Opozice zmírnila kritiku Babišovy vlády kvůli koronaviru. Výtky střídá podpora

Poslední opatření vlády ohledně koronaviru, kdy Bezpečnostní rada státu rozhodla například o uzavření škol či zrušení hromadných akcí, zlepšila postoj opozičních stran ke kabinetu Andreje Babiše. Zatímco do pondělního večera část opozice nešetřila kritikou, od úterního rána svá slova mírní a vládu v boji s koronavirem vesměs podporuje. Stále však upozorňuje, že s opatřeními se mělo začít dřív.

"Řadu kroků vlády podporujeme, ale současně je třeba upozorňovat na to, když nepostupuje dostatečně kompetentně a systémově," sdělil Aktuálně.cz předseda ODS Petr Fiala, jehož strana vystupovala v minulých dnech velmi kriticky.

ODS poukazuje na to, že už 28. ledna, kdy ještě v Česku nebyl zachycený jediný případ koronaviru, požadoval poslanec ODS Bohuslav Svoboda zařazení bodu, v němž by vláda informovala o opatřeních souvisejících se šířením koronaviru.

"Jaké lůžkové kapacity má Česká republika připraveny pro případ většího počtu pacientů s podezřením na infekci koronavirem? Máme nachystaný dostatečný počet zdravotních pomůcek, ochranné oděvy, dezinfekce, masky atd.? Jaký bude postup v případě rozšíření viru do okolních zemí? A jaký postup bude v případě rozšíření do České republiky? Jak budeme vychytávat rizikové cestující a návštěvníky?" ptal se mimo jiné Svoboda na věci, které jsou nyní navýsost aktuální.

Sněmovna ale debatu na toto téma neodhlasovala. Vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který Svobodovi odpověděl, že "všechny orgány ochrany veřejného zdraví jsou v plné pohotovosti, zejména samozřejmě krajské hygienické stanice, ale i všechna infekční oddělení nemocnic".

ODS a další opoziční strany velmi tvrdě kritizují přístup vlády k opatřením proti koronaviru v ČR... ODS už 28/1 navrhovala ve sněmovně bod, ve kterém měla vláda informovat, jak chce proti koronaviru bojovat. Hlasování ukazuje, že proti se postavilo hnutí ANO, ČSSD i KSČM... pic.twitter.com/uDMf4QgvIQ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 3, 2020

Pokud jde o roušky, ministr zdravotnictví tvrdil, že jejich nedostatek nehrozí. "Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou. Možná byl jeden den výpadku, kdy byl nějaký 'run' na lékárny, ale jinak by s rouškami žádný zásadní problém být neměl," ujišťoval Vojtěch 28. ledna s tím, že pro něj je mnohem větším problémem chřipková epidemie.

Fiala: Karanténu pro lidi přijíždějící z Itálie nechápu

Předseda ODS Petr Fiala často tuto lednovou reakci Vojtěcha a vládních poslanců připomíná jako důkaz pomalé reakce kabinetu premiéra Andreje Babiše. Fiala o ní mluvil nejdříve ze všeho i ve chvíli, kdy v pondělí odpovídal na dotazy Aktuálně.cz.

"Naším cílem není v této situaci získávat politické body, ale pomoci vládě tuto krizi řešit. Řadu kroků vlády podporujeme, ale současně je třeba upozorňovat na to, když nepostupuje dostatečně kompetentně a systémově," tvrdí Fiala.

Nechápe, proč lidé, kteří přijíždějí z Itálie, mají být ve čtrnáctidenní karanténě. Nelíbí se mu zákaz přímých letů do této země. Protestuje proti tomu, že Světový pohár v biatlonu musel být po nařízení vlády bez diváků, zatímco na fotbal či hokej lidé chodili - i to se ale nyní změní. A za alarmující označuje nedostatek respiračních pomůcek, o němž ministr zdravotnictví na konci ledna tvrdil, že nehrozí.

"Budeme chtít od vlády vědět, v jakém počtu a kdy budou tyto pomůcky dodány do všech zařízení, která je potřebují. Další nevyjasněnou věcí jsou možné kompenzace pro podnikatele a OSVČ. I zde budeme chtít znát konkrétní návrhy vlády, jak lze pomoci," avizuje Fiala s tím, že je prý poslední, kdo by se chtěl politicky přiživovat na krizové situaci a na lidském neštěstí. "Bohužel vláda krizi nezvládá. Poslední týden jsme svědky velkého selhání krizového řízení. Vláda dělá chaotické, nesystémové a často nesmyslné kroky, které kromě marketingu nemohou mít žádný efekt," dodává Fiala.

Převažuje podpora vlády, říká odborník na veřejné mínění

Jak velká část veřejnosti se ztotožňuje s kritikou opozice a kolik Čechů naopak podporuje kroky vlády, zatím žádný průzkum veřejného mínění nereflektuje. Leccos ale naznačuje bleskový průzkum pro Českou televizi, který dělala agentura STEM/MARK.

V něm devět z deseti dotazovaných souhlasí s vládním rozhodnutím zrušit lety do rizikových oblastí. Pro zákaz cestování do nemocí zasažených míst v zahraničí se vyslovilo 83 procent dotazovaných.

"Tento průzkum ukazuje, že veřejnost víceméně velmi podporuje všechna regulační opatření vlády, včetně třeba uzavření Světového poháru v biatlonu pro diváky," sdělil Aktuálně.cz ředitel výzkumu této agentury Pavel Šimoník. "Řekl bych, že veřejnost je k těmto opatřením poměrně vstřícná, a dá se říci, že je chápe a respektuje," uvedl.

O tom, že vláda má podporu pro omezení pohybu lidí, svědčí podle něj také to, že třetina lidí by byla dokonce pro tak krajní požadavek, jako je uzavření hranic. Nemluvě o omezení lokalit, kde by se virus vyskytl, uzavření škol nebo omezení cest do zahraničí. "Z toho všeho lze usuzovat, že veřejnost se dívá na počínání vlády spíše příznivě než negativně," dodal.

Pokud jde o pohled veřejnosti na opozici, nelze zatím nic bližšího říci, protože žádný průzkum na toto téma není. "Vláda, personifikovaná Andrejem Babišem, ale patrně získává v současnosti plusové body, veřejnost zřejmě věří, že kroky vlády jsou adekvátní situaci. Pokud opozice vládu kritizuje, že její kroky jsou přehnané nebo nedostatečné, tak není úplně jasné, jak by veřejnost reagovala na jiné návrhy," sdělil ředitel výzkumu STEM/MARK Pavel Šimoník s upozorněním, že se lidí ptali ještě před zavedením nucené karantény pro Čechy, kteří byli v Itálii. "Ale podle reakce občanů na jiné kroky si troufnu odhadovat, že i toto veřejnost přijala jako rozumný krok," dodal.

Premiér Andrej Babiš jakékoliv výtky opozice odmítá a prohlašuje opakovaně, že jeho vláda postupuje nejlépe ze všech evropských vlád. "Pěkně bych prosil opozici, aby se chovala racionálně. My jsme byli například první v Evropě, kdo zrušil lety z Milána, Benátek a Boloni. Byli jsme první v Evropě, kteří jsme zavedli karanténu. První jsme zavedli kontroly na hranicích. Vyzval jsem také italského premiéra, aby Italové necestovali do zahraničí," uvedl Babiš.

TOP 09 kritizuje nekoncepčnost opatření

Smířlivější tón zazněl od předsedy ODS až v úterý ráno, kdy zástupci vlády oznámili uzavření základních a středních škol či zákaz akcí, na kterých se může shromáždit více než sto lidí. "Dnešní rozhodnutí vlády je správné. Není to pro nikoho snadné, ale je to nutné. Není nic důležitějšího než ochrana zdraví a bezpečnosti občanů. Současně je potřeba kompenzovat ztráty podnikatelů a živnostníků, které rozhodnutí postihne," napsal Fiala na Facebook. ‬

Avšak nebyla to jen ODS, od koho zaznívaly na adresu Babiše a jeho lidí kritické připomínky. "Dnes, kdy už máme první nakažené v Česku, působí vládní rozhodnutí jako preventivní nasazení prezervativu po pohlavním styku," použil poněkud expresivní příměr lékař a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek, když se vláda uchýlila k zákazu přímých letů z Itálie.

"Kapacita stadionu vyprodána. K zakoupené vstupence obdržíte koronavirus zdarma," přidal se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kterému se nelíbilo, že vláda zakázala účast diváků na Světovém poháru v biatlonu, ale pustila diváky na víkendové fotbalové derby Slavia-Sparta. Kalousek ale na druhé straně vyzval lidi, aby rizika přenosu nemoci nepodceňovali. "Žádná vláda to nezvládne bez disciplíny všech obyvatel," podotkl.

A stejně jako Fiala i Kalousek pochválil vládu v úterý ráno po oznámení mimořádných opatření. "Pokládám to za (sice opožděné), ale správné rozhodnutí, které podporuji," napsal na Twitter. A zrušil setkávání se svými příznivci v rámci akcí s názvem Piva s Mirkem, protože by bylo "neodpovědné pořádat akce, kde se lidé mohou navzájem zbytečně nakazit".

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že postup její strany je konstruktivní, a snaží se být vládě nápomocná, protože ochrana zdraví je na prvním místě spolupráce. Jestliže topka něco kritizuje, tak je to podle její předsedkyně ve chvílích, kdy je to namístě. Například když ministr zdravotnictví Adam Vojtěch lhal o tom, že lékařka ze soukromé laboratoře je v karanténě.

"Od samého začátku se snažíme, aby se nestupňovala panika, aby lidé měli veškeré informace," tvrdí šéfka strany a argumentuje tím, že jejich poslanec Válek sepsal jako lékař rozsáhlý soubor doporučení. "Brzy budou na našem webu k dispozici," avizuje Adamová Pekarová.

Bartoš: Proč vystupuje více Babiš než hygienik?

Že by jejich partaje byly k vládě příliš kritické v době šíření koronaviru, odmítají i další tři předsedové, Marian Jurečka z KDU-ČSL, Ivan Bartoš z Pirátů a Vít Rakušan ze STAN.

Například Bartoš tvrdí, že jeho Piráti se naopak snažili něco pozitivního udělat, když ve sněmovně minulý týden vylepovali upozornění, jak přesně je správné mýt si ruce. "V takto vážné věci není prostor pro dělání si svého PR. Opozice i vládní strany by měly spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Lidstvo může být úspěšné ve vymýcení nemoci, pokud spolupracuje a respektuje opatření hygieniků," řekl Bartoš Aktuálně.cz.

Jestli něco vládě vyčítá, tak je to vystupování premiéra Babiše, Bartošovi i dalším lídrům vadí, jak často sděluje informace právě on. "V dobře fungujícím státě by o situaci měl informovat hlavní hygienik a popřípadě ministr zdravotnictví. Premiér by z toho neměl dělat své představení," míní Bartoš.

Na dotazy Aktuálně.cz hodnotil vesměs pozitivně přístup vlády také Marian Jurečka. "Myslím, že každý jiný na místě vlády by se snažil dělat podobné kroky. Jen by to chtělo, aby některé kroky více promyslela, než je vypálí ven. Například když pan premiér prezentoval karanténu pro ty, kteří se vrátí z Itálie, tak mně volali dopravci zoufalí z toho, že potřebují, aby jejich řidiči mezi Českem a Itálií jezdili," řekl šéf lidovců.

Podle svých slov se snaží místo kritiky spíše s vládními politiky komunikovat a jako příklad uvedl komunikaci s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. "Psal jsem mu, ať zváží například odložení splatnosti DPH, záloh na daních nebo třeba záloh na sociální a zdravotní pojištění u firem, které jsou nějakým způsobem zasaženy koronavirem," podotkl Jurečka.

Předseda STAN Vít Rakušan je přesvědčený, že jeho strana "netepe vládu za každou cenu", ale tvrdí, že několik důvodů k tepání zjevně existuje.

"Přesně se teď ukazuje, po čem my starostové už léta voláme: plány pro krizové případy. Měli bychom vědět, co dělat v prvním kroku, jaká opatření následně apod. Vláda se teď snaží situaci zvládnout, ale někdy improvizovaně, nic jiného jí totiž nezbývá," tvrdí Rakušan, který podle svých slov nabízí vládě spolupráci na krizových plánech pro budoucí závažné situace.

Zároveň kritizuje vystoupení Andreje Babiše i Adama Vojtěcha. "Někdy připomínají vystoupení pana premiéra spíše snahu o politický marketing než o skutečné řešení situace. Od našich starostů i krajských samospráv víme, že informovanost dolů nebyla dobrá, a navíc se ukazuje, že pan ministr Vojtěch nemá zkušenosti s řízením. Základem je nešířit paniku a naopak provádět praktické kroky, jako je informování samosprávy," uvedl Rakušan.