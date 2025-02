Žádné volby, ale láska k vlakům. Havlíček vysvětluje svůj zájem o dejvickou nádražku

Boj o zachování dejvické nádražky v Praze, kterou nejen její hosté považují za unikátní hospodu, se přenesl i na politickou scénu. Do sporu se vložil i místopředseda ANO Karel Havlíček. Chce prý napomoci tomu, aby se podnik zachoval v současné podobě. "Nejde mi o politiku," tvrdí Havlíček, který bude v letošních volbách lídrem ANO v Praze.

Když Aktuálně.cz před několika dny zjišťovalo přímo v dejvické nádražce, jak to vypadá s její budoucností, povšimlo si u výčepu netradičního hosta - v obleku si tu dával pivo místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Sdělil, že se snaží napomoci tomu, aby hospoda zůstala dosavadnímu nájemci, kterým je Martin Ullman.

"Jednal jsem s ním, ale nechci to dopředu komentovat, protože pro mě je důležitý výsledek. Pokud v tom budu moci být nějakým prostředníkem a dotáhneme to k tomu, že by se tam mohla udržet nádražka v současné podobě, tak bych z toho měl radost," sdělil následující den v Poslanecké sněmovně. Aktuálně.cz požádalo o vyjádření i Správu železnic, která jej přislíbila až na začátek týdne.

Situace kolem nádražní hospody je totiž poněkud zamotaná. Správa železnic nedávno uspořádala soutěž na nového nájemce, vítězem vyhlásila společnost Spojka Events. Ullman proti výsledku protestoval. Podle něj jeho společnost Dejvická nádražka nabídla nejvíce peněz, ale byla prý účelově a bezdůvodně ze soutěže vyřazena. Podle správy železnice však firma nedodala potřebnou dokumentaci, a navíc si nárokovala platit vyšší nájemné s odloženou platností. Majitel se však dočkal velké podpory části veřejnosti, která vyjadřovala sympatie dosavadní podobě restaurace.

Deník Blesk v sobotu informoval, že se Havlíček ve sporu angažoval s tím, že je blízko dohoda, podle které by mohl zůstat v nádražce dosavadní nájemce a za dlouhodobý pronájem by měl platit vyšší nájemné. "Není to ještě definitivní, ale snad to dopadne. Nádražku znám a vím, že má obrovskou atmosféru. Lidi ze Správy železnic znám a vím, že jsou rozumní. Řekl jsem si, že bych mohl být prostředníkem jejich jednání," sdělil Havlíček Blesku.

Když mluvil minulý týden s Aktuálně.cz, přiznával, že situace kolem budoucnosti restaurace je složitá. "Nejde mi ale o to, abych byl rozhodčím či soudcem. Je tady velký spor, chtěl jsem se podívat, jak to tam vypadá v současné chvíli. Chápu, že stát má nějaké postupy, musí se řídit zákony. Jsem ale názoru, že by se mělo jednat do poslední možné chvíle a vyčerpat všechny možnosti," uvedl místopředseda ANO.

Popírá, že by mu šlo hlavně o politické body, které by se mu v Praze jako lídrovi ANO pro sněmovní volby hodily. "To by se dalo říct za předpokladu, kdybych nebyl nikdy s nějakou nádražkou a vlaky spojen. Ten, kdo mě sleduje, ale musí vědět, že mnoho let jezdím lokálkami, že dávám na sociální sítě příběhy různých nádražek, že se v nich zastavím a s Betynou si dám pivko," odpověděl Havlíček, který se svým psem často vyráží na výlety.

"Nádražky prostě k železnicím patří, a já mám rád právě ty starší, které mají něco do sebe. Že se o to začne politik zajímat, není nic špatného, měla by to být jeho práce. A dokonce kdybych to neudělal, tak byste mohl přijít a říct: Proč jste se nezasadil o tu dejvickou nádražku?" tvrdí Havlíček.