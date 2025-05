Rusko válcuje NATO nevídaným způsobem. Zmocněnec vysvětluje, "kde se stala chyba"

"Rusko zbrojí obrovským tempem, vyrábí munici, jaká nebyla v posledních desetiletích k vidění. Vyrábí čtyřikrát více munice než NATO," prohlásil minulý týden generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Proč tomu tak je, vysvětlil ve Spotlight News zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Podle Kopečného stojí za čtyřnásobným rozdílem hlavně finance. "Vyrábějí to levněji a více se na to soustředí," řekl. "Ruská ekonomika se přeorientovala na válečnou výrobu."

Dalším rozdílem jsou i normy v oblasti udržování životního prostředí. Ruská legislativa podle Kopečného na rozdíl od těch evropských "namísto, aby znemožňovala vystavit novou fabriku, tak to umožňuje".

Zmiňuje také myšlení společnosti v Evropě, která stále neseznala obranný nebo zbrojní průmysl jako společensky odpovědnou investici. Kopečný za tím vidí až civilizační problém, protože to "souvisí s tím, co ta civilizace považuje za správné a do čeho investuje".

"Vidíme, jak se rodí zvětšování výdajů na obranu, ale spíše pod brutálním americkým tlakem než z nějakých vnitřních motivů," poznamenal. "Upřímně i v případě České republiky zápasíme s tím, abychom dávali více peněz na zbrojení či výstavbu nových fabrik."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00 - 03:11 Jak je možné, že Rusko zbrojí tak velkým tempem? Jak je možné, že vyrábí čtyřikrát více munice než NATO? Jak Rusko přesměrovává svou ekonomiku na válečnou výrobu? Jak se to promítá do kvality a množství vyrobené munice?

03:22 - 6:50 Jak se zbrojením souvisí finanční sektor? Jak se staví akcionáři k obrannému nebo zbrojnímu průmyslu? Jak se liší pohled na zbrojení v Rusku a v Evropě?

07:13 - 10:10 Jaké jsou podmínky pro výrobu, které se týkají Ukrajiny? Jaká je situace ukrajinského vojenského průmyslu a jak se vyvíjí v průběhu války? Jak moc to ovlivňuje ekonomiku a jak může výroba zbraní pro Ukrajinu přinést peníze do České republiky?

10:11 - 12:43 Co brání ukrajinským výrobcům ve výrobě více zbraní? Jakým způsobem je financován vývoj vojenské techniky na Ukrajině? A jak funguje spolupráce v tomto odvětví například i s Českou republikou?

12:51 - 16:42 Jak vypadají továrny na Ukrajině? Jak fungují start-upy na Ukrajině v oblasti zbrojního průmyslu? Jaké jsou úrokové sazby pro vojenskou výrobu? Jak se daří továrny chránit před ruskými vzdušnými útoky? Jaké strategie přemisťování továren používají?