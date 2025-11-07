Auto

Přestřelka mezi Suchánkem a Hřibem baví. Herec si z auta raději udělá autobus

před 29 minutami
GLOSA: Stačí pravidelně ucpané centrum a z dopravní krize je aréna, k jejímuž sledování se vyplatí si objednat popcorn. Herec Michal Suchánek v koloně popadl mikrofon, Zdeněk Hřib kontruje sarkastickými poznámkami – a internet dostal improvizovaný duel, kde místo pěstí sviští hlášky a místo vítězů zůstávají… no přece všichni v zácpě.
Zdeněk Hřib se bránil kritickému popěvku Michala Suchánka, který s autem uvízl v pražské dopravě. Suchánek to nenechal bez reakce. | Video: Aktuálně.cz/Instagram/Zdenek.Hrib, Aktuálně.cz/Instagram/Michal.Suchanek

Když v Praze spadne lžíce, někde vznikne zácpa. Když spadnou dvě, stojí v ní úplně všichni - i herci. A když do toho začne hrát Michal Suchánek, z dopravního zdržení je událost s nádechem stand-upu a politického wrestlingu.

Michal Suchánek uvízl v dopravě a místo klasického bouchání do volantu zapnul ironii a a především kameru, nejen tu v mobilu, ale i "virtuální" zamířenou na Zdeňka Hřiba. Hit upravil na vlastní freestyle a vtipně glosoval, že Praha je dlouhodobě ucpaná jako vchod do Kauflandu… když rozdávají něco zadarmo. A problém vidí v jediném muži. Tom, který je v Praze - ještě pořád, post totiž složí v prosinci -, radním pro dopravu.

Zdeněk Hřib sebevědomě zareagoval, přesně ve svém korektním, přesto však lehce ironickém tónu.

"Pane Suchánku, mě opravdu velice mrzí, že jste se nemohl dostat svým automobilem přes centrum Prahy tam, kam jste chtěl, v čase, který jste si představoval. Ale musím vás zklamat v tom, že bych já té vaší cestě nějak bránil. Naopak, já chci, abyste se do cíle dostal co nejdříve. Proto jsem vám uvolnil silnici tím, že jsem jel do práce MHD. Ale vaše představa, že já tady od stolu rozhoduji o nějakých uzavírkách, je strašně naivní," vysvětluje blazeovaně.

Ve zkratce tedy sdělil: "Jestli se dobrovolně couráte autem centrem města ve špičce, pak se nedivte, že je to pomalejší než vyhýbat se v ponožkách Legu rozházenému po podlaze. Já jezdím MHD, zatímco vy můžete prožívat dopravní thriller každý den, když o to tak stojíte."

Takže je sice bude ještě měsíc zodpovědný za dopravu v Praze, ale kužely přece neroznáší, silnice nezazdívá, a když se někde kope, radši sedí v tramvaji a dívá se z okna, než aby v autě proklínal civilizaci. Tak je to přece správné, co má kdo trajdat autem po městě.

To ale Suchánka úplně neobměkčilo. Je totiž v jádru komik, a tak z toho udělal perfektní pokračování na svém Instagramu. Neopomněl si rýpnout, že on jako rodilý Pražan jel v MHD možná víckrát než Hřib, který se přistěhoval ze Slavičína, a taky dodal, že se neptal, čím radní jezdí po metropoli a koneckonců ať si přece každý jezdí, čím chce.

Protože je však v posledních měsících Praha režim "kolona 24/7", bude herec jezdit jako dopravní podnik. Když se má plahočit Prahou krokem jako autobus, může u toho aspoň i svítit jako autobus. Jen ho trápí, že skončí na konečné zastávce… Houbařská!

Veřejnost to samozřejmě sleduje s popcornem. Jedni tleskají, že konečně někdo nahlas řekl, co si polovina řidičů myslí. Druzí upozorňují, že ne každá zácpa má rodný list s podpisem bývalého primátora a brzy už i bývalého radního pro dopravu. A třetí skupina sleduje, jak se z války o dopravu stala přestřelka hlášek, která ve finále baví. A pomůže nám všem - doufejme - , to pražské dopravní peklo nějak vydržet.

Jedno je totiž jisté. Praha není jen město sto věží, ale i tisíců kolon a jedné nekonečné hlášky: "Hele, za to může někdo jinej." A tihle dva si tu větu momentálně přehazují jak horký trdelník na Karlově mostě. A všichni ostatní stojí a koukají… samozřejmě v zácpě.

 
