu, co čeká tuto zemi. Nevěřím, že politika budoucí vlády bude realistická, odpovědná a ku prospěchu České republiky," řekl.
Podle jeho slov mu je líto, že končící vláda nemá možnost dokončit věci, které začala. "Dovést do konce všechny ty změny, které jsme dělali. Protože, jak se ukazuje, výsledkem naší vlády je, že jsme přestáli obrovské krize, kterým naše země čelila, ekonomika roste, máme čísla, která nám závidí naprostá většina evropských zemí, vznikají nové firmy a stávající firmy prosperují, rostou reálné mzdy a lidé to začínají pociťovat i na svých peněženkách, ale voliči rozhodli a my jejich rozhodnutí plně respektujeme," prohlásil premiér.
Nakonec se ještě vrátil ke svému osobnímu pocitu. "V mých pocitech se odráží to, že jsme nevyhráli, tak to prostě je, cítím tuto lítost, na druhé straně je to i určitá úleva, protože ta odpovědnost byla obrovská, a těším se na nové výzvy a novou kapitolu svého života. Ale z politiky a veřejného života určitě neodcházím," ukončil reakci na dotazy Aktuálně.cz. Na sociálních sítích se ještě zmínil o tom, že by chtěl víc učit, protože se na něj obrací spousta studentů, kteří chtějí, aby se jim zase více věnoval. "Já se na to moc těším," přiznal.
Pokud jde o jeho zmínku o volební prohře, Petr Fiala zatím nikde nesdělil ani nepublikoval podrobnější analýzu toho, proč jeho koalice Spolu prohrála volby, ani se nevyjadřoval k tomu, zda měly vládní strany nějakým způsobem tolerovat vládu ANO za to, že by se k moci nedostala SPD. K tomu je vyzývají někteří komentátoři i voliči.
Ohledně prohry označil po volbách za hlavní důvod větší množství hlasů pro ANO. "Volební výsledek vládních stran včetně Pirátů je na počet hlasů lepší, než byl v roce 2021. To je po čtyřech letech těžkého vládnutí unikátní výsledek. Volby však rozhodly hlasy, které nepropadly, ale koncentrovaly se u hnutí ANO," sdělil v narážce na to, že ANO "vysálo" i mnoho hlasů bývalých voličů SPD a patrně i hnutí Stačilo. Kromě toho přišlo k volbám podstatně více protivládních voličů.