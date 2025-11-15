Domácí

Foltýn burcuje. Proč zbrojovky nejedou na plný plyn? Viník je překvapivý

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
"Fabriky mají dávno jet na plný plyn. A já - ačkoliv jsem celoživotní zastánce životního prostředí - nechápu, jak v této situaci může nějaký předpis z oblasti stavebního řízení nebo životního prostředí dlouhodobě blokovat výstavbu muničky. Ne, nemůže!"
Otakar Foltýn: Zmagořenou ruskou společnost nemůžeme podcenit | Video: Knihovna Václava Havla

Takhle se na debatě Aktuálně.cz v Knihovně Václava Havla rozhořčil bývalý strategický komunikátor podplukovník Otakar Foltýn. Narážel tím na rostoucí zbrojní produkci Ruska, zatímco evropská výroba zbraní a munice roste pomaleji.

Podobně v rozhovoru pro Aktuálně.cz varoval i vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný: "Různá povolení jsou u Rusů levnější. U nás legislativa fakticky znemožňuje postavit novou fabriku na munici, u nich je to možné. Takže to, že mají HDP velikosti Itálie, je vlastně jedno. Protože za to, co na obranu dávají, dokážou udělat mnohem více. Banky v Evropě navíc pořád nejsou motivovány, aby investovaly do zbrojního průmyslu. V portfoliu evropských bank, pokud držíte více než pět procent portfolia ve zbrojním průmyslu, tak váš rating padá," upozorňuje.

Šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek to dává do souvislostí: "Problém je, že obranný průmysl je jenom vrcholek pyramidy. Ten stojí na zpracovatelském průmyslu, stojí na těžebním průmyslu. Musíme mít hutě, musíme mít chemický průmysl. Bez chemického průmyslu nevyrobíme ani střelný prach, a když nevyrobíme střelný prach, nevyrobíme náboje. Když tu průmyslovou základnu třicet let v rámci nějaké zelené ideologie odsouváme z Evropy, tak nemůžeme lusknutím prstu najednou razantním způsobem navyšovat kapacity," uvedl Hynek.

Ten si nedokáže představit, že by dnes bylo možné postavit muniční továrnu. "Ty všemožné předpisy jsou šílené. Potřebujeme navíc vzdělané, technicky vzdělané, kvalitní lidi. Když se podívám na některé výrobní podniky, tak průměrný věk přes 50 let nesignalizuje nic dobrého."

Teoreticky by se přitom mělo blýskat na lepší časy. S ohledem na nedostatečné evropské kapacity přijal Evropský parlament a Rada (EU) dne 20. 7. 2023 Nařízení o podpoře výroby munice. Je to nařízení (nikoliv směrnice), to znamená, že kompletní text je závazný pro legislativu všech členských zemí. Co se mimo jiné v tomto nařízení píše?

(30) Vzhledem k tomu, že je nutné zabezpečit dodávky příslušných obranných produktů, měly by členské státy zajistit, aby administrativní žádosti související s plánování, výstavbou a provozem výrobních zařízení … byly vyřizovány účinně a včas.

(31) … je nezbytné, aby výrobní zařízení související s výrobou příslušných obranných produktů byla zřízena co nejrychleji a aby byla administrativní zátěž omezena na minimum.

(32) S ohledem na cíl tohoto nařízení a na mimořádnou situaci a výjimečné okolnosti jeho přijetí by členské státy měly v jednotlivých případech zvážit použití výjimek souvisejících s obranou podle vnitrostátního a použitelného unijního práva …

 A článek 13 bod 2: Členské státy zajistí, aby při plánování povolení byla upřednostněna výstavba a provoz závodů a zařízení na výrobu příslušných obranných produktů.

Hynek je ale přesto skeptický: "Jenže se nic nestalo. Možná stavební úřady ani netuší, že nějaké takové evropské nařízení existuje. Zájemci o budování nových výrobních kapacit (vím o dvou, kteří chtějí vybudovat nové výrobní závody na výrobu nitrocelulózy, která je naprosto klíčovou surovinou pro výrobu vojenské munice) se musí podrobit standardnímu řízení včetně zpracováni EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí). Vláda (ta dosluhující) veřejně říká, že jsme ve válce. Ale legislativa je nastavena tak, jak kdybychom žili v hlubokém míru. Nevím, jestli dosažením uhlíkové neutrality potenciální nepřátele zastrašíme."

 
