Honička s nečekaným koncem. Řidič ujížděl policistům, na přejezdu ho smetl vlak

Řidiči za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí u soudu až čtyři roky vězení, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.
Honička se v ulicích Šternberka v pátek strhla poté, co policisté při běžné dopravní kontrole chtěli zastavit osobního vozidlo projíždějící Olomouckou ulicí. "Řidič neuposlechl pokynu k zastavení vozidla a začal ujíždět směrem k ulici Pískoviště. Neujel ani kilometr a jeho zběsilou jízdu ukončil na železničním přejezdu projíždějící osobní vlak, který jej smetl. Policisté okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc. Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedl Hejtman.
Jednatřicetiletý řidič poté policistům řekl, že odmítl zastavit, protože má zablokované řidičské oprávnění. Navíc měl podle policie pozitivní test na amfetamin, pod vlivem alkoholu nebyl. "Vedle řidiče se na místě spolujezdce nacházel třiatřicetiletý muž. Byl to majitel vozidla, který utrpěl vážné zranění. Policistům řekl, že ten den měl nastoupit do výkonu trestu," podotkl Hejtman.
V osobním vlaku cestovalo 60 lidí, nikdo z nich při srážce s autem zraněn nebyl. Provoz na trati ve směru ze Šternberka na Újezd u Uničova byl v pátek dopoledne zastaven.