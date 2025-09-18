"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty

Výstava je otevřena je od 9:00 do 17:00, a to do pondělí 29. září. Vstup na výstavu je zdarma a není možné si rezervovat vstupenky.
V loňském roce klenoty, které patří k nejvýznamnějším symbolům české státnosti a mají nevyčíslitelnou hodnotu, zhlédlo přes 46 tisíc návštěvníků.
"O návštěvě jsme se dozvěděly úplně náhodou, protože jsme přijely původně na koncert. Řekly jsme si, že nemůžeme odjet, aniž bychom se na klenoty podívaly," řekly dvě rodačky z Ostravy Adél a Markéta, které čekaly ve frontě u Býčích schodů. "Nejvíce se těšíme samozřejmě na korunu," dodaly.
Také Kaori z Japonska zamířila na Hrad, aby viděla korunu, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.
"O návštěvě jsme se dozvěděli z webových stránek Pražského hradu a chtěli jsme je (klenoty) vidět," řekla tříčlenná polská rodina z okolí Varšavy.
O každoročním vystavování slavnostních insignií rozhodl loni prezident Petr Pavel. Výstava byla v úterý a ve středu přístupná školám. Za dva dny ji podle tiskového mluvčího hlavy státu Vojtěcha Šeligy navštívilo 6210 žáků a studentů se svými vyučujícími z 230 tříd z různých míst ČR. Přesto se ve frontě na dnešním zahájení výstavy pro veřejnost ještě ukázala malá skupinka dětí a učitelů ze Základní školy Ilji Hurníka v Opavě. Klenoty uvidí poprvé, stejně jako Blanka ze Šumperka se svým manželem. "Korunovační klenoty jsem chtěla vidět už dlouho a myslím si, že by je jednou za život měl vidět každý Čech," řekla.
Souprava českých korunovačních klenotů zahrnuje svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Ve Vladislavském sále jsou však k vidění také materiály z fondů a sbírek Archivu prezidentské kanceláře, Správy Pražského hradu a Fotoarchivu ČTK, písemné prameny, dobové fotografie i předměty jako například bedna používaná k převozu klenotů.
Na Pražském hradě byly korunovační klenoty do loňska vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát. Dvakrát za úřadování Václava Havla i Václava Klause, čtyřikrát za Miloše Zemana.
Tradice vystavování sahá do první republiky, první veřejná výstava klenotů se uskutečnila v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po skončení druhé světové války roku 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.