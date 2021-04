Krajský šéf Trikolóry je před soudem, podle obžaloby nechal náměstkovi zapálit auto

Chomutovský okresní soud zahájil hlavní líčení ve věci podpálení soukromého automobilu náměstka chomutovského primátora Davida Dindy (Nový Sever). Obžalován je předseda krajské organizace Karlovarského kraje hnutí Trikolóra Matěj Drbohlav. Podle obžaloby navedl jiného muže, aby auto krátce před komunálními volbami v roce 2018 podpálil.

Auto shořelo v místě Dindova trvalého bydliště 25. září. Policie pachatele dopadla a obvinila zhruba po třech týdnech, tehdy se nevyjádřila, zda trestný čin souvisel s volbami. Petr Jaburek, který auto podpálil, byl za žhářský útok odsouzen. Obžalován je nyní z poškození cizí věci. Na vozidle a jeho vybavení vznikla škoda zhruba 360 000 korun.

Drbohlav, který se na začátek dnešního líčení nedostavil, podle obžaloby osobně ukázal Jaburkovi místo Dindova bydliště. Obžalován je z účastenství ve formě návodu k přečinu poškození cizí věci. Hrozí mu za to stejně jako Jaburkovi až rok vězení.

U soudu v pondělí vypovídal Dinda a jeho žena. "Už jsem ani nedoufal, že to bude dotaženo do nějakého konce," řekl Dinda novinářům před zahájením líčení. "Jestli má tady fungovat nějaký právní stát, tak spravedlnosti je potřeba udělat zadost," uvedl.

"Bylo to tehdy nepříjemné, máme dvě malé děti," řekl s tím, že už po činu spojoval případ se svým politickým působením, protože jeho rodina nemá žádné problémy, peníze si nepůjčuje. "Přišlo mi to dost bizarní, že se v tak malém městě dějí takové věci," uvedl.

Soudkyně Vladimíra Kopřivová rozhodla, že jednání naplánované na celý den se uskuteční bez účasti veřejnosti s ohledem na ochranu účastníků řízení. Předvoláni byli čtyři svědci. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné. "Za mě by bylo dostačující to, že se vyjádří spravedlnost v tom smyslu, že se takto věc stala. Bylo by to varování pro ostatní, že tohle do společnosti nepatří," řekl Dinda.