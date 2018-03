Soudci jsem rozvrátil život, říkal Rath. S námitkou na podjatost ale neuspěl, jeho kauza je zpět

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Bývalý středočeský hejtman David Rath znovu stanul před soudem ve své korupční kauze. Ani další jeho námitka nezabránila tomu, aby proces dokončil soudce Robert Pacovský.

Praha - Po takřka pětiměsíční pauze se Krajský soud v Praze vrátil k projednávání druhého kola korupční kauzy Davida Ratha. To musel loni v říjnu soudce Robert Pacovský přerušit poté, co na něj Rath a část ze zbylých deseti obžalovaných podali další ze svých námitek podjatosti. Ty sice Vrchní soud v Praze odmítl, nicméně již takřka šest let se vlekoucí případ to opět protáhlo.

Soud si sice vyčlenil na projednávání 16 dní, ale státní zástupce Petr Jirát očekává, že by mohl skončit výrazně dříve vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v Brně zvrátil námitky, kvůli kterým Vrchní soud v Praze zrušil původní verdikt. "Už je předem rozhodnuto, toto bude jenom divadélko pro veřejnost," uvedl Rath před jednací síní, když dal rovnou najevo, že se nedá. A avizoval, že se dá opět od něj očekávat obsáhlá řeč.

Mimochodem: naposledy loni v říjnu mluvil Rath 12 hodin v kuse, než mu soudce Robert Pacovský odebral slovo. "Staly se určité nové věci, ten původní rozsudek Pacovského, který dává najevo, že ho jednoznačně potvrdí, obsahuje celou řadu vad a nepravd. To bude velká část toho sdělení upozornit na ty pasáže rozsudku, které jsou v rozporu s důkazy," uvedl Rath.

Snažil se vyprovokovat soud

Jako záminku k podání námitky si Rath naposledy loni v říjnu vzal to, že soudce Pacovský po třech dnech projednávání přerušil jeho monolog. Bývalý středočeský hejtman v něm přitom soudce nevybíravě napadal a snažil se jej vyprovokovat, například když o něm mluvil jako o opilci.

"Máte proti sobě člověka, který vás neustále štve, rozvrátil vám rodinný život a poukazuje na všechny vaše výstřelky," říkal tehdy například Rath a citoval přitom i z bible a mluvil o desateru.

Soudce Pacovský tehdy mohl Rathovu řeč dávno utnout s poukazem na paragraf 203 trestního řádu, který říká, že soudce má dbát na to, "aby hlavní líčení nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci", udělal to ale až po dvanácti hodinách jeho monologu. Nyní projednávání bude pokračovat.

Soudce Pacovský již před takřka třemi lety Ratha a spol. poslal nepravomocně do vězení. Nejvyšší trest, 8,5 roku vězení, dostal právě bývalý středočeský hejtman. Senát Vrchního soudu v Praze, vedený Pavlem Zelenkou, ale předloni v říjnu rozhodl, že v případu byly použity nezákonně odposlechy, protože jejich povolení bylo nedostatečně odůvodněno.

Případ Davida Ratha Květen 2012 - policie zatýká bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha s krabicí od vína, v níž bylo 7 milionů korun. Podle policie to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku na opravy buštěhradského zámku. Obviněno nakonec bylo 11 lidí i za zmanipulování dalších zakázek.

- policie zatýká bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha s krabicí od vína, v níž bylo 7 milionů korun. Podle policie to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku na opravy buštěhradského zámku. Obviněno nakonec bylo 11 lidí i za zmanipulování dalších zakázek. Duben 2015 - Krajský soud v Praze posílá 9 obžalovaných do vězení. Nejvyšší trest, 7,5 roku vězení, si jako hlavní organizátoři odnáší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott.

- Krajský soud v Praze posílá 9 obžalovaných do vězení. Nejvyšší trest, 7,5 roku vězení, si jako hlavní organizátoři odnáší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Červenec 2015 - Trest 8,5 roku si odnáší David Rath, když jeho případ byl těsně před ukončením procesu vyloučen kvůli jeho obstrukcím k samostatnému projednání.

- Trest 8,5 roku si odnáší David Rath, když jeho případ byl těsně před ukončením procesu vyloučen kvůli jeho obstrukcím k samostatnému projednání. Říjen 2016 - Vrchní soud v Praze rozsudek ruší a vrací k novému projednání. Důvodem jsou údajně nedostatečně odůvodněné odposlechy, které proto v hlavním líčení nelze použít.

- Vrchní soud v Praze rozsudek ruší a vrací k novému projednání. Důvodem jsou údajně nedostatečně odůvodněné odposlechy, které proto v hlavním líčení nelze použít. Červen 2017 - Nejvyšší soud v Brně po stížnosti ministra spravedlnosti rozhodl, že odposlechy byly nařízeny v souladu se zákonem. Prvoinstanční soud se přesto musí případem znovu zabývat.

- Nejvyšší soud v Brně po stížnosti ministra spravedlnosti rozhodl, že odposlechy byly nařízeny v souladu se zákonem. Prvoinstanční soud se přesto musí případem znovu zabývat. Říjen 2017 - Soudce Robert Pacovský začal případ znovu řešit, ale po pouhých třech dnech musel projednávání přerušit kvůli další z námitek podjatosti od Davida Ratha.

Nejvyšší soud v Brně nicméně loni v červnu Zelenkovo rozhodnutí zrušil s tím, že odůvodnění odposlechů bylo v pořádku a lze je při rozhodování využít. Soudce Robert Pacovský proto nařídil nové projednání. To začalo loni 23. října, ale kvůli námitkám podjatosti muselo být přerušeno.

Soud zatím naplánoval 16 jednacích dnů až do poloviny dubna, zřejmě tedy očekává další průtahy z Rathovy strany. "Může se stát, že soud nevyužije všechny dny, na které bylo jednání nařízeno," připustil již loni na podzim soudce Pacovský.

Soud začne podle mluvčí Jitky Vlnové případ znovu projednávat, i když se někteří z obžalovaných nezúčastní. Koho tím konkrétně myslí, ale nechtěla říct. "Bude jednáno v jejich nepřítomnosti," řekla pouze.

David Rath zaměstnává soudy dlouhodobě. Musely například řešit, zda má nárok na ošatné a další náhrady za dobu, kdy byl ve vazbě, či rozhodují spor s jeho bratrem, kdo má nárok na dědictví po zemřelém otci Ratmíru Rathovi. Právě tím, že jde o peníze, které si k němu uložil otec, vysvětloval Rath původ milionů, které policie našla při domovních prohlídkách u něj doma.

Rath také vedl řadu sporů o ochranu osobnosti kvůli výrokům, které na jeho adresu řekli například státní zástupce Petr Jirát, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či sám soudce Robert Pacovský. Uspěl jen částečně proti advokátovi Michalu Pacovskému, který se musí omluvit za slova "sežral jsem mu to i s navijákem", která pronesl na Rathovu adresu. Komentoval tak okolnosti, kdy Rath prý lstí dosáhl toho, aby převzal jeho korupční případ, který soudí jeho synovec, a pomohl tak Rathovi oddálit vynesení rozsudku.

