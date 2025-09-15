Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každoročně při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září. Letošní expozice by návštěvníkům měla také přiblížit osud klenotů během bouřlivého období druhé světové války.
V úterý a ve středu bude výstava zpřístupněna školám, od čtvrtka se pak otevře turistům a dalším zájemcům. Vstup bude zdarma a expozice bude otevřena denně od 9 do 17 hodin.
Premiér se ceremoniálu nezúčastnil
Klíče od Korunní komory drží sedm klíčníků: prezident republiky, předsedové obou parlamentních komor, premiér, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta.
Premiéra Petra Fialu, který byl během ceremoniálu na předvolebním výjezdu v Moravskoslezském kraji, zastoupila vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková. Ceremonie ve svatovítské katedrále trvala zhruba půl hodiny. Když na závěr Hradní stráž přenášela korunovační klenoty z katedrály do Hradu, zněly zvony.
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem následujícího roku.
Válečná tajemství korunovačních klenotů
Návštěvníci se při návštěvě Vladislavského sálu seznámí například s takřka detektivním příběhem o přísně utajovaném převozu insignií na Slovensko v roce 1938 i o jejich urychleném návratu zpět do Prahy.
Uvidí také fotografie z doby, kdy část klíčů držel zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, nebo nákres komory, kde byly klenoty zazděny v době hrozby leteckého bombardování.
Chybět nebude ani dubová bedna vyrobená pro transport korunovačních klenotů, podpisová razítka prezidenta Emila Háchy či originál protokolu z jednání Háchy s Adolfem Hitlerem v Berlíně v předvečer vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.
Od vzniku samostatné České republiky byly klenoty na Pražském hradě vystaveny osmkrát - dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Rekordní byla výstava v květnu 2016, která trvala patnáct dní.