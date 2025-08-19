Domácí

Honička s nečekaným koncem. Řidič ujížděl policistům, na přejezdu ho smetl vlak

ČTK ČTK
před 18 minutami
Řidič osobního automobilu, který v pátek ráno ve Šternberku na Olomoucku zběsile ujížděl před policejní hlídkou a na železničním přejezdu se srazil s osobním vlakem, měl zákaz řízení a v době nehody byl pod vlivem drog. Při srážce s vlakem se zranil řidiči osobního auta i jeho spolujezdec.
Policejní honičku na Olomoucku ukončila až srážka vozidla s osobním vlakem | Video: X/PolicieČR

Řidiči za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí u soudu až čtyři roky vězení, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Honička se v ulicích Šternberka v pátek strhla poté, co policisté při běžné dopravní kontrole chtěli zastavit osobního vozidlo projíždějící Olomouckou ulicí. "Řidič neuposlechl pokynu k zastavení vozidla a začal ujíždět směrem k ulici Pískoviště. Neujel ani kilometr a jeho zběsilou jízdu ukončil na železničním přejezdu projíždějící osobní vlak, který jej smetl. Policisté okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc. Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedl Hejtman.

domácí Aktuálně.cz Obsah regiony Olomoucký kraj nehoda honička policie Šternberk vlak neštěstí

