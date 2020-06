Chtěl jsem, abychom dostali nejvíc. Valachová o všem věděla, řekl Jansta u soudu

Obžalovaný předseda České unie sportu Miroslav Jansta v pátek u soudu vypověděl, že ohledně rozdělování sportovních dotací mu šlo o princip, ne o konkrétní částku. Vadilo mu, že unie měla jakožto svaz s největší členskou základnou dostat méně peněz než Český olympijský výbor.

Obžaloba klade Janstovi za vinu, že kvůli zvýšení státní podpory pro unii činil protiprávní kroky a že výši schválené částky ovlivnil přes sekretáře unie, kterého dosadil do ministerské komise.

"Největší spolek unie měl zase dostat míň než spolek, který nemá členskou základnu," uvedl advokát Jansta u pražského městského soudu. "Nechtěl jsem 65 milionů, chtěl jsem, abychom dostali prostě nejvíc," podotkl k rozdělování peněz v ministerském neinvestičním dotačním programu III.

Státní zástupce tvrdí, že Jansta nejméně od 12. ledna 2017 nezákonně zasahoval do rozdělování dotačních prostředků. Mimo jiné mu vyčítá, že po spoluobžalované tehdejší náměstkyni ministerstva Simoně Kratochvílové požadoval, aby se na procesu rozdělování podílel jeho podřízený Jan Boháč. "Paní náměstkyně se mě ptala, koho bych jí doporučil do expertní komise, tak jsem doporučil pana Boháče. Ne z důvodu, že byl generální sekretář České unie sportu, ale protože měl přehled," řekl k tomu Jansta.

Obžaloba dále uvádí, že Boháč Janstovi poskytl interní informace z jednání komise - konkrétně, že unie má dostat 48,5 milionu a také kolik peněz má obdržet Český olympijský výbor a Česká obec sokolská. Jansta pak volal Kratochvílové a sdělil jí, že největší organizace nemůže dostat jen 48,5 milionu, že je potřeba pokrátit dotaci pro výbor a že sokolové mají dostat podporu z jiného programu.

"Boháč se dozvěděl o návrhu rozdělení peněz, který vůbec neodpovídal tomu, na čem jsme se konsenzuálně dohodli na radách. Cítil jsem povinnost okamžitě o tom informovat náměstkyni, která za to byla odpovědná," uvedl k tomu Jansta. Věc podle svých slov probíral jak s Kratochvílovou, tak i s tehdejší ministryní Kateřinou Valachovou (ČSSD), a obě ho prý uklidnily, že "se to bude řešit".

"Kdyby se paní ministryně Valachová nestyděla říct, jak to bylo, nemuseli jsme tady stát. O tom všem věděla. Říkala mi: všechno vím, všechno vím, Simona mi všechno řekla," poznamenal Jansta. Valachová po obvinění své někdejší spolubydlící Kratochvílové rezignovala na funkci, v kauze má postavení svědka.

Změnu v rozdělení peněz Jansta podle obžaloby požadoval i po řediteli ministerského odboru sportu, spoluobžalovaném Zdeňku Břízovi. Jansta nepopřel, že s Břízou věc řešil. "Je pro mě záruka čestnosti. Komunikoval s námi o problémech, nedělal rozdíly, hledal konsenzus, snažil se mě uklidnit. Mám výbušnou povahu, chtěl jsem to řešit mediálně absolutně všude," popsal.

Obžaloba dále uvádí, že Boháč upravil metodiku, na jejímž základě pak expertní komise odsouhlasila pro unii 60 milionů, pro výbor 50 milionů a pro Českou obec sokolskou 46,2 milionu korun. "Napsal bych dopis premiérovi, prezidentovi. Nepodepsal bych akceptaci a ministr by měl politický problém. Nedostal bych peníze a vzniklo by napětí," odpověděl Jansta na dotaz soudkyně, co by dělal, kdyby byla unií přiznána původní částka 48,5 milionu.

Kromě Jansty, Boháče, Kratochvílové, Břízy a unie čelí stíhání v kauze manipulace s dotacemi také Fotbalová asociace ČR a její bývalý šéf Miroslav Pelta. Všichni vinu odmítají. Hrozí jim pět až 12 let vězení.

"Je to účelový a nekompletní příběh"

Soud v pátek vyslechl také zástupce obou obžalovaných spolků. Marcel Petrásek za ČUS uvedl, že unie vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby zabránila protiprávnímu jednání - má etický kodex a pravidelně školí své zaměstnance.

Jan Pauly za FAČR prohlásil, že asociaci nemůže být přičítáno jednání jiné osoby. Obžaloba je podle něj nespravedlivá. "Je to účelový a nekompletní příběh, který má opodstatnit nedůvodné trestní stíhání a zásahy do celého sportu," řekl právník. Uvedl také, že asociaci nelze vyčítat absenci pravidel ze strany ministerstva školství a že jejich existenci nelze dovozovat ze zákona o veřejných zakázkách ani z žádného jiného právního předpisu.

Hlavní líčení bude pokračovat od 24. srpna. Soud chce vyslechnout Kratochvílovou a první svědky.