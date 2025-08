Evropské zbrojovky k výrobě munice potřebují pece. Dodává je továrna z jižní Moravy

Aby byla munice do děl či ručních zbraní správně pevná a odolná, musí nejdřív projít žíháním ve speciálních pecích. Bez těchto zařízení by se zbrojovky prostě neobešly. Řada těch evropských se spoléhá na technologii vyrobenou na jižní Moravě. V polích, kousek za Židlochovicemi a na dohled od prvních vinic, sídlí továrna LAC, která funguje už více než třicet let.