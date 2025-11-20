Domácí

Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

před 20 hodinami
Marně se dnes šéf Pirátů Zdeněk Hřib snažil prosadit opatření ke zvýšení plynulosti dopravy v hlavním městě. Na jednání pražského zastupitelstva jeho velkolepý plán smetli ze stolu jak zástupci opozice, tak Hřibovi koaliční partneři v metropoli. Dokonce padl návrh sebrat Pirátům dopravní gesci.
Pražští zastupitelé nebudou jednat o Hřibově balíku návrhů, které mají zlepšit plynulost dopravy v hlavním městě
Pražští zastupitelé nebudou jednat o Hřibově balíku návrhů, které mají zlepšit plynulost dopravy v hlavním městě | Foto: Radek Bartoníček

Pražští zastupitelé nebudou jednat o balíku čtyř návrhů náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), které by podle něj měly zlepšit plynulost dopravy v hlavním městě. Proti zařazení bodu na program hlasovali zastupitelé opozičních hnutí ANO a SPD, ale také koaliční zastupitelé ze Spolu. Těm vadilo, že Hřib nepředložil materiál nejprve do rady.

Na program naopak prošel bod navržený zastupiteli ANO, který se též týká plynulosti dopravy. Prošel také návrh šéfa klubu Praha Sobě Adama Scheinherra, který se týká zrychlení stavebních prací, které vyžadují uzavírky. Program dnešní schůze zastupitelé schválili téměř po čtyřech hodinách jednání.

"Chtěl bych navrhnout do programu opatření ke zvýšení plynulosti dopravy. Mám tam čtyři opatření, co by se dalo dělat," uvedl nejprve Hřib. Mezi body, jež by podle něj měly řešit dopravní peklo v metropoli, patří například analýza možnosti vybírat v soutěži práce na silnicích z 30 procent na dobu jejich trvání, dále změna zákona směřující k ujasnění zodpovědnosti za schvalování uzavírek nebo prověření nízkoemisní zóny.

Problém je, že celý bod, který Hřib zevrubně popisoval na středeční tiskové konferenci, neprojednala rada města, což se v zastupitelstvu ve čtvrtek setkalo s odporem. "Považuji za zbabělost, předkládat jako člen rady materiál, který jsem v radě neprojednal. A mně je úplně jedno, kdo to je. Považuji to za naprostou zbabělost a faul vůči svým kolegům," nebral si servítky radní Zdeněk Kovářík (ODS).

"Hrozí nám kolaps v zimních měsících"

Opoziční hnutí ANO označilo Hřibův návrh rovnou jako "přesouvání odpovědnosti". "Pojďme tuto gesci sebrat Pirátům, jelikož doprava je v takovém stavu, že nám hrozí kolaps ve všech zimních měsících," hřímal v debatě Stanislav Nekolný (ANO). Spolu s předsedou pražské buňky ANO Ondřejem Prokopem předložili vlastní materiál, který se týká plynulosti dopravy a počítá se zřízením pozice koordinátora uzavírek.

Ani opoziční Praha Sobě neměla s Hřibovou vizí slitování. "Když je problém, založí se pracovní skupina, dělá se audit nebo analýza. Ale Praha potřebuje řešení. Proto předkládám tisk, aby ihned všechny městské organizace začaly soutěžit práce, které zasahují do omezení provozu, nejen na cenu, ale i na rychlost," řekl předseda klubu Praha Sobě Adam Scheinherr, někdejší radní pro dopravu.

Oba opoziční návrhy - na rozdíl od Hřibova - se na program jednání dostaly.

Stěžejním Hřibovým plánem bylo zrychlení oprav, k čemuž má napomoci hodnocení v tendrech z 30 procent podle délky prací. Podle Hřiba bude nicméně nutné vytvořit nejprve analýzu právních či ekonomických dopadů, které by nastaly, pokud by tak začal magistrát a jím vlastněné firmy postupovat systematicky u všech zakázek zahrnujících uzavírky.

S tím už ve středu narazil. Jeho nesmiřitelný kritik Adam Scheinherr označil za zbytečné zadávat analýzu soutěžení zakázek na dobu trvání. "To není žádná novinka. Zavedl jsem to během minulého volebního období. Soutěžili jsme takto například Barrandovský most, Strakonickou, Václavák nebo tramvajovou trať na Dědinu. Schovávat se za analýzy je alibismus," uvedl.

Hřib rovněž požaduje stanovení přesné odpovědnosti schvalování uzavírek, která se teď dělí mezi silniční úřad na magistrátu, úřady na městských částech a v případě vnějšího okruhu spadajícího pod dálniční síť i ministerstvo dopravy. Podle opozice by spíš bylo nejlepším řešením vytvořit funkci krizového manažera s kompetencí koordinovat dopravní uzavírky v hlavním městě.

Krom toho chtěl šéf Pirátů ve čtvrtek také na zastupitelstvu projednat otázku zavedení nízkoemisní zóny, protože legislativa stále neumožňuje zavedení mýtného systému pro vjezd do centra.

 
