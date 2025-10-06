Domácí

Foltýn odešel dřív, než ho ANO stihlo vyhodit. Tvrdý kritik Ruska rezignoval

Martin Sluka Martin Sluka
před 11 minutami
Plukovník Otakar Foltýn v pátek rezignoval na funkci vládního koordinátora strategické komunikace při Úřadu vlády. Jako první o tom informovala televize CNN Prima NEWS. Foltýn vedl tým, který se zaměřoval mimo jiné na boj proti šíření dezinformací v Česku. Nadále by však měl plukovník působit ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky.
Že bych měl viset? O sebe se nebojím, spíš o duši národa, říká bezpečnostní analytik Otakar Foltýn | Video: Tým Spotlight

Foltýn už dříve avizoval, že z postu na Úřadu vlády odejde po volbách. Nakonec se ale rozhodl skončit už v jejich průběhu. Podle CNN Prima News uvedl, že jeho setrvání ve funkci by v už v tuto chvíli nemělo smysl.

"Já nebudu pokračovat, jakkoliv volby dopadnou. Na pozici jsem byl ‚zapůjčen‘ na omezenou dobu a tu jsem výrazně překročil. Od začátku jsem říkal, že jde o krizový management, nikoliv o něco, co bych měl dělat trvale," uvedl minulý týden pro iDnes.cz.

Přestože Foltýn zdůrazňoval, že by se ve strategické komunikaci státu mělo pokračovat, vítězné hnutí ANO však se zachováním týmu nepočítá.

Místopředseda hnutí Karel Havlíček už na začátku letošního roku prohlásil, že by byl tým strategické komunikace po nástupu nové vlády rozpuštěn "v prvních hodinách". Zároveň označil Foltýnův tým za "aktivistickou neziskovku, nikoliv komunikační útvar Úřadu vlády".

Foltýn se funkce u vlády ujal v červnu loňského roku. V minulosti na sebe upozornil svým jednoznačným a tvrdým postojem vůči Rusku. Některé jeho výroky, například označení ruských podporovatelů za "sv*ně", vyvolaly ostrou kritiku ze strany opozičních politiků.

Foltýn v letech 2004 až 2016 působil jako důstojník Generálního štábu Armády České republiky. Od července 2022 do února 2023 vedl Vojenskou policii. Následně nastoupil do týmu prezidenta Pavla. Vedle toho působí jako vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 
